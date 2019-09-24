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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 40434044404540464047>
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:24

  shapo написав:Выводы откуда?
Бюджет на 2020г уже приняли? И украинцев до сентября 2019г в Польше не били?

Ссылки я приводил.
Ты предлагаешь, чтобы в Польше украинцев били ? Но при этом МИД Украины молчал ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:25

  zРадио написав:
  shapo написав:Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера.


По личным ощущениям (до аннексии ездил туда отдыхать регулярно) - ненависти от крымчан никогда не испытывал. Может потому что Киев, а не провинция. Те местные, с которыми пересекаешься как турист, относятся к тебе пропорционально размеру кошелька. Но это работает не до бесконечности. Помню, что процентов 80, а то и 90 местных плохо отзывались о москвичах, несмотря на то, бабла с них рубили больше, чем с остальных. Причем претензии как раз к их пренебрежительному "отеческому" снисхождению. Так что я бы не обесценивал старания радикалов майдана "привить любовь" крымчан к Украине - постарались парни действительно не славу... За крымчан Симферополя не возьмусь говорить, но прибрежные точно позитивно относились в Украине и украинцам до известных событий


Возможно, ненависть это слишком сильное чувство в 2000-х для людей живших с курортников и глядящих в первую очередь как их ободрать, а во вторую откуда они.
Но в начале 90-х когда развалился СССР при крымчане жили в шоколаде эти чувства я встречал у многих. Там ведь недаром сумасшедший Мешков был и пр.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:27

  pesikot написав:
  shapo написав:Выводы откуда?
Бюджет на 2020г уже приняли? И украинцев до сентября 2019г в Польше не били?

Ссылки я приводил.
Ты предлагаешь, чтобы в Польше украинцев били ? Но при этом МИД Украины молчал ?


Бить нельзя украинцев и никого другого не только в Польше, но и в Украине, поэтому ты мне эту хрень не приписывай.
А вот то, что и в предыдущие годы такое наверняка случалось и МИД помалкивал - верю.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:32

  shapo написав: Бить нельзя украинцев и никого другого не только в Польше, но и в Украине, поэтому ты мне эту хрень не приписывай.
А вот то, что и в предыдущие годы такое наверняка случалось и МИД помалкивал - верю.

Случалось, но МИД не молчал. А теперь молчит. Сутки уже молчит. Все заняты в США.

Теперь условие задачи.
Если в Польше побьют еврея за то, что он еврей. Через какое время отреагирует МИД Израиля ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:39

  pesikot написав:
  zРадио написав:Спорю, ты никогда не работал в корпорациях.

Ты уже проиграл


Я не против проиграть спор, но тебе тогда придется признать, что в корпорации ты работаешь (работал) в глухом бэк-офисе вдалеке от большинства событий и кросс-функциональных процессов :mrgreen: Повторюсь - иначе ты бы имел представление о том, каких усилий, времени и ресурсов стоит внедрить в жизнь подобные организационные изменения.

  pesikot написав:
  zРадио написав:Все премудрости корпоративного управления расписывать не буду, но поверь - началу этих организационных изменений года 1.5-2 минимум. Это камень в огород прошлому, или даже позапрошлому правительству. Именно они кошмарили табачку, ежегодно поднимая акцизы...

Арселору хватило времени от апреля 2019 до августа 2019, чтобы от инвестиций перейти к выводу дивидендов. Именно уже при этой власти.


А вот это как раз простое в реализации решение - инвестиционные проекты в условиях давления на бизнес можно (нужно) останавливать местному менеджменту безо всяких колебаний. Это его ответственность. И логично, что без инвестиций в краткосрочном периоде будет расти кэшфло, из которого и платятся дивиденды.

PS: в любом случае, какое бы ни было распределение ответственности между папередниками и паслидовниками, все вовлеченные профнепригодны! Начали щемить Арселор папередники, но паслидовники не сделали ничего, чтобы уладить конфликт и подписать допку к приватизационным контрактам на компромиссных условиях. В итоге страдают все - и бизнес, и, в конечном счете, государство...
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:42

  shapo написав: Бить нельзя украинцев и никого другого не только в Польше, но и в Украине, поэтому ты мне эту хрень не приписывай.
А вот то, что и в предыдущие годы такое наверняка случалось и МИД помалкивал - верю.



  pesikot написав:Случалось, но МИД не молчал. А теперь молчит. Сутки уже молчит. Все заняты в США.


Примеры и результат действий МИДа

  pesikot написав:Теперь условие задачи.
Если в Польше побьют еврея за то, что он еврей. Через какое время отреагирует МИД Израиля ?


Плохо реагируют, вернее,никак
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340 ... 33,00.html
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:47

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Выводы откуда?
Бюджет на 2020г уже приняли? И украинцев до сентября 2019г в Польше не били?

Ссылки я приводил.
Ты предлагаешь, чтобы в Польше украинцев били ? Но при этом МИД Украины молчал ?


Бить нельзя украинцев и никого другого не только в Польше, но и в Украине, поэтому ты мне эту хрень не приписывай.
А вот то, что и в предыдущие годы такое наверняка случалось и МИД помалкивал - верю.

Прийшов Зе- і навів порядок, так?
Я думав, що п.Шапо розумна людина. (хоча й затятий українофоб). На жаль, я помилявся...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:48

  Вкладчик1234 написав:British American Tobacco переносит региональный центр из Украины в Румынию. Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов
Вчера эта новость меня порадовала больше всего. British American Tobacco (BAT) с 2020 года переносит региональный центр из Киева в Румынию, а украинский офис будет включен в другой регион.

Решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.

Это лучшая характеристика ожиданий инвесторов, которые, как у нас говорят реформаторы, должны стать одним из основных источников роста экономики в 5-7% ггг.

Впрочем, в прошлом году мы уже послали Шкоду с ее 1,5 ярда и 5000 рабочих мест. Можем себе позволить.

Лучшая экономика – экономика натурального хозяйства. Что вырастили на своей земле, то едите. А если у вас не будет земли, то всегда можно отправиться в соседнюю Польшу.

https://uainfo.org/blognews/1569327185-british-american-tobacco-perenosit-regionalnyy-tsentr-iz-ukrainy-v.html

Нагадайте нам, а хто у нас президент? Шоколадний барига чи зелений клоун??? А в ВРаді хто? Чи не слуга уро-ду?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:50

  Frant написав:
  shapo написав: Бить нельзя украинцев и никого другого не только в Польше, но и в Украине, поэтому ты мне эту хрень не приписывай.
А вот то, что и в предыдущие годы такое наверняка случалось и МИД помалкивал - верю.

Прийшов Зе- і навів порядок, так?
Я думав, що п.Шапо розумна людина. (хоча й затятий українофоб). На жаль, я помилявся...


Вот еще один приписывает мне свои очередные фантазии.
Где я писал что Зеленский навел порядок?
Читайте медленно - наверняка такие инциденты были в Польше и до Зеленского. Я попросил песикота привести случаи реагирования МИДа и результат.
Может, и вы ему поможете с ответом?
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:51

  lapay написав:
  shapo написав:Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера.

Я, коли відпочивав в Криму, розмовляв українською, і ні разу ніхто кривого слова не сказав.
Аксьоновське "Русское единство" набирала маргінальні 4%, тому не треба ля-ля про ненависть.


Ватніки перебільшують любов населення України до росіян і Московії взагалі.
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