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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 404240434044404540464047> Додано: Вів 24 вер, 2019 17:28 British American Tobacco переносит региональный центр из Украины в Румынию. Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов

Вчера эта новость меня порадовала больше всего. British American Tobacco (BAT) с 2020 года переносит региональный центр из Киева в Румынию, а украинский офис будет включен в другой регион.



Решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.



Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов, которые, как у нас говорят реформаторы, должны стать одним из основных источников роста экономики в 5-7% ггг.



Впрочем, в прошлом году мы уже послали Шкоду с ее 1,5 ярда и 5000 рабочих мест. Можем себе позволить.



Лучшая экономика – экономика натурального хозяйства. Что вырастили на своей земле, то едите. А если у вас не будет земли, то всегда можно отправиться в соседнюю Польшу.



https://uainfo.org/blognews/1569327185-british-american-tobacco-perenosit-regionalnyy-tsentr-iz-ukrainy-v.html Вчера эта новость меня порадовала больше всего. British American Tobacco (BAT) с 2020 года переносит региональный центр из Киева в Румынию, а украинский офис будет включен в другой регион.Решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов, которые, как у нас говорят реформаторы, должны стать одним из основных источников роста экономики в 5-7% ггг.Впрочем, в прошлом году мы уже послали Шкоду с ее 1,5 ярда и 5000 рабочих мест. Можем себе позволить.Лучшая экономика – экономика натурального хозяйства. Что вырастили на своей земле, то едите. А если у вас не будет земли, то всегда можно отправиться в соседнюю Польшу. Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9362 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6265 раз. Подякували: 2513 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 17:39 Вкладчик1234 написав: British American Tobacco переносит региональный центр из Украины в Румынию. Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов

Вы сами за это голосовали Вы сами за это голосовали "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2969 З нами з: 31.08.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 772 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 17:50 pesikot написав: Вкладчик1234 написав: British American Tobacco переносит региональный центр из Украины в Румынию. Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов

Вы сами за это голосовали Вы сами за это голосовали



Спорю, ты никогда не работал в корпорациях. Иначе бы знал, что подобные изменения перед их утверждением проходят 7 кругов ада - от бизнес-юнита до регионального офиса, от регионального офиса до штаб-квартиры, внутри штаб-квартиры, кроме профильных департаментов - всякие риск-менеджменты, комплаенсы и прочая хрень, далее от штаб-квартиры на наблюдательный совет, а после его одобрения - по той же цепочке вниз.



Все премудрости корпоративного управления расписывать не буду, но поверь - началу этих организационных изменений года 1.5-2 минимум. Это камень в огород прошлому, или даже позапрошлому правительству. Именно они кошмарили табачку, ежегодно поднимая акцизы...



PS: на самом деле не столь важно, папередники, или паслидовники - прекращай уже заниматься агитпропом. Факт остается фактом... Украина - плохое место для незамазанного в коррупцию бизнеса, и это нужно менять. Срочно!!! Спорю, ты никогда не работал в корпорациях. Иначе бы знал, что подобные изменения перед их утверждением проходят 7 кругов ада - от бизнес-юнита до регионального офиса, от регионального офиса до штаб-квартиры, внутри штаб-квартиры, кроме профильных департаментов - всякие риск-менеджменты, комплаенсы и прочая хрень, далее от штаб-квартиры на наблюдательный совет, а после его одобрения - по той же цепочке вниз.Все премудрости корпоративного управления расписывать не буду, но поверь - началу этих организационных изменений года 1.5-2 минимум. Это камень в огород прошлому, или даже позапрошлому правительству. Именно они кошмарили табачку, ежегодно поднимая акцизы...PS: на самом деле не столь важно, папередники, или паслидовники - прекращай уже заниматься агитпропом. Факт остается фактом... Украина - плохое место для незамазанного в коррупцию бизнеса, и это нужно менять. Срочно!!! zРадио

Повідомлень: 3574 З нами з: 02.05.18 Подякував: 795 раз. Подякували: 1881 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 18:06 pesikot написав: А по факту сейчас в Крыму и стонут от засилия таких вот россиян со своей картошкой. Но об этом широко не пишут, зато бодро рапортуют о миллионах туристов в Крыму, при полупустых пляжах на веб-камерах. А по факту сейчас в Крыму и стонут от засилия таких вот россиян со своей картошкой. Но об этом широко не пишут, зато бодро рапортуют о миллионах туристов в Крыму, при полупустых пляжах на веб-камерах.



