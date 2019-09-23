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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4036403740384039
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:21

Президент зеленых стукачей )))

https://www.youtube.com/watch?v=zm8sDB9NaME
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:13

  freeze написав:Президент зеленых стукачей )))

https://www.youtube.com/watch?v=zm8sDB9NaME

Що за наклеп на Зе- та зеКоманду???
Всі місцеві ватани за нього голосували! А зараз вже носом крутять???
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:16

  zРадио написав:Отлично сказал! Подписываюсь


Які наївні промосковські агітатори!
Не пройшло й півроку, а вони схаменулись і верещать: "Ні, ми чекали іншого - мармеладу, пряніків з варенням, відміни мовного закону, посадки порохочиновників! Ніц немає! "
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:21

Пост Критикуса Крікетуса - дуже добре ілюструє утілітарний підхід та кособокий світогляд пана зРадіо, нашого місцевого недооціненого генія:



"Ты ничего не понял - садись, 2! (с)

В комментарии Черняка задеты куда более серьезные проблемы - отсутствие инфраструктуры и отсталость социальных услуг, фиаско в борьбе за молодежь с соседними (и несоседними тоже) странами и мародерство власти в отношении частного бизнеса.

Черняк как раз высмеивает надуманную актуальность языкового и религиозного вопросов - это в твой (среди прочих) огород камень!

Ты ведь даже не видишь острых проблем Украины как государства и места жительства украинцев - для тебя повестка дня заканчивается армовиром, хотя ты сам ездишь по разбитым дорогам, пользуешься некачественной медициной и платишь налоги ворам (если, конечно, не батрачишь в Польше, как большинство людей со схожей позицией "
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:24

  lapay написав:
  zРадио написав:В комментарии Черняка задеты куда более серьезные проблемы - отсутствие инфраструктуры и отсталость социальных услуг, фиаско в борьбе за молодежь с соседними (и несоседними тоже) странами и мародерство власти в отношении частного бизнеса.

Черняк как раз высмеивает надуманную актуальность языкового и религиозного вопросов - это в твой (среди прочих) огород камень!

Ніфіга. Цей Чорняк як раз і хоче, щоб хоч закон про Мову відмінили, раз дороги залатати не можуть. :)
До речі, Зеля вже сумно казав, що НБУ незалежний, тобто, Ми (Вова Перший) не можемо запустити лапу в його доларові скрині.
Невже зефіли реально вірили в весняні посадки, залатані дороги, за півроку, зелений комунізм після НР? ;)

Звісно, вірили! Тому що вони, пардон, трошки ду-рнуваті. Зараз оговтались, плачуться і ниють))) Обманули їх, як малих дітей)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:41

  fokus написав:
  mephala написав:чи ви прихильник подвійних стандартів? мені також розказували знайомі.
пятый анал – ваши знакомые :)
Поедьте и посмотрите сами тогда, раз до сих пор не понимаете реальную ситуацию. Поговорите с людьми, пригласите вернуться. Не бойтесь, вас не будут бить. Если, конечно, вы не станете оскорблять людей так, как делаете это здесь.
Впрочем я уверен, вживую не станете :)
  mephala написав:РСФСР передавало Крим не Україні. а УССР. а Україна вже отримала спадок від УССР.
Ну вот, опять заговорили про Украинскую советскую социалистическую республику :) Как памятники валять – так клятый совок и кровавые коммуняки, а чуть что – сразу спадщина :)
Вы сами то для начала с трусами и крестиком определитесь, а потом уже начинайте свой бред нести.
Если Украина правоприемница УССР то памятнички верните и цветочки положите (тогда, кстати, может и Крым начнет думать о возврате). А нет – вот УССР пусть к Крыму и предъявляет какие–то претензии.
А..ее нет уже? Ну на нет и суда нет.. :)

чим ваше "мне рассказали" відрізняється від мого? якщо самі не були свідком то нічого другим закидати що ваше розуміння ситуації більш правильне.
а з приводу будуть бити чи не будуть - ще одні мої добрі знайомі їздили до родичів на своїй машині. так самі кримчани сказали сховати машину яка не на кримських номерах від гріха подалі щоб ніхто не бачив. і всю відпустку вони пересувалися іншим транспортом поки машина стояла в дворі під брезентом. так що не потрібно ляля.
з приводу того що Україна спадкоємиця УССР - так цього ніхто і не заперечує. При чому тут пам’ятники? Чи може Німеччині не потрібно було валити пам’ятники нацистів раз вона спадкоємиця фашистської Німеччини? та як ви кажете "цветочки положить" до пам’ятника гітлера? гарна у вас філософія.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:46

  detroytred написав:mephala сам обосновывает, опираясь на то, что Украина преемница УССР.

і що тут такого? так - Україна нащадок УССР. це наша історія. ми можемо казати що було гарно або що було погано. але історія від цього не зміниться.
ми повинні іти далі з гарним і намагатися позбутися поганого.
цей процес і називається розвитком. ви не знали?
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:55

  Frant написав:дуже добре ілюструє утілітарний підхід та кособокий світогляд пана зРадіо, нашого місцевого недооціненого генія:


Геній тут тільки один - Франт. Не може без помилки написати слово "утИлітарний" та не розуміє його лексичне значення. Проте яке велике его...
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 23:02

  Frant написав:Звісно, вірили! Тому що вони, пардон, трошки ду-рнуваті. Зараз оговтались, плачуться і ниють))) Обманули їх, як малих дітей)))

Не замечал такого. Наоборот, поддержка Зеленского бьет рекорды:
https://nv.ua/ukraine/politics/obmen-vseh-na-vseh-nevozmozhen-pristayko-novosti-ukrainy-50043157.html
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 23:11

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:так самі кримчани сказали сховати машину яка не на кримських номерах від гріха подалі щоб ніхто не бачив. і всю відпустку вони пересувалися іншим транспортом поки машина стояла в дворі під брезентом. так що не потрібно ляля.

Какие удивительные истории начинают появляться :) это какие крымчане посоветовали, которые под дулами автоматов? :) а машину отжать хотели эти самые автоматы наверняка? :) непонятно только зачем всю машину было брезентом накрывать, номера снять недостаточно было? красно–черными флагами и тризубами была расписана что ли?
А вообще странно.. брат в прошлом году ездил отдыхать, так никто не отжимал и не громил.. и прятать никто не советовал. То другой Крым наверное был какой–то. Тот, в котором открывают школы с украинским языком обучения, а не громят машины с украинскими номерами..
  mephala написав:з приводу того що Україна спадкоємиця УССР - так цього ніхто і не заперечує. При чому тут пам’ятники? Чи може Німеччині не потрібно було валити пам’ятники нацистів раз вона спадкоємиця фашистської Німеччини?

Не подскажете, какие завоевания и территориальные приобретения фашистской Германии немцы требуют вернуть им как «спадщину»?
Хватит дурковать уже. Хотите пользоваться приобретениями коммунистов – скажите им спасибо. Не хотите – отрекитесь от всех их приобретений и завоеваний. Так, как отреклись и продолжают отрекаться немцы. А то вы хотите и Львов полякам не отдавать, и пакт Молотова–Риббентропа хаять. Клянете москалей, подаривших Крым, но не хотите его им возвращать. Короче, говорил уже, разберитесь с крестиком и трусами для начала...
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