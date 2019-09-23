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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4037403840394040 Додано: Пон 23 вер, 2019 23:30 fokus написав: mephala написав: так самі кримчани сказали сховати машину яка не на кримських номерах від гріха подалі щоб ніхто не бачив. і всю відпустку вони пересувалися іншим транспортом поки машина стояла в дворі під брезентом. так що не потрібно ляля. так самі кримчани сказали сховати машину яка не на кримських номерах від гріха подалі щоб ніхто не бачив. і всю відпустку вони пересувалися іншим транспортом поки машина стояла в дворі під брезентом. так що не потрібно ляля.

Какие удивительные истории начинают появляться это какие крымчане посоветовали, которые под дулами автоматов? а машину отжать хотели эти самые автоматы наверняка? непонятно только зачем всю машину было брезентом накрывать, номера снять недостаточно было? красно–черными флагами и тризубами была расписана что ли?

А вообще странно.. брат в прошлом году ездил отдыхать, так никто не отжимал и не громил.. и прятать никто не советовал. То другой Крым наверное был какой–то. Тот, в котором открывают школы с украинским языком обучения, а не громят машины с украинскими номерами..

mephala написав: з приводу того що Україна спадкоємиця УССР - так цього ніхто і не заперечує. При чому тут пам’ятники? Чи може Німеччині не потрібно було валити пам’ятники нацистів раз вона спадкоємиця фашистської Німеччини? з приводу того що Україна спадкоємиця УССР - так цього ніхто і не заперечує. При чому тут пам’ятники? Чи може Німеччині не потрібно було валити пам’ятники нацистів раз вона спадкоємиця фашистської Німеччини?

Не подскажете, какие завоевания и территориальные приобретения фашистской Германии немцы требуют вернуть им как «спадщину»?

Хватит дурковать уже. Хотите пользоваться приобретениями коммунистов – скажите им спасибо. Не хотите – отрекитесь от всех их приобретений и завоеваний. Так, как отреклись и продолжают отрекаться немцы. А то вы хотите и Львов полякам не отдавать, и пакт Молотова–Риббентропа хаять. Клянете москалей, подаривших Крым, но не хотите его им возвращать. Короче, говорил уже, разберитесь с крестиком и трусами для начала... Какие удивительные истории начинают появлятьсяэто какие крымчане посоветовали, которые под дулами автоматов?а машину отжать хотели эти самые автоматы наверняка?непонятно только зачем всю машину было брезентом накрывать, номера снять недостаточно было? красно–черными флагами и тризубами была расписана что ли?А вообще странно.. брат в прошлом году ездил отдыхать, так никто не отжимал и не громил.. и прятать никто не советовал. То другой Крым наверное был какой–то. Тот, в котором открывают школы с украинским языком обучения, а не громят машины с украинскими номерами..Не подскажете, какие завоевания и территориальные приобретения фашистской Германии немцы требуют вернуть им как «спадщину»?Хватит дурковать уже. Хотите пользоваться приобретениями коммунистов – скажите им спасибо. Не хотите – отрекитесь от всех их приобретений и завоеваний. Так, как отреклись и продолжают отрекаться немцы. А то вы хотите и Львов полякам не отдавать, и пакт Молотова–Риббентропа хаять. Клянете москалей, подаривших Крым, но не хотите его им возвращать. Короче, говорил уже, разберитесь с крестиком и трусами для начала...

капець. Крим під дулами віджимали в 2014 році а він розказує як чудово їздив родич в 2018.

може поділитися історіями таки за 2014 рік?



Ви дуже вузько розумієте спадщину. Вона не тільки в територіях. І дуркуєте якраз ви. Бо якби Німеччина не була нащадком гітлерівської то чому їм присудили виплачувати ті самі репарації? Німці відреклися від фашистської ідеології. Що і ми також прекрасно зробили запровадивши декомунізацію.

Ті хто бажають йти далі та розвиватися - все погане викидать забираючи тільки найкраще. А в ваших словах чітко проглядається бажання заставити Україну тягти з собою купу гною в майбутнє. капець. Крим під дулами віджимали в 2014 році а він розказує як чудово їздив родич в 2018.може поділитися історіями таки за 2014 рік?Ви дуже вузько розумієте спадщину. Вона не тільки в територіях. І дуркуєте якраз ви. Бо якби Німеччина не була нащадком гітлерівської то чому їм присудили виплачувати ті самі репарації? Німці відреклися від фашистської ідеології. Що і ми також прекрасно зробили запровадивши декомунізацію.Ті хто бажають йти далі та розвиватися - все погане викидать забираючи тільки найкраще. А в ваших словах чітко проглядається бажання заставити Україну тягти з собою купу гною в майбутнє. mephala Повідомлень: 5478 З нами з: 07.04.14 Подякував: 76 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 00:06 lapay написав: freeze написав: Майдан поддержали сотни тысяч мелких предпринимателей, какое они имеют отношение к националистам. Я тоже поддерживал майдан в ноябре-феврале, и даже ходил на местные митинги, какой я националист на фиг, мне просто Янукович не нравился, оборзел в конец, примерно как Порошенко оборзел в последний год каденции. Майдан поддержали сотни тысяч мелких предпринимателей, какое они имеют отношение к националистам. Я тоже поддерживал майдан в ноябре-феврале, и даже ходил на местные митинги, какой я националист на фиг, мне просто Янукович не нравился, оборзел в конец, примерно как Порошенко оборзел в последний год каденции.

Мова була про трьох конкретних президентів. Вони були і є націоналістами, навіть Кравчук. Мова була про трьох конкретних президентів. Вони були і є націоналістами, навіть Кравчук.

Если По националист, то я балерина.

То, что он выбрал себе в качестве опоры националистов, другой вопрос. Если По националист, то я балерина.То, что он выбрал себе в качестве опоры националистов, другой вопрос. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14179 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4266 раз. Подякували: 3969 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 00:20 mephala написав: ......

а з приводу будуть бити чи не будуть - ще одні мої добрі знайомі їздили до родичів на своїй машині. так самі кримчани сказали сховати машину яка не на кримських номерах від гріха подалі щоб ніхто не бачив. і всю відпустку вони пересувалися іншим транспортом поки машина стояла в дворі під брезентом. так що не потрібно ляля.

..... ......а з приводу будуть бити чи не будуть - ще одні мої добрі знайомі їздили до родичів на своїй машині. так самі кримчани сказали сховати машину яка не на кримських номерах від гріха подалі щоб ніхто не бачив. і всю відпустку вони пересувалися іншим транспортом поки машина стояла в дворі під брезентом. так що не потрібно ляля......

Очень дешёвая ложь. дешёвая ложь. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14179 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4266 раз. Подякували: 3969 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 00:23 О чем можно спорить с людьми, кот. внаглую пытаются переписывать даже недавнюю историю, кот. все ещё хорошо помнят. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14179 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4266 раз. Подякували: 3969 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4037403840394040 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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