Понятия не имею что сейчас в Крыму происходит т.к. ездит на отдых перестал еще в 2007г, а в командировке в Севастополе был последний раз в 2011г.

Пока сам не увижу чужим камерам и рассказам не верю



pesikot написав: И даже фраза "Крым ушел" - это самая низменная пропаганда. Потому что Крым не ушёл, Крым был аннексирован военной операцией. И даже фраза "Крым ушел" - это самая низменная пропаганда. Потому что Крым не ушёл, Крым был аннексирован военной операцией.



Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера. Понятия не имею что сейчас в Крыму происходит т.к. ездит на отдых перестал еще в 2007г, а в командировке в Севастополе был последний раз в 2011г.Пока сам не увижу чужим камерам и рассказам не верюНет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2025 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 518 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 18:08 pesikot написав: Ітогі подвєдьом



1) Повышения ЗП учителям не будет. Денег нет. При барыгах и казнокрадах деньги были, в кінці єпохи бідності - грошей немає



2) Уменьшение бюджета на обучение студентов в ВУЗах. см. п.1



3) "Минимальная пенсия — прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, — в 2020 году будет пересматриваться трижды. С 1 января 2020 года выплата составит 1638 грн, с 1 июля — 1712 грн, с 1 декабря — 1769 грн." см. п.1



4) Гончарук присвоил себе успехи попередников в ремонте дороги



5) В Польше избит украинский студент. Реакции МИД нет совсем. Все заняты в США.



6) "Я далека от мысли, что РФ хотя бы когда-то "позволит" нам вступить в НАТО" (с) председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук. WTF ? Ітогі подвєдьомПовышения ЗП учителям не будет. Денег нет. При барыгах и казнокрадах деньги были, в кінці єпохи бідності - грошей немаєУменьшение бюджета на обучение студентов в ВУЗах. см."Минимальная пенсия — прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, — в 2020 году будет пересматриваться трижды. С 1 января 2020 года выплата составит 1638 грн, с 1 июля — 1712 грн, с 1 декабря — 1769 грн." см.Гончарук присвоил себе успехи попередников в ремонте дорогиВ Польше избит украинский студент. Реакции МИД нет совсем. Все заняты в США."Я далека от мысли, что РФ хотя бы когда-то "позволит" нам вступить в НАТО" (с) председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук. WTF ?



Выводы откуда?

Бюджет на 2020г уже приняли? И украинцев до сентября 2019г в Польше не били? Выводы откуда?Бюджет на 2020г уже приняли? И украинцев до сентября 2019г в Польше не били? Востаннє редагувалось shapo в Вів 24 вер, 2019 18:09, всього редагувалось 1 раз. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2025 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 518 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 18:09 zРадио написав: Спорю, ты никогда не работал в корпорациях.

Спорю, ты никогда не работал в корпорациях.

Ты уже проиграл

zРадио написав: Все премудрости корпоративного управления расписывать не буду, но поверь - началу этих организационных изменений года 1.5-2 минимум. Это камень в огород прошлому, или даже позапрошлому правительству. Именно они кошмарили табачку, ежегодно поднимая акцизы... Все премудрости корпоративного управления расписывать не буду, но поверь - началу этих организационных изменений года 1.5-2 минимум. Это камень в огород прошлому, или даже позапрошлому правительству. Именно они кошмарили табачку, ежегодно поднимая акцизы...

Арселору хватило времени от апреля 2019 до августа 2019, чтобы от инвестиций перейти к выводу дивидендов. Именно уже при этой власти. Ты уже проигралАрселору хватило времени от апреля 2019 до августа 2019, чтобы от инвестиций перейти к выводу дивидендов. Именно уже при этой власти. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2969 З нами з: 31.08.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 772 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 18:18 Re: Політичні дискусії shapo написав: Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера. Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера.

