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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 23 вер, 2019 21:21
Президент зеленых стукачей )))
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 23 вер, 2019 22:13
Що за наклеп на Зе- та зеКоманду???
Всі місцеві ватани за нього голосували! А зараз вже носом крутять???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 23 вер, 2019 22:16
Які наївні промосковські агітатори!
Не пройшло й півроку, а вони схаменулись і верещать: "Ні, ми чекали іншого - мармеладу, пряніків з варенням, відміни мовного закону, посадки порохочиновників! Ніц немає! "
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 23 вер, 2019 22:21
Пост Критикуса Крікетуса - дуже добре ілюструє утілітарний підхід та кособокий світогляд пана зРадіо, нашого місцевого недооціненого генія:
"Ты ничего не понял - садись, 2! (с)
В комментарии Черняка задеты куда более серьезные проблемы - отсутствие инфраструктуры и отсталость социальных услуг, фиаско в борьбе за молодежь с соседними (и несоседними тоже) странами и мародерство власти в отношении частного бизнеса.
Черняк как раз высмеивает надуманную актуальность языкового и религиозного вопросов - это в твой (среди прочих) огород камень!
Ты ведь даже не видишь острых проблем Украины как государства и места жительства украинцев - для тебя повестка дня заканчивается армовиром, хотя ты сам ездишь по разбитым дорогам, пользуешься некачественной медициной и платишь налоги ворам (если, конечно, не батрачишь в Польше, как большинство людей со схожей позицией "
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 23 вер, 2019 22:24
Звісно, вірили! Тому що вони, пардон, трошки ду-рнуваті. Зараз оговтались, плачуться і ниють))) Обманули їх, як малих дітей)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 23 вер, 2019 22:41
чим ваше "мне рассказали" відрізняється від мого? якщо самі не були свідком то нічого другим закидати що ваше розуміння ситуації більш правильне.
а з приводу будуть бити чи не будуть - ще одні мої добрі знайомі їздили до родичів на своїй машині. так самі кримчани сказали сховати машину яка не на кримських номерах від гріха подалі щоб ніхто не бачив. і всю відпустку вони пересувалися іншим транспортом поки машина стояла в дворі під брезентом. так що не потрібно ляля.
з приводу того що Україна спадкоємиця УССР - так цього ніхто і не заперечує. При чому тут пам’ятники? Чи може Німеччині не потрібно було валити пам’ятники нацистів раз вона спадкоємиця фашистської Німеччини? та як ви кажете "цветочки положить" до пам’ятника гітлера? гарна у вас філософія.
Додано: Пон 23 вер, 2019 22:46
і що тут такого? так - Україна нащадок УССР. це наша історія. ми можемо казати що було гарно або що було погано. але історія від цього не зміниться.
ми повинні іти далі з гарним і намагатися позбутися поганого.
цей процес і називається розвитком. ви не знали?
Додано: Пон 23 вер, 2019 22:55
Додано: Пон 23 вер, 2019 23:02
Не замечал такого. Наоборот, поддержка Зеленского бьет рекорды:
Додано: Пон 23 вер, 2019 23:11
Re: Політичні дискусії
Какие удивительные истории начинают появляться это какие крымчане посоветовали, которые под дулами автоматов? а машину отжать хотели эти самые автоматы наверняка? непонятно только зачем всю машину было брезентом накрывать, номера снять недостаточно было? красно–черными флагами и тризубами была расписана что ли?
А вообще странно.. брат в прошлом году ездил отдыхать, так никто не отжимал и не громил.. и прятать никто не советовал. То другой Крым наверное был какой–то. Тот, в котором открывают школы с украинским языком обучения, а не громят машины с украинскими номерами..
Не подскажете, какие завоевания и территориальные приобретения фашистской Германии немцы требуют вернуть им как «спадщину»?
Хватит дурковать уже. Хотите пользоваться приобретениями коммунистов – скажите им спасибо. Не хотите – отрекитесь от всех их приобретений и завоеваний. Так, как отреклись и продолжают отрекаться немцы. А то вы хотите и Львов полякам не отдавать, и пакт Молотова–Риббентропа хаять. Клянете москалей, подаривших Крым, но не хотите его им возвращать. Короче, говорил уже, разберитесь с крестиком и трусами для начала...
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