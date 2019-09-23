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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4037403840394040> Додано: Пон 23 вер, 2019 21:21



https://www.youtube.com/watch?v=zm8sDB9NaME Президент зеленых стукачей ))) Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 12890 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3668 раз. Подякували: 5365 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 22:13 freeze написав: Президент зеленых стукачей )))



https://www.youtube.com/watch?v=zm8sDB9NaME Президент зеленых стукачей )))

Що за наклеп на Зе- та зеКоманду???

Всі місцеві ватани за нього голосували! А зараз вже носом крутять??? Що за наклеп на Зе- та зеКоманду???Всі місцеві ватани за нього голосували! А зараз вже носом крутять??? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20460 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 22:16 zРадио написав: Отлично сказал! Подписываюсь



Отлично сказал! Подписываюсь

Які наївні промосковські агітатори!

Не пройшло й півроку, а вони схаменулись і верещать: "Ні, ми чекали іншого - мармеладу, пряніків з варенням, відміни мовного закону, посадки порохочиновників! Ніц немає! " Які наївні промосковські агітатори!Не пройшло й півроку, а вони схаменулись і верещать: "Ні, ми чекали іншого - мармеладу, пряніків з варенням, відміни мовного закону, посадки порохочиновників! Ніц немає! " Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20460 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 22:21 Пост Критикуса Крікетуса - дуже добре ілюструє утілітарний підхід та кособокий світогляд пана зРадіо, нашого місцевого недооціненого генія:







"Ты ничего не понял - садись, 2! (с)



В комментарии Черняка задеты куда более серьезные проблемы - отсутствие инфраструктуры и отсталость социальных услуг, фиаско в борьбе за молодежь с соседними (и несоседними тоже) странами и мародерство власти в отношении частного бизнеса.



Черняк как раз высмеивает надуманную актуальность языкового и религиозного вопросов - это в твой (среди прочих) огород камень!



Ты ведь даже не видишь острых проблем Украины как государства и места жительства украинцев - для тебя повестка дня заканчивается армовиром, хотя ты сам ездишь по разбитым дорогам, пользуешься некачественной медициной и платишь налоги ворам (если, конечно, не батрачишь в Польше, как большинство людей со схожей позицией " Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20460 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 22:24 lapay написав: zРадио написав: В комментарии Черняка задеты куда более серьезные проблемы - отсутствие инфраструктуры и отсталость социальных услуг, фиаско в борьбе за молодежь с соседними (и несоседними тоже) странами и мародерство власти в отношении частного бизнеса.



Черняк как раз высмеивает надуманную актуальность языкового и религиозного вопросов - это в твой (среди прочих) огород камень! В комментарии Черняка задеты куда более серьезные проблемы - отсутствие инфраструктуры и отсталость социальных услуг, фиаско в борьбе за молодежь с соседними (и несоседними тоже) странами и мародерство власти в отношении частного бизнеса.Черняк как раз высмеивает надуманную актуальность языкового и религиозного вопросов - это в твой (среди прочих) огород камень!

Ніфіга. Цей Чорняк як раз і хоче, щоб хоч закон про Мову відмінили, раз дороги залатати не можуть.

До речі, Зеля вже сумно казав, що НБУ незалежний, тобто, Ми (Вова Перший) не можемо запустити лапу в його доларові скрині.

Невже зефіли реально вірили в весняні посадки, залатані дороги, за півроку, зелений комунізм після НР? Ніфіга. Цей Чорняк як раз і хоче, щоб хоч закон про Мову відмінили, раз дороги залатати не можуть.До речі, Зеля вже сумно казав, що НБУ незалежний, тобто, Ми (Вова Перший) не можемо запустити лапу в його доларові скрині.Невже зефіли реально вірили в весняні посадки, залатані дороги, за півроку, зелений комунізм після НР?

Звісно, вірили! Тому що вони, пардон, трошки ду-рнуваті. Зараз оговтались, плачуться і ниють))) Обманули їх, як малих дітей))) Звісно, вірили! Тому що вони, пардон, трошки ду-рнуваті. Зараз оговтались, плачуться і ниють))) Обманули їх, як малих дітей))) Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20460 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 22:41 fokus написав: mephala написав: чи ви прихильник подвійних стандартів? мені також розказували знайомі. чи ви прихильник подвійних стандартів? мені також розказували знайомі. пятый анал – ваши знакомые

Поедьте и посмотрите сами тогда, раз до сих пор не понимаете реальную ситуацию. Поговорите с людьми, пригласите вернуться. Не бойтесь, вас не будут бить. Если, конечно, вы не станете оскорблять людей так, как делаете это здесь.

