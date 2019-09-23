Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4036403740384039 Додано: Вів 24 вер, 2019 09:22 mephala написав: А якщо ти пропонуєш не проводити боротьбу з її інформаціїною агресією то твоє ставлення до цієї війні досить красномовно показують твої ж слова.

А якщо ти пропонуєш не проводити боротьбу з її інформаціїною агресією то твоє ставлення до цієї війні досить красномовно показують твої ж слова.



Ага, только в понимании порохоботов, с российскими мифами нужно бороться не их разоблачением, а созданием своих собственных. Именно на этом власть Порошенко и держалась целых 5 лет, имея около-нулевой рейтинг уже после первых 2-х!



Не мешайте воровать, а то путен нападет - пожалуй, именно так коротко можно охарактеризовать информационную политику власти 2014-2018 гг. Ага, только в понимании порохоботов, с российскими мифами нужно бороться не их разоблачением, а созданием своих собственных. Именно на этом власть Порошенко и держалась целых 5 лет, имея около-нулевой рейтинг уже после первых 2-х!Не мешайте воровать, а то путен нападет - пожалуй, именно так коротко можно охарактеризовать информационную политику власти 2014-2018 гг. zРадио

Повідомлень: 3571 З нами з: 02.05.18 Подякував: 795 раз. Подякували: 1881 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 09:36 zРадио написав: mephala написав: А якщо ти пропонуєш не проводити боротьбу з її інформаціїною агресією то твоє ставлення до цієї війні досить красномовно показують твої ж слова.

А якщо ти пропонуєш не проводити боротьбу з її інформаціїною агресією то твоє ставлення до цієї війні досить красномовно показують твої ж слова.



Ага, только в понимании порохоботов, с российскими мифами нужно бороться не их разоблачением, а созданием своих собственных. Именно на этом власть Порошенко и держалась целых 5 лет, имея около-нулевой рейтинг уже после первых 2-х!



Не мешайте воровать, а то путен нападет - пожалуй, именно так коротко можно охарактеризовать информационную политику власти 2014-2018 гг. Ага, только в понимании порохоботов, с российскими мифами нужно бороться не их разоблачением, а созданием своих собственных. Именно на этом власть Порошенко и держалась целых 5 лет, имея около-нулевой рейтинг уже после первых 2-х!Не мешайте воровать, а то путен нападет - пожалуй, именно так коротко можно охарактеризовать информационную политику власти 2014-2018 гг.

взагалі то інформаційна війна ведеться проти України на набагато більшому проміжку часу ніж 2014-2018 роки. Те що сталося в 2014 році це вже кульмінація довголітньої роботи агітпропу раші.

І в своєму дописі ти був категорично проти порівняння України з рашою. Без варіантів.

І взагалі коли пишеш щось то виходь за рамки сприйняття України тільки в межах правління пороха. А то дивлюся багатьох заклинило. взагалі то інформаційна війна ведеться проти України на набагато більшому проміжку часу ніж 2014-2018 роки. Те що сталося в 2014 році це вже кульмінація довголітньої роботи агітпропу раші.І в своєму дописі ти був категорично проти порівняння України з рашою. Без варіантів.І взагалі коли пишеш щось то виходь за рамки сприйняття України тільки в межах правління пороха. А то дивлюся багатьох заклинило. mephala Повідомлень: 5482 З нами з: 07.04.14 Подякував: 76 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 09:55 Re: Політичні дискусії freeze написав: Какой По националист, если его родные дети украинского языка не знают, не учат и не собираются, и даже фотографируются в футболке Россия. Когда человек говорит на украинском языке исключительно при наличии камер журналистов, то есть показушно. Какой По националист, если его родные дети украинского языка не знают, не учат и не собираются, и даже фотографируются в футболке Россия. Когда человек говорит на украинском языке исключительно при наличии камер журналистов, то есть показушно.

Невістка родич формальний, після розлучення взагалі ніхто, з точки зору законодавства. Не думаю, що Порошенко завжди переходить на російську, якщо немає журналістів, особливо, коли спілкується як офіційна, а не приватна, особа.

