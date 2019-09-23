Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Пока Зеленский идет по протоптанной дорожке Януковича и Порошенко, всех надул. Его спасает оголтелый популизм, который хорошо бодрит охлократию - сократил число депутатов, отменил не свою неприкосновенность, в стиле Лукашенко разогнал на совещаниях таможенников. Ну это на полгода радости охлосу. Допустим потом посадит Порошенко, Кононенко и Пашинского, еще полгода охлос будет радоваться и набивать Зе рейтинги. Но впереди после этого еще много времени.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Переважна більшість населення України (83%) добре обізнані або дещо знають про закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який набирає чинності 16 липня. Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens.
За даними опитування, з тих, хто знає про закон, 59% загалом підтримує його ухвалення, тоді як проти 27%.
На Заході України підтримка закон сягає 85%, на Півночі - 71%, в Києві - 67%, в Центрі - 57%.
У той же час на Півдні та Сході більшість виступають проти закону. Підтримують на Півдні 26%, на Сході - 29%.
До речі, земельну реформу теж почали гальмувати, бо більшість проти. Не можуть популісти робити реформи, ну не можуть, тим більше такі
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Пропаганда не в том, что Януковича свергли, а в том, что он сам убежал. Было бы это его решением, он бы публично отказался от власти и уехал бы в полной безопасности. А так - тикал от "мирных протестующих", аж пятки сверкали!
В більшості випадків вбивці тікають з місця злочину, навіть коли вбивають одного, а не небесну сотню. Тікають не тільки виконавці, але й замовники вбивства.
а что разве турчинов, парубий, пашинский и пр. уже сбежали?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Переважна більшість населення України (83%) добре обізнані або дещо знають про закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який набирає чинності 16 липня. Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens.
За даними опитування, з тих, хто знає про закон, 59% загалом підтримує його ухвалення, тоді як проти 27%.
На Заході України підтримка закон сягає 85%, на Півночі - 71%, в Києві - 67%, в Центрі - 57%.
У той же час на Півдні та Сході більшість виступають проти закону. Підтримують на Півдні 26%, на Сході - 29%.
Ты ничего не понял - садись, 2! (с)
В комментарии Черняка задеты куда более серьезные проблемы - отсутствие инфраструктуры и отсталость социальных услуг, фиаско в борьбе за молодежь с соседними (и несоседними тоже) странами и мародерство власти в отношении частного бизнеса.
Черняк как раз высмеивает надуманную актуальность языкового и религиозного вопросов - это в твой (среди прочих) огород камень!
Ты ведь даже не видишь острых проблем Украины как государства и места жительства украинцев - для тебя повестка дня заканчивается армовиром, хотя ты сам ездишь по разбитым дорогам, пользуешься некачественной медициной и платишь налоги ворам (если, конечно, не батрачишь в Польше, как большинство людей со схожей позицией )
Близько половини респондентів позитивно ставляться до нового закону про мову (42%), негативне ставлення виявили п’ята частина опитаних (23%), приблизно ще стільки ж – нейтрально ставляться (21%). Не змогли відповісти 14% опитаних. Більшість респондентів вважають, що новий закон про мову сприяє розвитку української мови (39%). П’ята частина респондентів вважають, що новий закон про мову не вплине на використання мов в Україні (21%). На думку 17% опитаних, новий закон про мову утискає права людей, які спілкуються не українською, а іншими мовами. Приводом для суперечок і конфліктів новий закон про мову вважають 14% респондентів. Не змогли відповісти 9% опитаних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:В комментарии Черняка задеты куда более серьезные проблемы - отсутствие инфраструктуры и отсталость социальных услуг, фиаско в борьбе за молодежь с соседними (и несоседними тоже) странами и мародерство власти в отношении частного бизнеса.
Черняк как раз высмеивает надуманную актуальность языкового и религиозного вопросов - это в твой (среди прочих) огород камень!
Ніфіга. Цей Чорняк як раз і хоче, щоб хоч закон про Мову відмінили, раз дороги залатати не можуть. До речі, Зеля вже сумно казав, що НБУ незалежний, тобто, Ми (Вова Перший) не можемо запустити лапу в його доларові скрині. Невже зефіли реально вірили в весняні посадки, залатані дороги, за півроку, зелений комунізм після НР?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.