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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 40434044404540464047> Додано: Вів 24 вер, 2019 18:24 shapo написав: Выводы откуда?

Бюджет на 2020г уже приняли? И украинцев до сентября 2019г в Польше не били? Выводы откуда?Бюджет на 2020г уже приняли? И украинцев до сентября 2019г в Польше не били?

Ссылки я приводил.

Ты предлагаешь, чтобы в Польше украинцев били ? Но при этом МИД Украины молчал ? Ссылки я приводил.Ты предлагаешь, чтобы в Польше украинцев били ? Но при этом МИД Украины молчал ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2969 З нами з: 31.08.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 772 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 18:25 zРадио написав: shapo написав: Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера. Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера.



По личным ощущениям (до аннексии ездил туда отдыхать регулярно) - ненависти от крымчан никогда не испытывал. Может потому что Киев, а не провинция. Те местные, с которыми пересекаешься как турист, относятся к тебе пропорционально размеру кошелька. Но это работает не до бесконечности. Помню, что процентов 80, а то и 90 местных плохо отзывались о москвичах, несмотря на то, бабла с них рубили больше, чем с остальных. Причем претензии как раз к их пренебрежительному "отеческому" снисхождению. Так что я бы не обесценивал старания радикалов майдана "привить любовь" крымчан к Украине - постарались парни действительно не славу... За крымчан Симферополя не возьмусь говорить, но прибрежные точно позитивно относились в Украине и украинцам до известных событий По личным ощущениям (до аннексии ездил туда отдыхать регулярно) - ненависти от крымчан никогда не испытывал. Может потому что Киев, а не провинция. Те местные, с которыми пересекаешься как турист, относятся к тебе пропорционально размеру кошелька. Но это работает не до бесконечности. Помню, что процентов 80, а то и 90 местных плохо отзывались о москвичах, несмотря на то, бабла с них рубили больше, чем с остальных. Причем претензии как раз к их пренебрежительному "отеческому" снисхождению. Так что я бы не обесценивал старания радикалов майдана "привить любовь" крымчан к Украине - постарались парни действительно не славу... За крымчан Симферополя не возьмусь говорить, но прибрежные точно позитивно относились в Украине и украинцам до известных событий



Возможно, ненависть это слишком сильное чувство в 2000-х для людей живших с курортников и глядящих в первую очередь как их ободрать, а во вторую откуда они.

Но в начале 90-х когда развалился СССР при крымчане жили в шоколаде эти чувства я встречал у многих. Там ведь недаром сумасшедший Мешков был и пр. Возможно, ненависть это слишком сильное чувство в 2000-х для людей живших с курортников и глядящих в первую очередь как их ободрать, а во вторую откуда они.Но в начале 90-х когда развалился СССР при крымчане жили в шоколаде эти чувства я встречал у многих. Там ведь недаром сумасшедший Мешков был и пр. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2025 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 518 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 18:27 pesikot написав: shapo написав: Выводы откуда?

Бюджет на 2020г уже приняли? И украинцев до сентября 2019г в Польше не били? Выводы откуда?Бюджет на 2020г уже приняли? И украинцев до сентября 2019г в Польше не били?

Ссылки я приводил.

Ты предлагаешь, чтобы в Польше украинцев били ? Но при этом МИД Украины молчал ? Ссылки я приводил.Ты предлагаешь, чтобы в Польше украинцев били ? Но при этом МИД Украины молчал ?



Бить нельзя украинцев и никого другого не только в Польше, но и в Украине, поэтому ты мне эту хрень не приписывай.

А вот то, что и в предыдущие годы такое наверняка случалось и МИД помалкивал - верю. Бить нельзя украинцев и никого другого не только в Польше, но и в Украине, поэтому ты мне эту хрень не приписывай.А вот то, что и в предыдущие годы такое наверняка случалось и МИД помалкивал - верю. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2025 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 518 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 18:32 shapo написав: Бить нельзя украинцев и никого другого не только в Польше, но и в Украине, поэтому ты мне эту хрень не приписывай.

А вот то, что и в предыдущие годы такое наверняка случалось и МИД помалкивал - верю. Бить нельзя украинцев и никого другого не только в Польше, но и в Украине, поэтому ты мне эту хрень не приписывай.А вот то, что и в предыдущие годы такое наверняка случалось и МИД помалкивал - верю.

Случалось, но МИД не молчал. А теперь молчит. Сутки уже молчит. Все заняты в США.



Теперь условие задачи.

Если в Польше побьют еврея за то, что он еврей. Через какое время отреагирует МИД Израиля ? Случалось, но МИД не молчал. А теперь молчит. Сутки уже молчит. Все заняты в США.Теперь условие задачи.Если в Польше побьют еврея за то, что он еврей. Через какое время отреагирует МИД Израиля ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2969 З нами з: 31.08.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 772 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 18:39 pesikot написав: zРадио написав: Спорю, ты никогда не работал в корпорациях.