Російськомовних українських націоналістів повно, особливо на передку.

freeze написав: Нынешнему населению Украину в целом с высокой башни наделать на всякие пропагандистские лозунги, главное материальное благополучие, население заметило, что пять лет прошло под пропагандисткими лозунгами, а в карманах не прибавилось, значит пошел вон, следующий, этот ничего не сможет сделать, тоже улетит. Нынешнему населению Украину в целом с высокой башни наделать на всякие пропагандистские лозунги, главное материальное благополучие, население заметило, что пять лет прошло под пропагандисткими лозунгами, а в карманах не прибавилось, значит пошел вон, следующий, этот ничего не сможет сделать, тоже улетит.

Тому і такий результат - тих, хто лиже дупу тому, хто більше заплатить, ніхто не поважає, і грошей дають по мінімуму. Невістка родич формальний, після розлучення взагалі ніхто, з точки зору законодавства. Не думаю, що Порошенко завжди переходить на російську, якщо немає журналістів, особливо, коли спілкується як офіційна, а не приватна, особа.Російськомовних українських націоналістів повно, особливо на передку.Тому і такий результат - тих, хто лиже дупу тому, хто більше заплатить, ніхто не поважає, і грошей дають по мінімуму. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8342 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1069 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 09:59 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Не мешайте воровать, а то путен нападет - пожалуй, именно так коротко можно охарактеризовать информационную политику власти 2014-2018 гг. Не мешайте воровать, а то путен нападет - пожалуй, именно так коротко можно охарактеризовать информационную политику власти 2014-2018 гг.

Про "воровать" треба трендіти перед виборами, після виборів ця фішка вже не сильно потрібна, тим паче що довести до вироків "крадіжки" набагато важче, ніж про це Трубити перед виборами. Гладковські задоволено усміхаються... Про "воровать" треба трендіти перед виборами, після виборів ця фішка вже не сильно потрібна, тим паче що довести до вироків "крадіжки" набагато важче, ніж про це Трубити перед виборами. Гладковські задоволено усміхаються... Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8342 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1069 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 10:01 lapay ,





Російськомовних українських націоналістів повно, особливо на передку.





Погоджуюсь. І взагалі, дуже багато людей спілкується російською лише тому, що так нав'язало середовище. Я вільно володію українською і письмово, і усно. І поряд багато таких. Але....Херсон!!! Він весь російськомовний. Люди пристосовуються до мовного середовища, в якому живуть. Проте скажи їм щось проти України. На будь-якій мові. Погоджуюсь. І взагалі, дуже багато людей спілкується російською лише тому, що так нав'язало середовище. Я вільно володію українською і письмово, і усно. І поряд багато таких. Але....Херсон!!! Він весь російськомовний. Люди пристосовуються до мовного середовища, в якому живуть. Проте скажи їм щось проти України. На будь-якій мові. Hotab

Повідомлень: 2509 З нами з: 15.02.09 Подякував: 39 раз. Подякували: 907 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 10:10 Hotab написав: lapay ,





Російськомовних українських націоналістів повно, особливо на передку.





Погоджуюсь. І взагалі, дуже багато людей спілкується російською лише тому, що так нав'язало середовище. Я вільно володію українською і письмово, і усно. І поряд багато таких. Але....Херсон!!! Він весь російськомовний. Люди пристосовуються до мовного середовища, в якому живуть. Проте скажи їм щось проти України. На будь-якій мові. Погоджуюсь. І взагалі, дуже багато людей спілкується російською лише тому, що так нав'язало середовище. Я вільно володію українською і письмово, і усно. І поряд багато таких. Але....Херсон!!! Він весь російськомовний. Люди пристосовуються до мовного середовища, в якому живуть. Проте скажи їм щось проти України. На будь-якій мові.



Не может быть русскоязычного украинского националиста, это оксюморон, здесь происходит обычная путаница в терминологии - патриот в хорошем понимании этого слова и националист, это совсем разные понятия. Патриот Украины может быть русскоязычным, но украинский националист не может быть русскоязычным, это как белогвардейский большевик. Не может быть русскоязычного украинского националиста, это оксюморон, здесь происходит обычная путаница в терминологии - патриот в хорошем понимании этого слова и националист, это совсем разные понятия. Патриот Украины может быть русскоязычным, но украинский националист не может быть русскоязычным, это как белогвардейский большевик. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 12892 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3668 раз. Подякували: 5366 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 4036403740384039 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостейМодератори: ТупУм