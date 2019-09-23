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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4041404240434044 Додано: Вів 24 вер, 2019 17:28 British American Tobacco переносит региональный центр из Украины в Румынию. Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов

Вчера эта новость меня порадовала больше всего. British American Tobacco (BAT) с 2020 года переносит региональный центр из Киева в Румынию, а украинский офис будет включен в другой регион.



Решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.



Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов, которые, как у нас говорят реформаторы, должны стать одним из основных источников роста экономики в 5-7% ггг.



Впрочем, в прошлом году мы уже послали Шкоду с ее 1,5 ярда и 5000 рабочих мест. Можем себе позволить.



Лучшая экономика – экономика натурального хозяйства. Что вырастили на своей земле, то едите. А если у вас не будет земли, то всегда можно отправиться в соседнюю Польшу.



https://uainfo.org/blognews/1569327185-british-american-tobacco-perenosit-regionalnyy-tsentr-iz-ukrainy-v.html Вчера эта новость меня порадовала больше всего. British American Tobacco (BAT) с 2020 года переносит региональный центр из Киева в Румынию, а украинский офис будет включен в другой регион.Решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов, которые, как у нас говорят реформаторы, должны стать одним из основных источников роста экономики в 5-7% ггг.Впрочем, в прошлом году мы уже послали Шкоду с ее 1,5 ярда и 5000 рабочих мест. Можем себе позволить.Лучшая экономика – экономика натурального хозяйства. Что вырастили на своей земле, то едите. А если у вас не будет земли, то всегда можно отправиться в соседнюю Польшу. Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9361 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6265 раз. Подякували: 2513 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 17:39 Вкладчик1234 написав: British American Tobacco переносит региональный центр из Украины в Румынию. Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов

Вы сами за это голосовали Вы сами за это голосовали "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2958 З нами з: 31.08.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 772 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 17:50 pesikot написав: Вкладчик1234 написав: British American Tobacco переносит региональный центр из Украины в Румынию. Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов

Вы сами за это голосовали Вы сами за это голосовали



Спорю, ты никогда не работал в корпорациях. Иначе бы знал, что подобные изменения перед их утверждением проходят 7 кругов ада - от бизнес-юнита до регионального офиса, от регионального офиса до штаб-квартиры, внутри штаб-квартиры, кроме профильных департаментов - всякие риск-менеджменты, комплаенсы и прочая хрень, далее от штаб-квартиры на наблюдательный совет, а после его одобрения - по той же цепочке вниз.



Все премудрости корпоративного управления расписывать не буду, но поверь - началу этих организационных изменений года 1.5-2 минимум. Это камень в огород прошлому, или даже позапрошлому правительству. Именно они кошмарили табачку, ежегодно поднимая акцизы... Спорю, ты никогда не работал в корпорациях. Иначе бы знал, что подобные изменения перед их утверждением проходят 7 кругов ада - от бизнес-юнита до регионального офиса, от регионального офиса до штаб-квартиры, внутри штаб-квартиры, кроме профильных департаментов - всякие риск-менеджменты, комплаенсы и прочая хрень, далее от штаб-квартиры на наблюдательный совет, а после его одобрения - по той же цепочке вниз.Все премудрости корпоративного управления расписывать не буду, но поверь - началу этих организационных изменений года 1.5-2 минимум. Это камень в огород прошлому, или даже позапрошлому правительству. Именно они кошмарили табачку, ежегодно поднимая акцизы... zРадио

Повідомлень: 3572 З нами з: 02.05.18 Подякував: 795 раз. Подякували: 1881 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4041404240434044 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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