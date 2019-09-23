праві обидва. чи хочете сказати якщо добробати не були державні то і не воювали проти раші? так і на інформаційній війні - більш добровольці протистоять раші аніж держава має цільну програму боротьби з російською пропагандою.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:45
праві обидва. чи хочете сказати якщо добробати не були державні то і не воювали проти раші? так і на інформаційній війні - більш добровольці протистоять раші аніж держава має цільну програму боротьби з російською пропагандою.
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:58
Кроме этой у державы как с другими программами, нормально?
Или остальные тоже добровольцы вытягивают?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:02
ну з військами начебто нормально стало. добровольці вже не відіграють такої ролі як в 2014. чи що ви мали на увазі?
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:05
Про укро-армію можете почитати тут
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:08
Я имел ввиду, что любая пропаганда и информационная война разобьётся о реалии жизни.
Крым ушёл не потому, что туда ездил Затуллин с пропагандой, а из-за того, что там строил Лужков, зарплаты у российских моряков были побольше и отдыхающие из России побогаче.
В СССР с информационной войной было все в порядке, но побед ли в конце концов полупустые полки магазинов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:33
ну так ви і навели приклад пропаганди - показали кримчанам як вони будуть жити па багатаму.
Так само як і з СССР - показали нам усім повні полиці от тільки не сказали що не всі зможуть придбати те різномаїття.
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:46
Пропаганда разбивается о реалиях жизни ? Ну насмешил
До 2014 года даже здесь писали о том, какие богатые российские отдыхающие в Крыму и как ездят западенцы со своей картоплей. Был такой Бетоныч как один из.
А по факту сейчас в Крыму и стонут от засилия таких вот россиян со своей картошкой. Но об этом широко не пишут, зато бодро рапортуют о миллионах туристов в Крыму, при полупустых пляжах на веб-камерах
Так что пропаганда вполне работает.
И даже фраза "Крым ушел" - это самая низменная пропаганда. Потому что Крым не ушёл, Крым был аннексирован военной операцией.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:01
Re: Політичні дискусії
""Нам прямо говорять, що тепер треба працювати "по понятіям", - держслужбовці МОЗ звернулися з відкритим листом до Гончарука"
Интересно, когда зеленый принтер примет налоговые изменения, когда за "голосовал за слугу" будут давать в морду не раздумывая?
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:18
Re: Політичні дискусії
Ітогі подвєдьом
1) Повышения ЗП учителям не будет. Денег нет. При барыгах и казнокрадах деньги были, в кінці єпохи бідності - грошей немає
2) Уменьшение бюджета на обучение студентов в ВУЗах. см. п.1
3) "Минимальная пенсия — прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, — в 2020 году будет пересматриваться трижды. С 1 января 2020 года выплата составит 1638 грн, с 1 июля — 1712 грн, с 1 декабря — 1769 грн." см. п.1
4) Гончарук присвоил себе успехи попередников в ремонте дороги
5) В Польше избит украинский студент. Реакции МИД нет совсем. Все заняты в США.
6) "Я далека от мысли, что РФ хотя бы когда-то "позволит" нам вступить в НАТО" (с) председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук. WTF ?
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 24 вер, 2019 17:22, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:21
так уже несется над полями "я за него не голосовал"
Никто не голосовал, но как-то 73% голосов он получил
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
|