Я, коли відпочивав в Криму, розмовляв українською, і ні разу ніхто кривого слова не сказав.

Аксьоновське "Русское единство" набирала маргінальні 4%, тому не треба ля-ля про ненависть. Я, коли відпочивав в Криму, розмовляв українською, і ні разу ніхто кривого слова не сказав.Аксьоновське "Русское единство" набирала маргінальні 4%, тому не треба ля-ля про ненависть. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8348 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1069 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 18:20 lapay написав: shapo написав: Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера. Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера.



Я, коли відпочивав в Криму, розмовляв українською, і ні разу ніхто кривого слова не сказав.

Аксьоновське "Русское единство" набирала маргінальні 4%, тому не треба ля-ля про ненависть. Я, коли відпочивав в Криму, розмовляв українською, і ні разу ніхто кривого слова не сказав.Аксьоновське "Русское единство" набирала маргінальні 4%, тому не треба ля-ля про ненависть.



А я с 1993 по 2007г ездил туда через год и,оказывается, ничего не увидел. Ну-ну. А я с 1993 по 2007г ездил туда через год и,оказывается, ничего не увидел. Ну-ну. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2025 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 518 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 18:21 shapo написав: Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера. Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера.



По личным ощущениям (до аннексии ездил туда отдыхать регулярно) - ненависти от крымчан никогда не испытывал. Может потому что Киев, а не провинция. Те местные, с которыми пересекаешься как турист, относятся к тебе пропорционально размеру кошелька. Но это работает не до бесконечности. Помню, что процентов 80, а то и 90 местных плохо отзывались о москвичах, несмотря на то, бабла с них рубили больше, чем с остальных. Причем претензии как раз к их пренебрежительному "отеческому" снисхождению. Так что я бы не обесценивал старания радикалов майдана "привить любовь" крымчан к Украине - постарались парни действительно не славу... За крымчан Симферополя не возьмусь говорить, но прибрежные точно позитивно относились к Украине и украинцам до известных событий По личным ощущениям (до аннексии ездил туда отдыхать регулярно) - ненависти от крымчан никогда не испытывал. Может потому что Киев, а не провинция. Те местные, с которыми пересекаешься как турист, относятся к тебе пропорционально размеру кошелька. Но это работает не до бесконечности. Помню, что процентов 80, а то и 90 местных плохо отзывались о москвичах, несмотря на то, бабла с них рубили больше, чем с остальных. Причем претензии как раз к их пренебрежительному "отеческому" снисхождению. Так что я бы не обесценивал старания радикалов майдана "привить любовь" крымчан к Украине - постарались парни действительно не славу... За крымчан Симферополя не возьмусь говорить, но прибрежные точно позитивно относились к Украине и украинцам до известных событий zРадио

Повідомлень: 3574 З нами з: 02.05.18 Подякував: 795 раз. Подякували: 1881 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 18:22 shapo написав: Пока сам не увижу чужим камерам и рассказам не верю

Пока сам не увижу чужим камерам и рассказам не верю

"Это все теория: красный свет, зеленый свет, а пока тебя не переедет, пока грузовик на себе не почувствуешь - никому не поверишь" (с) сам знаешь чей



shapo написав: Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера. Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера.

У тебя, то Лужков строил, то ненавидели с 1992 года. Ты определись с формулировками.

Референдума не было, войска РФ захватили парламент Крыма. Провели нечто под названием "референдум", на который кто-то даже ходил.

За что РФ словила санкции международного сообщества. "Это все теория: красный свет, зеленый свет, а пока тебя не переедет, пока грузовик на себе не почувствуешь - никому не поверишь" (с) сам знаешь чейУ тебя, то Лужков строил, то ненавидели с 1992 года. Ты определись с формулировками.Референдума не было, войска РФ захватили парламент Крыма. Провели нечто под названием "референдум", на который кто-то даже ходил.За что РФ словила санкции международного сообщества. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2969 З нами з: 31.08.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 772 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 404240434044404540464047> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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