Спорю, ты никогда не работал в корпорациях.

Ты уже проиграл

Ты уже проиграл



Я не против проиграть спор, но тебе тогда придется признать, что в корпорации ты работаешь (работал) в глухом бэк-офисе вдалеке от большинства событий и кросс-функциональных процессов Повторюсь - иначе ты бы имел представление о том, каких усилий, времени и ресурсов стоит внедрить в жизнь подобные организационные изменения.



pesikot написав: zРадио написав: Все премудрости корпоративного управления расписывать не буду, но поверь - началу этих организационных изменений года 1.5-2 минимум. Это камень в огород прошлому, или даже позапрошлому правительству. Именно они кошмарили табачку, ежегодно поднимая акцизы... Все премудрости корпоративного управления расписывать не буду, но поверь - началу этих организационных изменений года 1.5-2 минимум. Это камень в огород прошлому, или даже позапрошлому правительству. Именно они кошмарили табачку, ежегодно поднимая акцизы...

Арселору хватило времени от апреля 2019 до августа 2019, чтобы от инвестиций перейти к выводу дивидендов. Именно уже при этой власти. Арселору хватило времени от апреля 2019 до августа 2019, чтобы от инвестиций перейти к выводу дивидендов. Именно уже при этой власти.



А вот это как раз простое в реализации решение - инвестиционные проекты в условиях давления на бизнес можно (нужно) останавливать местному менеджменту безо всяких колебаний. Это его ответственность. И логично, что без инвестиций в краткосрочном периоде будет расти кэшфло, из которого и платятся дивиденды.



PS: в любом случае, какое бы ни было распределение ответственности между папередниками и паслидовниками, все вовлеченные профнепригодны! Начали щемить Арселор папередники, но паслидовники не сделали ничего, чтобы уладить конфликт и подписать допку к приватизационным контрактам на компромиссных условиях. В итоге страдают все - и бизнес, и, в конечном счете, государство... Я не против проиграть спор, но тебе тогда придется признать, что в корпорации ты работаешь (работал) в глухом бэк-офисе вдалеке от большинства событий и кросс-функциональных процессовПовторюсь - иначе ты бы имел представление о том, каких усилий, времени и ресурсов стоит внедрить в жизнь подобные организационные изменения.А вот это как раз простое в реализации решение - инвестиционные проекты в условиях давления на бизнес можно (нужно) останавливать местному менеджменту безо всяких колебаний. Это его ответственность. И логично, что без инвестиций в краткосрочном периоде будет расти кэшфло, из которого и платятся дивиденды.PS: в любом случае, какое бы ни было распределение ответственности между папередниками и паслидовниками, все вовлеченные профнепригодны! Начали щемить Арселор папередники, но паслидовники не сделали ничего, чтобы уладить конфликт и подписать допку к приватизационным контрактам на компромиссных условиях. В итоге страдают все - и бизнес, и, в конечном счете, государство... zРадио

Повідомлень: 3574 З нами з: 02.05.18 Подякував: 795 раз. Подякували: 1881 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 18:42 shapo написав: Бить нельзя украинцев и никого другого не только в Польше, но и в Украине, поэтому ты мне эту хрень не приписывай.

А вот то, что и в предыдущие годы такое наверняка случалось и МИД помалкивал - верю. Бить нельзя украинцев и никого другого не только в Польше, но и в Украине, поэтому ты мне эту хрень не приписывай.А вот то, что и в предыдущие годы такое наверняка случалось и МИД помалкивал - верю.





pesikot написав: Случалось, но МИД не молчал. А теперь молчит. Сутки уже молчит. Все заняты в США. Случалось, но МИД не молчал. А теперь молчит. Сутки уже молчит. Все заняты в США.



Примеры и результат действий МИДа



pesikot написав: Теперь условие задачи.

Если в Польше побьют еврея за то, что он еврей. Через какое время отреагирует МИД Израиля ? Теперь условие задачи.Если в Польше побьют еврея за то, что он еврей. Через какое время отреагирует МИД Израиля ?



Плохо реагируют, вернее,никак

https://www.vesty.co.il/articles/0,7340 ... 33,00.html Примеры и результат действий МИДаПлохо реагируют, вернее,никак Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2025 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 518 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 18:47 shapo написав: pesikot написав: shapo написав: Выводы откуда?

Бюджет на 2020г уже приняли? И украинцев до сентября 2019г в Польше не били? Выводы откуда?Бюджет на 2020г уже приняли? И украинцев до сентября 2019г в Польше не били?

Ссылки я приводил.

