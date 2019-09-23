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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 24 вер, 2019 09:22
mephala написав:
А якщо ти пропонуєш не проводити боротьбу з її інформаціїною агресією то твоє ставлення до цієї війні досить красномовно показують твої ж слова.
Ага, только в понимании порохоботов, с российскими мифами нужно бороться не их разоблачением, а созданием своих собственных. Именно на этом власть Порошенко и держалась целых 5 лет, имея около-нулевой рейтинг уже после первых 2-х!
Не мешайте воровать, а то путен нападет - пожалуй, именно так коротко можно охарактеризовать информационную политику власти 2014-2018 гг.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 09:36
zРадио написав: mephala написав:
А якщо ти пропонуєш не проводити боротьбу з її інформаціїною агресією то твоє ставлення до цієї війні досить красномовно показують твої ж слова.
Ага, только в понимании порохоботов, с российскими мифами нужно бороться не их разоблачением, а созданием своих собственных. Именно на этом власть Порошенко и держалась целых 5 лет, имея около-нулевой рейтинг уже после первых 2-х!
Не мешайте воровать, а то путен нападет - пожалуй, именно так коротко можно охарактеризовать информационную политику власти 2014-2018 гг.
взагалі то інформаційна війна ведеться проти України на набагато більшому проміжку часу ніж 2014-2018 роки. Те що сталося в 2014 році це вже кульмінація довголітньої роботи агітпропу раші.
І в своєму дописі ти був категорично проти порівняння України з рашою. Без варіантів.
І взагалі коли пишеш щось то виходь за рамки сприйняття України тільки в межах правління пороха. А то дивлюся багатьох заклинило.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 09:55
freeze написав:
Какой По националист, если его родные дети украинского языка не знают, не учат и не собираются, и даже фотографируются в футболке Россия. Когда человек говорит на украинском языке исключительно при наличии камер журналистов, то есть показушно.
Невістка родич формальний, після розлучення взагалі ніхто, з точки зору законодавства. Не думаю, що Порошенко завжди переходить на російську, якщо немає журналістів, особливо, коли спілкується як офіційна, а не приватна, особа.
Російськомовних українських націоналістів повно, особливо на передку.
freeze написав:
Нынешнему населению Украину в целом с высокой башни наделать на всякие пропагандистские лозунги, главное материальное благополучие, население заметило, что пять лет прошло под пропагандисткими лозунгами, а в карманах не прибавилось, значит пошел вон, следующий, этот ничего не сможет сделать, тоже улетит.
Тому і такий результат - тих, хто лиже дупу тому, хто більше заплатить, ніхто не поважає, і грошей дають по мінімуму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 09:59
zРадио написав:
Не мешайте воровать, а то путен нападет - пожалуй, именно так коротко можно охарактеризовать информационную политику власти 2014-2018 гг.
Про "воровать" треба трендіти перед виборами, після виборів ця фішка вже не сильно потрібна, тим паче що довести до вироків "крадіжки" набагато важче, ніж про це Трубити перед виборами. Гладковські задоволено усміхаються...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 10:01
lapay
,
Російськомовних українських націоналістів повно, особливо на передку.
Погоджуюсь. І взагалі, дуже багато людей спілкується російською лише тому, що так нав'язало середовище. Я вільно володію українською і письмово, і усно. І поряд багато таких. Але....Херсон!!! Він весь російськомовний. Люди пристосовуються до мовного середовища, в якому живуть. Проте скажи їм щось проти України. На будь-якій мові.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 10:10
Hotab написав:lapay
,
Російськомовних українських націоналістів повно, особливо на передку.
Погоджуюсь. І взагалі, дуже багато людей спілкується російською лише тому, що так нав'язало середовище. Я вільно володію українською і письмово, і усно. І поряд багато таких. Але....Херсон!!! Він весь російськомовний. Люди пристосовуються до мовного середовища, в якому живуть. Проте скажи їм щось проти України. На будь-якій мові.
Не может быть русскоязычного украинского националиста, это оксюморон, здесь происходит обычная путаница в терминологии - патриот в хорошем понимании этого слова и националист, это совсем разные понятия. Патриот Украины может быть русскоязычным, но украинский националист не может быть русскоязычным, это как белогвардейский большевик.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 10:14
freeze , это потому что вы в слово "националист" вкладываете какого-то оголтелого фанатика. Шовиниста, мб.
Я же его вижу иначе.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 10:17
freeze написав:
Не может быть русскоязычного украинского националиста
На самом деле может
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