Впрочем я уверен, вживую не станете mephala написав: РСФСР передавало Крим не Україні. а УССР. а Україна вже отримала спадок від УССР. РСФСР передавало Крим не Україні. а УССР. а Україна вже отримала спадок від УССР. Ну вот, опять заговорили про Украинскую советскую социалистическую республику Как памятники валять – так клятый совок и кровавые коммуняки, а чуть что – сразу спадщина

Вы сами то для начала с трусами и крестиком определитесь, а потом уже начинайте свой бред нести.

Если Украина правоприемница УССР то памятнички верните и цветочки положите (тогда, кстати, может и Крым начнет думать о возврате). А нет – вот УССР пусть к Крыму и предъявляет какие–то претензии.

А..ее нет уже? Ну на нет и суда нет.. пятый анал – ваши знакомыеПоедьте и посмотрите сами тогда, раз до сих пор не понимаете реальную ситуацию. Поговорите с людьми, пригласите вернуться. Не бойтесь, вас не будут бить. Если, конечно, вы не станете оскорблять людей так, как делаете это здесь.Впрочем я уверен, вживую не станетеНу вот, опять заговорили про Украинскую советскую социалистическую республикуКак памятники валять – так клятый совок и кровавые коммуняки, а чуть что – сразу спадщинаВы сами то для начала с трусами и крестиком определитесь, а потом уже начинайте свой бред нести.Если Украина правоприемница УССР то памятнички верните и цветочки положите (тогда, кстати, может и Крым начнет думать о возврате). А нет – вот УССР пусть к Крыму и предъявляет какие–то претензии.А..ее нет уже? Ну на нет и суда нет..

чим ваше "мне рассказали" відрізняється від мого? якщо самі не були свідком то нічого другим закидати що ваше розуміння ситуації більш правильне.

а з приводу будуть бити чи не будуть - ще одні мої добрі знайомі їздили до родичів на своїй машині. так самі кримчани сказали сховати машину яка не на кримських номерах від гріха подалі щоб ніхто не бачив. і всю відпустку вони пересувалися іншим транспортом поки машина стояла в дворі під брезентом. так що не потрібно ляля.

з приводу того що Україна спадкоємиця УССР - так цього ніхто і не заперечує. При чому тут пам’ятники? Чи може Німеччині не потрібно було валити пам’ятники нацистів раз вона спадкоємиця фашистської Німеччини? та як ви кажете "цветочки положить" до пам’ятника гітлера? гарна у вас філософія. чим ваше "мне рассказали" відрізняється від мого? якщо самі не були свідком то нічого другим закидати що ваше розуміння ситуації більш правильне.а з приводу будуть бити чи не будуть - ще одні мої добрі знайомі їздили до родичів на своїй машині. так самі кримчани сказали сховати машину яка не на кримських номерах від гріха подалі щоб ніхто не бачив. і всю відпустку вони пересувалися іншим транспортом поки машина стояла в дворі під брезентом. так що не потрібно ляля.з приводу того що Україна спадкоємиця УССР - так цього ніхто і не заперечує. При чому тут пам’ятники? Чи може Німеччині не потрібно було валити пам’ятники нацистів раз вона спадкоємиця фашистської Німеччини? та як ви кажете "цветочки положить" до пам’ятника гітлера? гарна у вас філософія. mephala Повідомлень: 5478 З нами з: 07.04.14 Подякував: 76 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 22:46 detroytred написав: mephala сам обосновывает, опираясь на то, что Украина преемница УССР.

mephala сам обосновывает, опираясь на то, что Украина преемница УССР.

і що тут такого? так - Україна нащадок УССР. це наша історія. ми можемо казати що було гарно або що було погано. але історія від цього не зміниться.

ми повинні іти далі з гарним і намагатися позбутися поганого.