Ты предлагаешь, чтобы в Польше украинцев били ? Но при этом МИД Украины молчал ? Ссылки я приводил.Ты предлагаешь, чтобы в Польше украинцев били ? Но при этом МИД Украины молчал ?



Бить нельзя украинцев и никого другого не только в Польше, но и в Украине, поэтому ты мне эту хрень не приписывай.

А вот то, что и в предыдущие годы такое наверняка случалось и МИД помалкивал - верю. Бить нельзя украинцев и никого другого не только в Польше, но и в Украине, поэтому ты мне эту хрень не приписывай.А вот то, что и в предыдущие годы такое наверняка случалось и МИД помалкивал - верю.

Прийшов Зе- і навів порядок, так?

Я думав, що п.Шапо розумна людина. (хоча й затятий українофоб). На жаль, я помилявся... Прийшов Зе- і навів порядок, так?Я думав, що п.Шапо розумна людина. (хоча й затятий українофоб). На жаль, я помилявся... Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20468 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 18:48 Вкладчик1234 написав: British American Tobacco переносит региональный центр из Украины в Румынию. Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов

Вчера эта новость меня порадовала больше всего. British American Tobacco (BAT) с 2020 года переносит региональный центр из Киева в Румынию, а украинский офис будет включен в другой регион.



Решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.



Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов, которые, как у нас говорят реформаторы, должны стать одним из основных источников роста экономики в 5-7% ггг.



Впрочем, в прошлом году мы уже послали Шкоду с ее 1,5 ярда и 5000 рабочих мест. Можем себе позволить.



Лучшая экономика – экономика натурального хозяйства. Что вырастили на своей земле, то едите. А если у вас не будет земли, то всегда можно отправиться в соседнюю Польшу.



https://uainfo.org/blognews/1569327185-british-american-tobacco-perenosit-regionalnyy-tsentr-iz-ukrainy-v.html Вчера эта новость меня порадовала больше всего. British American Tobacco (BAT) с 2020 года переносит региональный центр из Киева в Румынию, а украинский офис будет включен в другой регион.Решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов, которые, как у нас говорят реформаторы, должны стать одним из основных источников роста экономики в 5-7% ггг.Впрочем, в прошлом году мы уже послали Шкоду с ее 1,5 ярда и 5000 рабочих мест. Можем себе позволить.Лучшая экономика – экономика натурального хозяйства. Что вырастили на своей земле, то едите. А если у вас не будет земли, то всегда можно отправиться в соседнюю Польшу.

Нагадайте нам, а хто у нас президент? Шоколадний барига чи зелений клоун??? А в ВРаді хто? Чи не слуга уро-ду? Нагадайте нам, а хто у нас президент? Шоколадний барига чи зелений клоун??? А в ВРаді хто? Чи не слуга уро-ду? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20468 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 18:50 Frant написав: shapo написав: Бить нельзя украинцев и никого другого не только в Польше, но и в Украине, поэтому ты мне эту хрень не приписывай.

А вот то, что и в предыдущие годы такое наверняка случалось и МИД помалкивал - верю. Бить нельзя украинцев и никого другого не только в Польше, но и в Украине, поэтому ты мне эту хрень не приписывай.А вот то, что и в предыдущие годы такое наверняка случалось и МИД помалкивал - верю.

Прийшов Зе- і навів порядок, так?

Я думав, що п.Шапо розумна людина. (хоча й затятий українофоб). На жаль, я помилявся... Прийшов Зе- і навів порядок, так?Я думав, що п.Шапо розумна людина. (хоча й затятий українофоб). На жаль, я помилявся...



Вот еще один приписывает мне свои очередные фантазии.

Где я писал что Зеленский навел порядок?

Читайте медленно - наверняка такие инциденты были в Польше и до Зеленского. Я попросил песикота привести случаи реагирования МИДа и результат.

Может, и вы ему поможете с ответом? Вот еще один приписывает мне свои очередные фантазии.Где я писал что Зеленский навел порядок?Читайте медленно - наверняка такие инциденты были в Польше и до Зеленского. Я попросил песикота привести случаи реагирования МИДа и результат.Может, и вы ему поможете с ответом? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2025 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 518 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 18:51 lapay написав: shapo написав: Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера. Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера.

Я, коли відпочивав в Криму, розмовляв українською, і ні разу ніхто кривого слова не сказав.

Аксьоновське "Русское единство" набирала маргінальні 4%, тому не треба ля-ля про ненависть. Я, коли відпочивав в Криму, розмовляв українською, і ні разу ніхто кривого слова не сказав.Аксьоновське "Русское единство" набирала маргінальні 4%, тому не треба ля-ля про ненависть.



Ватніки перебільшують любов населення України до росіян і Московії взагалі. Ватніки перебільшують любов населення України до росіян і Московії взагалі. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20468 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 40434044404540464047> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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