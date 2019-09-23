Додано: Вів 24 вер, 2019 17:18

Ітогі подвєдьом



1) Повышения ЗП учителям не будет. Денег нет. При барыгах и казнокрадах деньги были, в кінці єпохи бідності - грошей немає



2) Уменьшение бюджета на обучение студентов в ВУЗах. см. п.1



3) "Минимальная пенсия — прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, — в 2020 году будет пересматриваться трижды. С 1 января 2020 года выплата составит 1638 грн, с 1 июля — 1712 грн, с 1 декабря — 1769 грн." см. п.1



4) Гончарук присвоил себе успехи попередников в ремонте дороги



5) В Польше избит украинский студент. Реакции МИД нет совсем. Все заняты в США.



6) "Я далека от мысли, что РФ хотя бы когда-то "позволит" нам вступить в НАТО" (с) председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук. WTF ?

Востаннє редагувалось pesikot в Вів 24 вер, 2019 17:22, всього редагувалось 1 раз.

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой