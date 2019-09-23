праві обидва. чи хочете сказати якщо добробати не були державні то і не воювали проти раші? так і на інформаційній війні - більш добровольці протистоять раші аніж держава має цільну програму боротьби з російською пропагандою.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:45
праві обидва. чи хочете сказати якщо добробати не були державні то і не воювали проти раші? так і на інформаційній війні - більш добровольці протистоять раші аніж держава має цільну програму боротьби з російською пропагандою.
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:58
Кроме этой у державы как с другими программами, нормально?
Или остальные тоже добровольцы вытягивают?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:02
ну з військами начебто нормально стало. добровольці вже не відіграють такої ролі як в 2014. чи що ви мали на увазі?
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:05
Про укро-армію можете почитати тут
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:08
Я имел ввиду, что любая пропаганда и информационная война разобьётся о реалии жизни.
Крым ушёл не потому, что туда ездил Затуллин с пропагандой, а из-за того, что там строил Лужков, зарплаты у российских моряков были побольше и отдыхающие из России побогаче.
В СССР с информационной войной было все в порядке, но побед ли в конце концов полупустые полки магазинов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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