Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
British American Tobacco переносит региональный центр из Украины в Румынию. Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов Вчера эта новость меня порадовала больше всего. British American Tobacco (BAT) с 2020 года переносит региональный центр из Киева в Румынию, а украинский офис будет включен в другой регион.
Решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.
Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов, которые, как у нас говорят реформаторы, должны стать одним из основных источников роста экономики в 5-7% ггг.
Впрочем, в прошлом году мы уже послали Шкоду с ее 1,5 ярда и 5000 рабочих мест. Можем себе позволить.
Лучшая экономика – экономика натурального хозяйства. Что вырастили на своей земле, то едите. А если у вас не будет земли, то всегда можно отправиться в соседнюю Польшу.
Вкладчик1234 написав:British American Tobacco переносит региональный центр из Украины в Румынию. Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов
Вы сами за это голосовали
Спорю, ты никогда не работал в корпорациях. Иначе бы знал, что подобные изменения перед их утверждением проходят 7 кругов ада - от бизнес-юнита до регионального офиса, от регионального офиса до штаб-квартиры, внутри штаб-квартиры, кроме профильных департаментов - всякие риск-менеджменты, комплаенсы и прочая хрень, далее от штаб-квартиры на наблюдательный совет, а после его одобрения - по той же цепочке вниз.
Все премудрости корпоративного управления расписывать не буду, но поверь - началу этих организационных изменений года 1.5-2 минимум. Это камень в огород прошлому, или даже позапрошлому правительству. Именно они кошмарили табачку, ежегодно поднимая акцизы...
PS: на самом деле не столь важно, папередники, или паслидовники - прекращай уже заниматься агитпропом. Факт остается фактом... Украина - плохое место для незамазанного в коррупцию бизнеса, и это нужно менять. Срочно!!!
pesikot написав:А по факту сейчас в Крыму и стонут от засилия таких вот россиян со своей картошкой. Но об этом широко не пишут, зато бодро рапортуют о миллионах туристов в Крыму, при полупустых пляжах на веб-камерах.
Понятия не имею что сейчас в Крыму происходит т.к. ездит на отдых перестал еще в 2007г, а в командировке в Севастополе был последний раз в 2011г. Пока сам не увижу чужим камерам и рассказам не верю
pesikot написав:И даже фраза "Крым ушел" - это самая низменная пропаганда. Потому что Крым не ушёл, Крым был аннексирован военной операцией.
Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера.
1) Повышения ЗП учителям не будет. Денег нет. При барыгах и казнокрадах деньги были, в кінці єпохи бідності - грошей немає
2) Уменьшение бюджета на обучение студентов в ВУЗах. см. п.1
3) "Минимальная пенсия — прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, — в 2020 году будет пересматриваться трижды. С 1 января 2020 года выплата составит 1638 грн, с 1 июля — 1712 грн, с 1 декабря — 1769 грн." см. п.1
4) Гончарук присвоил себе успехи попередников в ремонте дороги
5) В Польше избит украинский студент. Реакции МИД нет совсем. Все заняты в США.
6) "Я далека от мысли, что РФ хотя бы когда-то "позволит" нам вступить в НАТО" (с) председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук. WTF ?
Выводы откуда? Бюджет на 2020г уже приняли? И украинцев до сентября 2019г в Польше не били?
Востаннє редагувалось shapo в Вів 24 вер, 2019 18:09, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Спорю, ты никогда не работал в корпорациях.
Ты уже проиграл
zРадио написав:Все премудрости корпоративного управления расписывать не буду, но поверь - началу этих организационных изменений года 1.5-2 минимум. Это камень в огород прошлому, или даже позапрошлому правительству. Именно они кошмарили табачку, ежегодно поднимая акцизы...
Арселору хватило времени от апреля 2019 до августа 2019, чтобы от инвестиций перейти к выводу дивидендов. Именно уже при этой власти.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав:Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера.
По личным ощущениям (до аннексии ездил туда отдыхать регулярно) - ненависти от крымчан никогда не испытывал. Может потому что Киев, а не провинция. Те местные, с которыми пересекаешься как турист, относятся к тебе пропорционально размеру кошелька. Но это работает не до бесконечности. Помню, что процентов 80, а то и 90 местных плохо отзывались о москвичах, несмотря на то, бабла с них рубили больше, чем с остальных. Причем претензии как раз к их пренебрежительному "отеческому" снисхождению. Так что я бы не обесценивал старания радикалов майдана "привить любовь" крымчан к Украине - постарались парни действительно не славу... За крымчан Симферополя не возьмусь говорить, но прибрежные точно позитивно относились к Украине и украинцам до известных событий
shapo написав:Пока сам не увижу чужим камерам и рассказам не верю
"Это все теория: красный свет, зеленый свет, а пока тебя не переедет, пока грузовик на себе не почувствуешь - никому не поверишь" (с) сам знаешь чей
shapo написав:Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера.
У тебя, то Лужков строил, то ненавидели с 1992 года. Ты определись с формулировками. Референдума не было, войска РФ захватили парламент Крыма. Провели нечто под названием "референдум", на который кто-то даже ходил. За что РФ словила санкции международного сообщества.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой