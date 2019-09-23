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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4035403640374038
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 23:30

  fokus написав:
  mephala написав:так самі кримчани сказали сховати машину яка не на кримських номерах від гріха подалі щоб ніхто не бачив. і всю відпустку вони пересувалися іншим транспортом поки машина стояла в дворі під брезентом. так що не потрібно ляля.

Какие удивительные истории начинают появляться :) это какие крымчане посоветовали, которые под дулами автоматов? :) а машину отжать хотели эти самые автоматы наверняка? :) непонятно только зачем всю машину было брезентом накрывать, номера снять недостаточно было? красно–черными флагами и тризубами была расписана что ли?
А вообще странно.. брат в прошлом году ездил отдыхать, так никто не отжимал и не громил.. и прятать никто не советовал. То другой Крым наверное был какой–то. Тот, в котором открывают школы с украинским языком обучения, а не громят машины с украинскими номерами..
  mephala написав:з приводу того що Україна спадкоємиця УССР - так цього ніхто і не заперечує. При чому тут пам’ятники? Чи може Німеччині не потрібно було валити пам’ятники нацистів раз вона спадкоємиця фашистської Німеччини?

Не подскажете, какие завоевания и территориальные приобретения фашистской Германии немцы требуют вернуть им как «спадщину»?
Хватит дурковать уже. Хотите пользоваться приобретениями коммунистов – скажите им спасибо. Не хотите – отрекитесь от всех их приобретений и завоеваний. Так, как отреклись и продолжают отрекаться немцы. А то вы хотите и Львов полякам не отдавать, и пакт Молотова–Риббентропа хаять. Клянете москалей, подаривших Крым, но не хотите его им возвращать. Короче, говорил уже, разберитесь с крестиком и трусами для начала...

капець. Крим під дулами віджимали в 2014 році а він розказує як чудово їздив родич в 2018.
може поділитися історіями таки за 2014 рік?

Ви дуже вузько розумієте спадщину. Вона не тільки в територіях. І дуркуєте якраз ви. Бо якби Німеччина не була нащадком гітлерівської то чому їм присудили виплачувати ті самі репарації? Німці відреклися від фашистської ідеології. Що і ми також прекрасно зробили запровадивши декомунізацію.
Ті хто бажають йти далі та розвиватися - все погане викидать забираючи тільки найкраще. А в ваших словах чітко проглядається бажання заставити Україну тягти з собою купу гною в майбутнє.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 00:06

  lapay написав:
  freeze написав:Майдан поддержали сотни тысяч мелких предпринимателей, какое они имеют отношение к националистам. Я тоже поддерживал майдан в ноябре-феврале, и даже ходил на местные митинги, какой я националист на фиг, мне просто Янукович не нравился, оборзел в конец, примерно как Порошенко оборзел в последний год каденции.

Мова була про трьох конкретних президентів. Вони були і є націоналістами, навіть Кравчук.

Если По националист, то я балерина. :)
То, что он выбрал себе в качестве опоры националистов, другой вопрос.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 00:20

  mephala написав:......
а з приводу будуть бити чи не будуть - ще одні мої добрі знайомі їздили до родичів на своїй машині. так самі кримчани сказали сховати машину яка не на кримських номерах від гріха подалі щоб ніхто не бачив. і всю відпустку вони пересувалися іншим транспортом поки машина стояла в дворі під брезентом. так що не потрібно ляля.
.....

Очень дешёвая ложь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 00:23

О чем можно спорить с людьми, кот. внаглую пытаются переписывать даже недавнюю историю, кот. все ещё хорошо помнят.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 06:12

  Тракторист написав:а что разве турчинов, парубий, пашинский и пр. уже сбежали?.

Пашинский в ОАЭ, другие ждут отмашки наверняка
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 06:51

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:капець. Крим під дулами віджимали в 2014 році а він розказує як чудово їздив родич в 2018.
А вы про 2014 год рассказывали? Знакомые ранней весной в Крыму отдыхали? Не в составе «каравана дружбы» случайно?
Ну не берусь утверждать, но думаю даже тогда никто на бытовом уровне на украинские номера с битой не кидался. Хотя готов допустить, что на волне всеобщего беспредела в стране могли быть какие–то эксцессы. Я о таком не слышал, но уточню у родственников.
Но сейчас бить не будут точно, езжайте смело. Проверено миллионами наших граждан, как на авто, так и пешим ходом.
  mephala написав:Ви дуже вузько розумієте спадщину.
А вы очень широко :) Так широко, что легко сочетаете православный крестик с иудейским обрезанием. Я так не умею, поэтому беру назад свое обещание опускаться до вашего уровня. Утомительно это. Да и не смешно уже.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:54

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:Если По националист, то я балерина. :)
То, что он выбрал себе в качестве опоры националистов, другой вопрос.


