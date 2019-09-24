Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера.
По личным ощущениям (до аннексии ездил туда отдыхать регулярно) - ненависти от крымчан никогда не испытывал. Может потому что Киев, а не провинция. Те местные, с которыми пересекаешься как турист, относятся к тебе пропорционально размеру кошелька. Но это работает не до бесконечности. Помню, что процентов 80, а то и 90 местных плохо отзывались о москвичах, несмотря на то, бабла с них рубили больше, чем с остальных. Причем претензии как раз к их пренебрежительному "отеческому" снисхождению. Так что я бы не обесценивал старания радикалов майдана "привить любовь" крымчан к Украине - постарались парни действительно не славу... За крымчан Симферополя не возьмусь говорить, но прибрежные точно позитивно относились в Украине и украинцам до известных событий
Возможно, ненависть это слишком сильное чувство в 2000-х для людей живших с курортников и глядящих в первую очередь как их ободрать, а во вторую откуда они. Но в начале 90-х когда развалился СССР при крымчане жили в шоколаде эти чувства я встречал у многих. Там ведь недаром сумасшедший Мешков был и пр.
shapo написав: Бить нельзя украинцев и никого другого не только в Польше, но и в Украине, поэтому ты мне эту хрень не приписывай. А вот то, что и в предыдущие годы такое наверняка случалось и МИД помалкивал - верю.
Случалось, но МИД не молчал. А теперь молчит. Сутки уже молчит. Все заняты в США.
Теперь условие задачи. Если в Польше побьют еврея за то, что он еврей. Через какое время отреагирует МИД Израиля ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Спорю, ты никогда не работал в корпорациях.
Ты уже проиграл
Я не против проиграть спор, но тебе тогда придется признать, что в корпорации ты работаешь (работал) в глухом бэк-офисе вдалеке от большинства событий и кросс-функциональных процессов Повторюсь - иначе ты бы имел представление о том, каких усилий, времени и ресурсов стоит внедрить в жизнь подобные организационные изменения.
pesikot написав:
zРадио написав:Все премудрости корпоративного управления расписывать не буду, но поверь - началу этих организационных изменений года 1.5-2 минимум. Это камень в огород прошлому, или даже позапрошлому правительству. Именно они кошмарили табачку, ежегодно поднимая акцизы...
Арселору хватило времени от апреля 2019 до августа 2019, чтобы от инвестиций перейти к выводу дивидендов. Именно уже при этой власти.
А вот это как раз простое в реализации решение - инвестиционные проекты в условиях давления на бизнес можно (нужно) останавливать местному менеджменту безо всяких колебаний. Это его ответственность. И логично, что без инвестиций в краткосрочном периоде будет расти кэшфло, из которого и платятся дивиденды.
PS: в любом случае, какое бы ни было распределение ответственности между папередниками и паслидовниками, все вовлеченные профнепригодны! Начали щемить Арселор папередники, но паслидовники не сделали ничего, чтобы уладить конфликт и подписать допку к приватизационным контрактам на компромиссных условиях. В итоге страдают все - и бизнес, и, в конечном счете, государство...
shapo написав: Бить нельзя украинцев и никого другого не только в Польше, но и в Украине, поэтому ты мне эту хрень не приписывай. А вот то, что и в предыдущие годы такое наверняка случалось и МИД помалкивал - верю.
pesikot написав:Случалось, но МИД не молчал. А теперь молчит. Сутки уже молчит. Все заняты в США.
Примеры и результат действий МИДа
pesikot написав:Теперь условие задачи. Если в Польше побьют еврея за то, что он еврей. Через какое время отреагирует МИД Израиля ?
Вкладчик1234 написав:British American Tobacco переносит региональный центр из Украины в Румынию. Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов Вчера эта новость меня порадовала больше всего. British American Tobacco (BAT) с 2020 года переносит региональный центр из Киева в Румынию, а украинский офис будет включен в другой регион.
Решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.
Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов, которые, как у нас говорят реформаторы, должны стать одним из основных источников роста экономики в 5-7% ггг.
Впрочем, в прошлом году мы уже послали Шкоду с ее 1,5 ярда и 5000 рабочих мест. Можем себе позволить.
Лучшая экономика – экономика натурального хозяйства. Что вырастили на своей земле, то едите. А если у вас не будет земли, то всегда можно отправиться в соседнюю Польшу.
shapo написав: Бить нельзя украинцев и никого другого не только в Польше, но и в Украине, поэтому ты мне эту хрень не приписывай. А вот то, что и в предыдущие годы такое наверняка случалось и МИД помалкивал - верю.
Прийшов Зе- і навів порядок, так? Я думав, що п.Шапо розумна людина. (хоча й затятий українофоб). На жаль, я помилявся...
Вот еще один приписывает мне свои очередные фантазии. Где я писал что Зеленский навел порядок? Читайте медленно - наверняка такие инциденты были в Польше и до Зеленского. Я попросил песикота привести случаи реагирования МИДа и результат. Может, и вы ему поможете с ответом?