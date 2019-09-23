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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4039404040414042>
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:19

Re: Політичні дискусії

mephala написав:Якщо це не так то поясніть тоді чому ви вважаєте що український націоналіст не може бути російськомовним.


Как обьяснить ?
Это примерно как только обрезанный может называть себя настоящим евреем.
Только тот, кто в семье, когда не видят посторонние, говорит на украинском языке может назвать себя украинским националистом, остальные это назовем сочувтвующие национализму.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:22

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:чем патриот отличается от националиста.

Патриот може мати локальну самоідентифікацію, наприклад патріот Одеси чи Волині. Націоналіст виходить за рамки держкордонів, самоідентифікація йде по національному самовизначенню.
Ющенко націоналіст, Зеленський патріот, от тільки чий, 95-го кварталу Кривого Рогу чи України, - велике питання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:24

  freeze написав:
mephala написав:Якщо це не так то поясніть тоді чому ви вважаєте що український націоналіст не може бути російськомовним.


Как обьяснить ?
Это примерно как только обрезанный может называть себя настоящим евреем.
Только тот, кто в семье, когда не видят посторонние, говорит на украинском языке может назвать себя украинским националистом, остальные это назовем сочувтвующие национализму.

і знову таки термін націоналізм ви звужуєте лише до того поняття як його подає російський агітпроп. етнічний націоналізм це лише одна із течій.
ще раз вам раджу таки більш детально розібратися з терміном націоналізму власноруч а не з чиєїсь подачі.

ЗІ
доречі стосовно ваших запитань чим відрізняється патріотизм від націоналізму.
ІМХО це все одно що запитувати чим відрізняється почуття від розуму.
Для мене патріотизм це почуття. Націоналізм це розум.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:48

Re: Політичні дискусії

mephala написав:
  freeze написав:
mephala написав:Якщо це не так то поясніть тоді чому ви вважаєте що український націоналіст не може бути російськомовним.


Как обьяснить ?
Это примерно как только обрезанный может называть себя настоящим евреем.
Только тот, кто в семье, когда не видят посторонние, говорит на украинском языке может назвать себя украинским националистом, остальные это назовем сочувтвующие национализму.

і знову таки термін націоналізм ви звужуєте лише до того поняття як його подає російський агітпроп. етнічний націоналізм це лише одна із течій.
ще раз вам раджу таки більш детально розібратися з терміном націоналізму власноруч а не з чиєїсь подачі.

ЗІ
доречі стосовно ваших запитань чим відрізняється патріотизм від націоналізму.
ІМХО це все одно що запитувати чим відрізняється почуття від розуму.
Для мене патріотизм це почуття. Націоналізм це розум.


Неэтнический национализм - это придумка местечкового агитпропа. Во всем мире это называют патриотизмом.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:56

  freeze написав:Неэтнический национализм - это придумка местечкового агитпропа. Во всем мире это называют патриотизмом.

відповідь у стилі - чого я не розумію того не існує. феєричне завершення дискусії.

ЗІ
нате почитайте "придумка местечкового агитпропа"
Civic nationalism
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:07

  Волгарь написав:Если совсем просто, патриотизм опирается на понятия КРОВ И ПОЧВА, национализм - КРОВЬ И ПОЧВА. Разница в сего в одну букву, цена - сотни тысяч загубленных жизней

і знову таки російський агітпроп у всій красі коли між загальним терміном націоналізму та радикальною течією етнічного націоналізму у вигляді шовінізму ставлять знак дорівнює.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:20

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Разница в сего в одну букву, цена - сотни тысяч загубленных жизней. Особенно когда национализм не рафинированный и многовековой (вроде китайского/японского/польского), а пещерный, основанный на чувстве собственной неполноценности темной крестьянской массы, едва научившейся писать на родном языке, предводительствуемый церковью и национальной образованщиной в первом поколении, для которых национальные лозунги - способ борьбы за место под солнцем .

Так є російський націоналізм, чи ні, а то визначення як раз для дореволюційної російської імперії? :)
Ми вже не в 19-му столітті, зараз націоналізм став гуманішим, без єврейських погромів, але з мовними квотами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:23

Re: Політичні дискусії

mephala написав:
  freeze написав:Неэтнический национализм - это придумка местечкового агитпропа. Во всем мире это называют патриотизмом.

відповідь у стилі - чого я не розумію того не існує. феєричне завершення дискусії.

ЗІ
нате почитайте "придумка местечкового агитпропа"
Civic nationalism


Писатели из Википедия это сила.

Так кто то сможет внятно сформулировать ответ на вопрос, чем патриот отличается от националиста.
Вот только lapay заметил одно из отличий.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:40

  freeze написав:
mephala написав:
  freeze написав:Неэтнический национализм - это придумка местечкового агитпропа. Во всем мире это называют патриотизмом.

відповідь у стилі - чого я не розумію того не існує. феєричне завершення дискусії.

ЗІ
нате почитайте "придумка местечкового агитпропа"
Civic nationalism


Писатели из Википедия это сила.

Так кто то сможет внятно сформулировать ответ на вопрос, чем патриот отличается от националиста.
Вот только lapay заметил одно из отличий.

ще одна відповідь у стилі я нічого не знаю але навіть якщо ви напишите то це нічого не буде значити так як його все рівно не існує :lol:
я вже вам відповів чим відрізняється патріот від націоналіста - так само як і почуття від розуму.

ЗІ
Прінстон вам достатній авторитет? :lol:
Civic Nationalism and
Language Policy
я не розумію - вас що в гуглі забанили?
compares two types of Nationalism
Востаннє редагувалось mephala в Вів 24 вер, 2019 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:51

  freeze написав:Как обьяснить ?
Это примерно как только обрезанный может называть себя настоящим евреем.


Государство Израиль при создании Закона о возвращении забыло к вам обратиться и в Бен-Гурионе установить для репатриантов стойку для приспускания штанов под бдительный взгляд пограничной службы
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