Какой По националист, если его родные дети украинского языка не знают, не учат и не собираются, и даже фотографируются в футболке Россия. Когда человек говорит на украинском языке исключительно при наличии камер журналистов, то есть показушно.
Просто Порошенко вбил себе в голову, что оперевшись на националистов, он сможет выиграть выборы, и смачно облажался.
Нынешнему населению Украину в целом с высокой башни наделать на всякие пропагандистские лозунги, главное материальное благополучие, население заметило, что пять лет прошло под пропагандисткими лозунгами, а в карманах не прибавилось, значит пошел вон, следующий, этот ничего не сможет сделать, тоже улетит.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 08:22

  zРадио написав:
  Hotab написав:detroytred ,



Я вот в упор не понимаю зачем сравнивать с рашкой


Я расскажу. Потому что помимо горячей войны с кацапией, у нас ещё идёт и информационная война. Когда вы замечаете и акцентируете внимание на проблемы только Украины, вы играете на руку непосредственному врагу - России. Я Вам приводил пример с боксерским комментатором, видящим проблемы и фолы только одного бойца. Не понятно?


Ухаха)) А когда житель Израиля критикует свою власть по экономическим, или социальным вопросам, он автоматом признается агентом Ирана, потому что, якобы, видит проблемы только одной стороны? :mrgreen:

Ты понимаешь, какую чушь написал? Здесь украинский форум! Украинский, Карл! Поэтому 95% комментаторов интересует Украина, а не РФ, Польша, Канада, КНДР и т.д.!

Поэтому логично, что здесь будут обсуждаться украинские проблемы. Порошенко выдрессировал за 5 лет свои "8%" любую критику в адрес его власти понимать как акт информационной войны против Украины. Но это же чушь!

Для особливо обдарованих пояснюю - весь час йде порівняння з рашою тому що її пропаганда весь час направлена на розказування байки як в них краще ніж в Україні та потрібно до них приєднатися.
Крим та Донбас наглядний приклад цієї інформаційної війни коли Україна нічого не робила щоб довести що в раші таки гірше.
А якщо ти пропонуєш не проводити боротьбу з її інформаціїною агресією то твоє ставлення до цієї війні досить красномовно показують твої ж слова.

ЗІ
а до чого твій закидон був про Ізраїль взагалі не зрозуміло. Ізраільтяни бажають приєднатися до Ірану через його інформаційну пропаганду чи що?
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 08:26

  ЛАД написав:
  mephala написав:......
а з приводу будуть бити чи не будуть - ще одні мої добрі знайомі їздили до родичів на своїй машині. так самі кримчани сказали сховати машину яка не на кримських номерах від гріха подалі щоб ніхто не бачив. і всю відпустку вони пересувалися іншим транспортом поки машина стояла в дворі під брезентом. так що не потрібно ляля.
.....

Очень дешёвая ложь.

Де ваші докази що я збрехав? Якщо їх немає - то таки брехло ви.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 08:44

  fokus написав:
  mephala написав:капець. Крим під дулами віджимали в 2014 році а він розказує як чудово їздив родич в 2018.
А вы про 2014 год рассказывали? Знакомые ранней весной в Крыму отдыхали? Не в составе «каравана дружбы» случайно?
Ну не берусь утверждать, но думаю даже тогда никто на бытовом уровне на украинские номера с битой не кидался. Хотя готов допустить, что на волне всеобщего беспредела в стране могли быть какие–то эксцессы. Я о таком не слышал, но уточню у родственников.
Но сейчас бить не будут точно, езжайте смело. Проверено миллионами наших граждан, как на авто, так и пешим ходом.
  mephala написав:Ви дуже вузько розумієте спадщину.
А вы очень широко :) Так широко, что легко сочетаете православный крестик с иудейским обрезанием. Я так не умею, поэтому беру назад свое обещание опускаться до вашего уровня. Утомительно это. Да и не смешно уже.

перепитав у них - це було в травні 2014р. і ми не обговорювали як воно зараз - ми обговорювали стан речей коли проходила крадіжка.
зараз коли там вже раша вгризлася то їм вже не потрібно тримати градус накалу.
як і зелених чоловічків не потрібно яких замінили люди в офіційних погонах.
так що взагалі не розумію як вам прийшло до голови порівнювати 2014 та 2018.

Пропущу повз вух ваше надмінне "опускаться до вашего уровня" - хай вас тішить ваша зарозумілість. Але мене дивує ваша обмеженість в розумінні спадщини. Так у нас в країні є і православні і є іудеї. Україна отримала в спадщину від УССР багатонаціональну країну. Вас це дивує? Мене ні.
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