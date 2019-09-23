Додано: Вів 24 вер, 2019 15:32

Наслідки роботи клоуна і зеКоманди.Хтось чекав від них чогось більшого???"Чому обіцяли прозорі конкурси на посади відповідно до «розуму, освіти, таланту і совісті», а при владі знову куми, бізнес-партнери, дружбани та родичі? Бо вони, безперечно, талановитіші й розумніші за інших?Чому обіцяли безкомпромісно боротися з олігархами — натомість, бородатий чудило спокійно курить цигарки в кабінеті президента, отримує знижки на електроенергію для своїх феросплавних заводиків і перебуває за крок від «компромісу» щодо «ПриватБанку»? А, точно, він же просто звичайнісінький бізнесмен, а не якийсь там підлий олігарх, чи не так?Чому обіцяли, що «простий вчитель має жити, як президент», а бюджет на Міністерство освіти чомусь значно зменшено, плюс скасовано заплановане ще попередньою злочинною владою підвищення освітянам зарплат? Чи це була просто красива фраза для вірусного промо-ролика серіалу?Чому обіцяли доступну сучасну медицину, а новий міністр охорони здоров’я вже оголошує про згортання найуспішнішої на сьогодні реформи в Україні? Бо фармацевтична мафія не зможе заробляти на схемах закупівлі ліків?Чому обіцяли доступну комуналку, але соціалку і субсидії раптом урізано на 7 (!!!) мільярдів гривень? Це через те, що не буде грошей для «компенсації» бородатому бізнесмену? До речі, скоро ми вже побачимо його фото в кабінеті президента в халаті й із «тьолками» в обнімку?Чому обіцяли зниження податкового тиску, а натомість введено нові податки для IT-сектору, заплановано тотальне впровадження касових апаратів для ВСІХ підприємців і проголошено повну фіскалізацію? Це для того, щоб люди не шукали «роботу в Польщі»?Чому обіцяли відстоювання територіальної цілісності та суверенітету, а починається мутна реалізація нікому незрозумілих «формул Штайнмаєра»?врешті-решт, чому витрати на «народного» президента та його велосипед значно перевищують витрати на бариг і їхні кортежі? Адже ще буквально півроку тому «крали так, як ще ніколи не крали»?"______Для місцевих ватанів-українофобів - є нова гарна пісенька)))