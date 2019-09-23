Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Если совсем просто, патриотизм опирается на понятия КРОВ И ПОЧВА, национализм - КРОВЬ И ПОЧВА. Разница в сего в одну букву, цена - сотни тысяч загубленных жизней. Особенно когда национализм не рафинированный и многовековой (вроде китайского/японского/польского),
Еще совсем недавно,80 лет назад рафинированные японцы устраивали в центре китайских городов такие этнические чистки, что немецкие нацисты отдыхают. А современные рафинированные китайцы с многовековой историей что творили 60 лет назад в Тибете и что сделали с уйгурами сейчас. Национализм - это очень мутируемый вирус с непредсказуемыми последствиями.
freeze написав:То есть вы пытаетесь доказать что любой патоиот должен быть националистом.
Нет, у меня написано противоположное. Вы допускаете логическую ошибку. Любой националист, судя по всему, является и патриотом. Обратное же - не всегда
freeze написав:но так и не ответили на вопрос, чем патриот отличается от националиста.
Я вам привел определения (кстати, если именно эти определения вы найдете в гугле, буду очень удивлен). Это разные категории. Националист - носитель националистической идеологии. Патриот - не обязательно (хотя и может) носитель националистической идеологии.
Волгарь написав:Насчет гуманности национализма - Вы это лучше объясните миллионам его жертв не такого уж далекого прошлого. Насчет мовных квот - типичный апартхейд, практикуемый в Эстонии и Латвии, уже приведший эти страны в национальном смысле к катастрофе (сокращении титульных наций на четверть за 1 поколение)
У комунізма жертв побільше буде, тільки комунізм залишився для маргіналів, а націоналізм перемогає і буде перемагати, особливо в старушці Європі. Бо комунізм це рабство, а націоналізм - свобода, особливо в 21-ому столітті. Свобода людей вчитися, писати, розмовляти, співати власною мовою у власній державі. Навіть мовні квоти примусу не є обтяжливими, в більшості випадків.
До речі, Лугандон теж наслідок націоналізму, тільки російського, підтриманого російським імперіалізмом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.