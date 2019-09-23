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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4040404140424043>
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:00

  Волгарь написав:Если совсем просто, патриотизм опирается на понятия КРОВ И ПОЧВА, национализм - КРОВЬ И ПОЧВА. Разница в сего в одну букву, цена - сотни тысяч загубленных жизней. Особенно когда национализм не рафинированный и многовековой (вроде китайского/японского/польского),


Еще совсем недавно,80 лет назад рафинированные японцы устраивали в центре китайских городов такие этнические чистки, что немецкие нацисты отдыхают.
А современные рафинированные китайцы с многовековой историей что творили 60 лет назад в Тибете и что сделали с уйгурами сейчас.
Национализм - это очень мутируемый вирус с непредсказуемыми последствиями.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:18

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:То есть вы пытаетесь доказать что любой патоиот должен быть националистом.

Нет, у меня написано противоположное. Вы допускаете логическую ошибку.
Любой националист, судя по всему, является и патриотом. Обратное же - не всегда
  freeze написав:но так и не ответили на вопрос, чем патриот отличается от националиста.

Я вам привел определения (кстати, если именно эти определения вы найдете в гугле, буду очень удивлен). Это разные категории. Националист - носитель националистической идеологии. Патриот - не обязательно (хотя и может) носитель националистической идеологии.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:20

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Насчет гуманности национализма - Вы это лучше объясните миллионам его жертв не такого уж далекого прошлого. Насчет мовных квот - типичный апартхейд, практикуемый в Эстонии и Латвии, уже приведший эти страны в национальном смысле к катастрофе (сокращении титульных наций на четверть за 1 поколение)

У комунізма жертв побільше буде, тільки комунізм залишився для маргіналів, а націоналізм перемогає і буде перемагати, особливо в старушці Європі. Бо комунізм це рабство, а націоналізм - свобода, особливо в 21-ому столітті. Свобода людей вчитися, писати, розмовляти, співати власною мовою у власній державі.
Навіть мовні квоти примусу не є обтяжливими, в більшості випадків.

До речі, Лугандон теж наслідок націоналізму, тільки російського, підтриманого російським імперіалізмом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:00

  shapo написав:Национализм - это очень мутируемый вирус с непредсказуемыми последствиями.

особливо якщо завважити що євреї створили Ізраїль саме завдяки єврейському націоналізму.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:30

Re: Політичні дискусії

Немного послевкусия.
Князев прокомментировал сообщение о "задержании" его экс-жены на границе с Польшей.
Руководитель Нацполиции уверяет, что «это ложь, не имеющая ничего общего с реальностью».
ЗЕ!филы, продолжайте верить Дубинскому :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:32

Re: Політичні дискусії

У Польщі жорстоко
побили студента, який сказав, що приїхав з України

Польський Центр моніторингу расистського та ксенофобської поведінки оголосив нагороду в розмірі 4000 злотих за допомогу в затриманні злочинців.

Реакции украинского МИД до сих пор нет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:18

  mephala написав:
  shapo написав:Национализм - это очень мутируемый вирус с непредсказуемыми последствиями.

особливо якщо завважити що євреї створили Ізраїль саме завдяки єврейському націоналізму.

Евреи создали Израиль благодаря звериным формам антисемитизма конца 19-начала 20 века как ответ на единственную возможность выжить.
Сионизм имеет мало общего с националистическими движениями 20 века, хотя, конечно, его можно отнести к Национализму.
А если полистать документы про-арабской ООН наградами от которой хвалиться тут один из диспутантов, то и к расизму
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:32

Наслідки роботи клоуна і зеКоманди.
Хтось чекав від них чогось більшого???


"Чому обіцяли прозорі конкурси на посади відповідно до «розуму, освіти, таланту і совісті», а при владі знову куми, бізнес-партнери, дружбани та родичі? Бо вони, безперечно, талановитіші й розумніші за інших?
Чому обіцяли безкомпромісно боротися з олігархами — натомість, бородатий чудило спокійно курить цигарки в кабінеті президента, отримує знижки на електроенергію для своїх феросплавних заводиків і перебуває за крок від «компромісу» щодо «ПриватБанку»? А, точно, він же просто звичайнісінький бізнесмен, а не якийсь там підлий олігарх, чи не так?
Чому обіцяли, що «простий вчитель має жити, як президент», а бюджет на Міністерство освіти чомусь значно зменшено, плюс скасовано заплановане ще попередньою злочинною владою підвищення освітянам зарплат? Чи це була просто красива фраза для вірусного промо-ролика серіалу?
Чому обіцяли доступну сучасну медицину, а новий міністр охорони здоров’я вже оголошує про згортання найуспішнішої на сьогодні реформи в Україні? Бо фармацевтична мафія не зможе заробляти на схемах закупівлі ліків?
Чому обіцяли доступну комуналку, але соціалку і субсидії раптом урізано на 7 (!!!) мільярдів гривень? Це через те, що не буде грошей для «компенсації» бородатому бізнесмену? До речі, скоро ми вже побачимо його фото в кабінеті президента в халаті й із «тьолками» в обнімку?
Чому обіцяли зниження податкового тиску, а натомість введено нові податки для IT-сектору, заплановано тотальне впровадження касових апаратів для ВСІХ підприємців і проголошено повну фіскалізацію? Це для того, щоб люди не шукали «роботу в Польщі»?
Чому обіцяли відстоювання територіальної цілісності та суверенітету, а починається мутна реалізація нікому незрозумілих «формул Штайнмаєра»?

врешті-решт, чому витрати на «народного» президента та його велосипед значно перевищують витрати на бариг і їхні кортежі? Адже ще буквально півроку тому «крали так, як ще ніколи не крали»?"


https://petrimazepa.com/uk/algebra_komunikacii

______

Для місцевих ватанів-українофобів - є нова гарна пісенька)))

https://censor.net.ua/video_news/315007 ... ak_pevitsa
Востаннє редагувалось Frant в Вів 24 вер, 2019 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:37

Re: Політичні дискусії

  Hotab написав:Потому что помимо горячей войны с кацапией, у нас ещё идёт и информационная война.

  Frant написав:Покажіть мені пальцем на державну українську пропаганду!
Вона відсутня. Взагалі.

Кто-то из них неправ. Вот только кто?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:41

  yanyura написав:
  Hotab написав:Потому что помимо горячей войны с кацапией, у нас ещё идёт и информационная война.

  Frant написав:Покажіть мені пальцем на державну українську пропаганду!
Вона відсутня. Взагалі.

Кто-то из них неправ. Вот только кто?

Нема проблем))) Неправий Янюра(((
покажіть державні укро-сайти, газети чи ТВ-канали, які ведуть антиросійську пропаганду та інформаційну війну? Хоча би 5 штук з охватом аудиторії хоча би 5 млн чоловік кожний - зможете навести?
Ватникам вельми не подобається, що війну проти Росії ведуть і приватні структури. Ватніки ж мислять радянськими штампами та ідеологемами .
Востаннє редагувалось Frant в Вів 24 вер, 2019 15:51, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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