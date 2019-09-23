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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:28

British American Tobacco переносит региональный центр из Украины в Румынию. Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов
Вчера эта новость меня порадовала больше всего. British American Tobacco (BAT) с 2020 года переносит региональный центр из Киева в Румынию, а украинский офис будет включен в другой регион.

Решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.

Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов, которые, как у нас говорят реформаторы, должны стать одним из основных источников роста экономики в 5-7% ггг.

Впрочем, в прошлом году мы уже послали Шкоду с ее 1,5 ярда и 5000 рабочих мест. Можем себе позволить.

Лучшая экономика – экономика натурального хозяйства. Что вырастили на своей земле, то едите. А если у вас не будет земли, то всегда можно отправиться в соседнюю Польшу.

https://uainfo.org/blognews/1569327185-british-american-tobacco-perenosit-regionalnyy-tsentr-iz-ukrainy-v.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:39

  Вкладчик1234 написав:British American Tobacco переносит региональный центр из Украины в Румынию. Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов

Вы сами за это голосовали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:50

  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:British American Tobacco переносит региональный центр из Украины в Румынию. Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов

Вы сами за это голосовали


Спорю, ты никогда не работал в корпорациях. Иначе бы знал, что подобные изменения перед их утверждением проходят 7 кругов ада - от бизнес-юнита до регионального офиса, от регионального офиса до штаб-квартиры, внутри штаб-квартиры, кроме профильных департаментов - всякие риск-менеджменты, комплаенсы и прочая хрень, далее от штаб-квартиры на наблюдательный совет, а после его одобрения - по той же цепочке вниз.

Все премудрости корпоративного управления расписывать не буду, но поверь - началу этих организационных изменений года 1.5-2 минимум. Это камень в огород прошлому, или даже позапрошлому правительству. Именно они кошмарили табачку, ежегодно поднимая акцизы...
zРадио
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