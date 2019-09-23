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British American Tobacco переносит региональный центр из Украины в Румынию. Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов Вчера эта новость меня порадовала больше всего. British American Tobacco (BAT) с 2020 года переносит региональный центр из Киева в Румынию, а украинский офис будет включен в другой регион.
Решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.
Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов, которые, как у нас говорят реформаторы, должны стать одним из основных источников роста экономики в 5-7% ггг.
Впрочем, в прошлом году мы уже послали Шкоду с ее 1,5 ярда и 5000 рабочих мест. Можем себе позволить.
Лучшая экономика – экономика натурального хозяйства. Что вырастили на своей земле, то едите. А если у вас не будет земли, то всегда можно отправиться в соседнюю Польшу.
Вкладчик1234 написав:British American Tobacco переносит региональный центр из Украины в Румынию. Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов
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Спорю, ты никогда не работал в корпорациях. Иначе бы знал, что подобные изменения перед их утверждением проходят 7 кругов ада - от бизнес-юнита до регионального офиса, от регионального офиса до штаб-квартиры, внутри штаб-квартиры, кроме профильных департаментов - всякие риск-менеджменты, комплаенсы и прочая хрень, далее от штаб-квартиры на наблюдательный совет, а после его одобрения - по той же цепочке вниз.
Все премудрости корпоративного управления расписывать не буду, но поверь - началу этих организационных изменений года 1.5-2 минимум. Это камень в огород прошлому, или даже позапрошлому правительству. Именно они кошмарили табачку, ежегодно поднимая акцизы...