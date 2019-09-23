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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 23 вер, 2019 23:30
fokus написав: mephala написав:
так самі кримчани сказали сховати машину яка не на кримських номерах від гріха подалі щоб ніхто не бачив. і всю відпустку вони пересувалися іншим транспортом поки машина стояла в дворі під брезентом. так що не потрібно ляля.
Какие удивительные истории начинают появляться
это какие крымчане посоветовали, которые под дулами автоматов?
а машину отжать хотели эти самые автоматы наверняка?
непонятно только зачем всю машину было брезентом накрывать, номера снять недостаточно было? красно–черными флагами и тризубами была расписана что ли?
А вообще странно.. брат в прошлом году ездил отдыхать, так никто не отжимал и не громил.. и прятать никто не советовал. То другой Крым наверное был какой–то. Тот, в котором открывают школы с украинским языком обучения, а не громят машины с украинскими номерами..
mephala написав:
з приводу того що Україна спадкоємиця УССР - так цього ніхто і не заперечує. При чому тут пам’ятники? Чи може Німеччині не потрібно було валити пам’ятники нацистів раз вона спадкоємиця фашистської Німеччини?
Не подскажете, какие завоевания и территориальные приобретения фашистской Германии немцы требуют вернуть им как «спадщину»?
Хватит дурковать уже. Хотите пользоваться приобретениями коммунистов – скажите им спасибо. Не хотите – отрекитесь от всех их приобретений и завоеваний. Так, как отреклись и продолжают отрекаться немцы. А то вы хотите и Львов полякам не отдавать, и пакт Молотова–Риббентропа хаять. Клянете москалей, подаривших Крым, но не хотите его им возвращать. Короче, говорил уже, разберитесь с крестиком и трусами для начала...
капець. Крим під дулами віджимали в 2014 році а він розказує як чудово їздив родич в 2018.
може поділитися історіями таки за 2014 рік?
Ви дуже вузько розумієте спадщину. Вона не тільки в територіях. І дуркуєте якраз ви. Бо якби Німеччина не була нащадком гітлерівської то чому їм присудили виплачувати ті самі репарації? Німці відреклися від фашистської ідеології. Що і ми також прекрасно зробили запровадивши декомунізацію.
Ті хто бажають йти далі та розвиватися - все погане викидать забираючи тільки найкраще. А в ваших словах чітко проглядається бажання заставити Україну тягти з собою купу гною в майбутнє.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 00:06
lapay написав: freeze написав:
Майдан поддержали сотни тысяч мелких предпринимателей, какое они имеют отношение к националистам. Я тоже поддерживал майдан в ноябре-феврале, и даже ходил на местные митинги, какой я националист на фиг, мне просто Янукович не нравился, оборзел в конец, примерно как Порошенко оборзел в последний год каденции.
Мова була про трьох конкретних президентів. Вони були і є націоналістами, навіть Кравчук.
Если По националист, то я балерина.
То, что он выбрал себе в качестве опоры националистов, другой вопрос.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 00:20
Очень
mephala написав:
......
а з приводу будуть бити чи не будуть - ще одні мої добрі знайомі їздили до родичів на своїй машині. так самі кримчани сказали сховати машину яка не на кримських номерах від гріха подалі щоб ніхто не бачив. і всю відпустку вони пересувалися іншим транспортом поки машина стояла в дворі під брезентом. так що не потрібно ляля.
.....
дешёвая ложь.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 00:23
О чем можно спорить с людьми, кот. внаглую пытаются переписывать даже недавнюю историю, кот. все ещё хорошо помнят.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 06:12
Тракторист написав:
а что разве турчинов, парубий, пашинский и пр. уже сбежали?.
Пашинский в ОАЭ, другие ждут отмашки наверняка
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 24 вер, 2019 06:51
mephala написав:
капець. Крим під дулами віджимали в 2014 році а він розказує як чудово їздив родич в 2018.
А вы про 2014 год рассказывали? Знакомые ранней весной в Крыму отдыхали? Не в составе «каравана дружбы» случайно?
Ну не берусь утверждать, но думаю даже тогда никто на бытовом уровне на украинские номера с битой не кидался. Хотя готов допустить, что на волне всеобщего беспредела в стране могли быть какие–то эксцессы. Я о таком не слышал, но уточню у родственников.
Но сейчас бить не будут точно, езжайте смело. Проверено миллионами наших граждан, как на авто, так и пешим ходом.
mephala написав:
Ви дуже вузько розумієте спадщину.
А вы очень широко
Так широко, что легко сочетаете православный крестик с иудейским обрезанием. Я так не умею, поэтому беру назад свое обещание опускаться до вашего уровня. Утомительно это. Да и не смешно уже.
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