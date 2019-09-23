Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:Якщо це не так то поясніть тоді чому ви вважаєте що український націоналіст не може бути російськомовним.
Как обьяснить ? Это примерно как только обрезанный может называть себя настоящим евреем. Только тот, кто в семье, когда не видят посторонние, говорит на украинском языке может назвать себя украинским националистом, остальные это назовем сочувтвующие национализму.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:чем патриот отличается от националиста.
Патриот може мати локальну самоідентифікацію, наприклад патріот Одеси чи Волині. Націоналіст виходить за рамки держкордонів, самоідентифікація йде по національному самовизначенню. Ющенко націоналіст, Зеленський патріот, от тільки чий, 95-го кварталу Кривого Рогу чи України, - велике питання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
mephala написав:Якщо це не так то поясніть тоді чому ви вважаєте що український націоналіст не може бути російськомовним.
Как обьяснить ? Это примерно как только обрезанный может называть себя настоящим евреем. Только тот, кто в семье, когда не видят посторонние, говорит на украинском языке может назвать себя украинским националистом, остальные это назовем сочувтвующие национализму.
і знову таки термін націоналізм ви звужуєте лише до того поняття як його подає російський агітпроп. етнічний націоналізм це лише одна із течій. ще раз вам раджу таки більш детально розібратися з терміном націоналізму власноруч а не з чиєїсь подачі.
ЗІ доречі стосовно ваших запитань чим відрізняється патріотизм від націоналізму. ІМХО це все одно що запитувати чим відрізняється почуття від розуму. Для мене патріотизм це почуття. Націоналізм це розум.
mephala написав:Якщо це не так то поясніть тоді чому ви вважаєте що український націоналіст не може бути російськомовним.
Как обьяснить ? Это примерно как только обрезанный может называть себя настоящим евреем. Только тот, кто в семье, когда не видят посторонние, говорит на украинском языке может назвать себя украинским националистом, остальные это назовем сочувтвующие национализму.
і знову таки термін націоналізм ви звужуєте лише до того поняття як його подає російський агітпроп. етнічний націоналізм це лише одна із течій. ще раз вам раджу таки більш детально розібратися з терміном націоналізму власноруч а не з чиєїсь подачі.
ЗІ доречі стосовно ваших запитань чим відрізняється патріотизм від націоналізму. ІМХО це все одно що запитувати чим відрізняється почуття від розуму. Для мене патріотизм це почуття. Націоналізм це розум.
Неэтнический национализм - это придумка местечкового агитпропа. Во всем мире это называют патриотизмом.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Волгарь написав:Разница в сего в одну букву, цена - сотни тысяч загубленных жизней. Особенно когда национализм не рафинированный и многовековой (вроде китайского/японского/польского), а пещерный, основанный на чувстве собственной неполноценности темной крестьянской массы, едва научившейся писать на родном языке, предводительствуемый церковью и национальной образованщиной в первом поколении, для которых национальные лозунги - способ борьбы за место под солнцем .
Так є російський націоналізм, чи ні, а то визначення як раз для дореволюційної російської імперії? Ми вже не в 19-му столітті, зараз націоналізм став гуманішим, без єврейських погромів, але з мовними квотами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Так кто то сможет внятно сформулировать ответ на вопрос, чем патриот отличается от националиста. Вот только lapay заметил одно из отличий.
ще одна відповідь у стилі я нічого не знаю але навіть якщо ви напишите то це нічого не буде значити так як його все рівно не існує я вже вам відповів чим відрізняється патріот від націоналіста - так само як і почуття від розуму.