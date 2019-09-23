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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:19
mephala написав:Якщо це не так то поясніть тоді чому ви вважаєте що український націоналіст не може бути російськомовним.
Как обьяснить ?
Это примерно как только обрезанный может называть себя настоящим евреем.
Только тот, кто в семье, когда не видят посторонние, говорит на украинском языке может назвать себя украинским националистом, остальные это назовем сочувтвующие национализму.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 11:22
freeze написав:
чем патриот отличается от националиста.
Патриот може мати локальну самоідентифікацію, наприклад патріот Одеси чи Волині. Націоналіст виходить за рамки держкордонів, самоідентифікація йде по національному самовизначенню.
Ющенко націоналіст, Зеленський патріот, от тільки чий, 95-го кварталу Кривого Рогу чи України, - велике питання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 11:24
freeze написав:
mephala написав:Якщо це не так то поясніть тоді чому ви вважаєте що український націоналіст не може бути російськомовним.
Как обьяснить ?
Это примерно как только обрезанный может называть себя настоящим евреем.
Только тот, кто в семье, когда не видят посторонние, говорит на украинском языке может назвать себя украинским националистом, остальные это назовем сочувтвующие национализму.
і знову таки термін націоналізм ви звужуєте лише до того поняття як його подає російський агітпроп. етнічний націоналізм це лише одна із течій.
ще раз вам раджу таки більш детально розібратися з терміном націоналізму власноруч а не з чиєїсь подачі.
ЗІ
доречі стосовно ваших запитань чим відрізняється патріотизм від націоналізму.
ІМХО це все одно що запитувати чим відрізняється почуття від розуму.
Для мене патріотизм це почуття. Націоналізм це розум.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 11:48
mephala написав: freeze написав:
mephala написав:Якщо це не так то поясніть тоді чому ви вважаєте що український націоналіст не може бути російськомовним.
Как обьяснить ?
Это примерно как только обрезанный может называть себя настоящим евреем.
Только тот, кто в семье, когда не видят посторонние, говорит на украинском языке может назвать себя украинским националистом, остальные это назовем сочувтвующие национализму.
і знову таки термін націоналізм ви звужуєте лише до того поняття як його подає російський агітпроп. етнічний націоналізм це лише одна із течій.
ще раз вам раджу таки більш детально розібратися з терміном націоналізму власноруч а не з чиєїсь подачі.
ЗІ
доречі стосовно ваших запитань чим відрізняється патріотизм від націоналізму.
ІМХО це все одно що запитувати чим відрізняється почуття від розуму.
Для мене патріотизм це почуття. Націоналізм це розум.
Неэтнический национализм - это придумка местечкового агитпропа. Во всем мире это называют патриотизмом.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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