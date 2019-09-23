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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4040404140424043
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:45

  yanyura написав:
  Hotab написав:Потому что помимо горячей войны с кацапией, у нас ещё идёт и информационная война.

  Frant написав:Покажіть мені пальцем на державну українську пропаганду!
Вона відсутня. Взагалі.

Кто-то из них неправ. Вот только кто?

праві обидва. чи хочете сказати якщо добробати не були державні то і не воювали проти раші? так і на інформаційній війні - більш добровольці протистоять раші аніж держава має цільну програму боротьби з російською пропагандою.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:58

  mephala написав:так і на інформаційній війні - більш добровольці протистоять раші аніж держава має цільну програму боротьби з російською пропагандою.


Кроме этой у державы как с другими программами, нормально?
Или остальные тоже добровольцы вытягивают?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:02

  shapo написав:
  mephala написав:так і на інформаційній війні - більш добровольці протистоять раші аніж держава має цільну програму боротьби з російською пропагандою.


Кроме этой у державы как с другими программами, нормально?
Или остальные тоже добровольцы вытягивают?

ну з військами начебто нормально стало. добровольці вже не відіграють такої ролі як в 2014. чи що ви мали на увазі?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:05

  shapo написав:
  mephala написав:так і на інформаційній війні - більш добровольці протистоять раші аніж держава має цільну програму боротьби з російською пропагандою.


Кроме этой у державы как с другими программами, нормально?
Или остальные тоже добровольцы вытягивают?

Про укро-армію можете почитати тут

https://petrimazepa.com/formula_shtaynm ... ryodingera
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:08

  mephala написав:ну з військами начебто нормально стало. добровольці вже не відіграють такої ролі як в 2014. чи що ви мали на увазі?

Я имел ввиду, что любая пропаганда и информационная война разобьётся о реалии жизни.
Крым ушёл не потому, что туда ездил Затуллин с пропагандой, а из-за того, что там строил Лужков, зарплаты у российских моряков были побольше и отдыхающие из России побогаче.
В СССР с информационной войной было все в порядке, но побед ли в конце концов полупустые полки магазинов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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