цей процес і називається розвитком. ви не знали? і що тут такого? так - Україна нащадок УССР. це наша історія. ми можемо казати що було гарно або що було погано. але історія від цього не зміниться.ми повинні іти далі з гарним і намагатися позбутися поганого.цей процес і називається розвитком. ви не знали? mephala Повідомлень: 5478 З нами з: 07.04.14 Подякував: 76 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 22:55 Frant написав: дуже добре ілюструє утілітарний підхід та кособокий світогляд пана зРадіо, нашого місцевого недооціненого генія:

дуже добре ілюструє утілітарний підхід та кособокий світогляд пана зРадіо, нашого місцевого недооціненого генія:



Геній тут тільки один - Франт. Не може без помилки написати слово "утИлітарний" та не розуміє його лексичне значення. Проте яке велике его... Геній тут тільки один - Франт. Не може без помилки написати слово "утИлітарний" та не розуміє його лексичне значення. Проте яке велике его... zРадио

Повідомлень: 3575 З нами з: 02.05.18 Подякував: 795 раз. Подякували: 1881 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 23:02 Frant написав: Звісно, вірили! Тому що вони, пардон, трошки ду-рнуваті. Зараз оговтались, плачуться і ниють))) Обманули їх, як малих дітей))) Звісно, вірили! Тому що вони, пардон, трошки ду-рнуваті. Зараз оговтались, плачуться і ниють))) Обманули їх, як малих дітей)))

Не замечал такого. Наоборот, поддержка Зеленского бьет рекорды:

https://nv.ua/ukraine/politics/obmen-vseh-na-vseh-nevozmozhen-pristayko-novosti-ukrainy-50043157.html Не замечал такого. Наоборот, поддержка Зеленского бьет рекорды: Tegularius Повідомлень: 931 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2019 23:11 Re: Політичні дискусії mephala написав: так самі кримчани сказали сховати машину яка не на кримських номерах від гріха подалі щоб ніхто не бачив. і всю відпустку вони пересувалися іншим транспортом поки машина стояла в дворі під брезентом. так що не потрібно ляля. так самі кримчани сказали сховати машину яка не на кримських номерах від гріха подалі щоб ніхто не бачив. і всю відпустку вони пересувалися іншим транспортом поки машина стояла в дворі під брезентом. так що не потрібно ляля.

Какие удивительные истории начинают появляться это какие крымчане посоветовали, которые под дулами автоматов? а машину отжать хотели эти самые автоматы наверняка? непонятно только зачем всю машину было брезентом накрывать, номера снять недостаточно было? красно–черными флагами и тризубами была расписана что ли?

А вообще странно.. брат в прошлом году ездил отдыхать, так никто не отжимал и не громил.. и прятать никто не советовал. То другой Крым наверное был какой–то. Тот, в котором открывают школы с украинским языком обучения, а не громят машины с украинскими номерами..

mephala написав: з приводу того що Україна спадкоємиця УССР - так цього ніхто і не заперечує. При чому тут пам’ятники? Чи може Німеччині не потрібно було валити пам’ятники нацистів раз вона спадкоємиця фашистської Німеччини? з приводу того що Україна спадкоємиця УССР - так цього ніхто і не заперечує. При чому тут пам’ятники? Чи може Німеччині не потрібно було валити пам’ятники нацистів раз вона спадкоємиця фашистської Німеччини?

Не подскажете, какие завоевания и территориальные приобретения фашистской Германии немцы требуют вернуть им как «спадщину»?

Хватит дурковать уже. Хотите пользоваться приобретениями коммунистов – скажите им спасибо. Не хотите – отрекитесь от всех их приобретений и завоеваний. Так, как отреклись и продолжают отрекаться немцы. А то вы хотите и Львов полякам не отдавать, и пакт Молотова–Риббентропа хаять. Клянете москалей, подаривших Крым, но не хотите его им возвращать. Короче, говорил уже, разберитесь с крестиком и трусами для начала... Какие удивительные истории начинают появлятьсяэто какие крымчане посоветовали, которые под дулами автоматов?а машину отжать хотели эти самые автоматы наверняка?непонятно только зачем всю машину было брезентом накрывать, номера снять недостаточно было? красно–черными флагами и тризубами была расписана что ли?А вообще странно.. брат в прошлом году ездил отдыхать, так никто не отжимал и не громил.. и прятать никто не советовал. То другой Крым наверное был какой–то. Тот, в котором открывают школы с украинским языком обучения, а не громят машины с украинскими номерами..Не подскажете, какие завоевания и территориальные приобретения фашистской Германии немцы требуют вернуть им как «спадщину»?Хватит дурковать уже. Хотите пользоваться приобретениями коммунистов – скажите им спасибо. Не хотите – отрекитесь от всех их приобретений и завоеваний. Так, как отреклись и продолжают отрекаться немцы. А то вы хотите и Львов полякам не отдавать, и пакт Молотова–Риббентропа хаять. Клянете москалей, подаривших Крым, но не хотите его им возвращать. Короче, говорил уже, разберитесь с крестиком и трусами для начала... fokus Повідомлень: 417 З нами з: 19.03.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4037403840394040> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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