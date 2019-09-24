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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4044404540464047>
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:51

  zРадио написав:PS: в любом случае, какое бы ни было распределение ответственности между папередниками и паслидовниками, все вовлеченные профнепригодны! Начали щемить Арселор папередники, но паслидовники не сделали ничего, чтобы уладить конфликт и подписать допку к приватизационным контрактам на компромиссных условиях. В итоге страдают все - и бизнес, и, в конечном счете, государство...

ніякі допки не потрібні. потрібні просто цивілізовані умови співпраці.
людина яка працювала там розказувала що власник спочатку намагався робити очисні споруди. але йому швидко пояснили що став ти їх або не став - на лапу все одно дай. так що для початку потрібно з контрольними органами розібратися.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:53

  shapo написав:
  mephala написав:ну з військами начебто нормально стало. добровольці вже не відіграють такої ролі як в 2014. чи що ви мали на увазі?

Я имел ввиду, что любая пропаганда и информационная война разобьётся о реалии жизни.
Крым ушёл не потому, что туда ездил Затуллин с пропагандой, а из-за того, что там строил Лужков, зарплаты у российских моряков были побольше и отдыхающие из России побогаче.
В СССР с информационной войной было все в порядке, но побед ли в конце концов полупустые полки магазинов

Крим був захоплений російськими військами. І анексований. Про що навіть Путін сказав. Є навіть медалька російська. Шапо, за кого ти нас тримаєш???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:55

  shapo написав:Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера.



  lapay написав:Я, коли відпочивав в Криму, розмовляв українською, і ні разу ніхто кривого слова не сказав.
Аксьоновське "Русское единство" набирала маргінальні 4%, тому не треба ля-ля про ненависть.


  Frant написав:Ватніки перебільшують любов населення України до росіян і Московії взагалі.


На референдум крымчане бежали под автоматами?
И паспорта меняли, включая крымских татар, тоже?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:56

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Случалось, но МИД не молчал. А теперь молчит. Сутки уже молчит. Все заняты в США.

1.29-летняя украинка из Луцка Алена Романенко, которая 11 ноября 2017-го уехала на заработки в город Любань в Польше, лишилась части руки. Инцидент произошел на прачечной. В стиральной машинке, постельное белье свернулось в узел, женщина поспешила быстро его расправить, но машинка зажевала ладонь. В течении нескольких минут механизм втянул руку выше локтя.Директор не дал спасателям распилить машину https://kp.ua/incidents/597965-ukraynka-kotoroi-otrezalo-ruku-na-polskoi-prachechnoi-oschuschenye-kak-budto-by-perezhyla-zverskye-pytky
2.В Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
https://korrespondent.net/world/4110152-v-polshe-telo-umersheho-na-zavode-ukrayntsa-vykynuly-v-lesu-smy
3.В Варшаве в субботу, 8 марта, шесть поляков жестоко избили водителя такси-украинца из-за его происхождения.https://apostrophe.ua/news/world/europe/2019-03-09/v-polshe-tolpa-pyanyih-jestoko-izbila-ukraintsa-opublikovano-video/156621

Никогда такого не было и вот опять. Помню как МИД гневно высказался по этому поводу (ведь было? Он же не молчал. Это же европейский, прости хосподи МИД был). А гидрант как защищал гастробайтеров? Верю, что он переживал. Верю что и сейчас украинские гастробайтеры сидят у телевизоров где нибудь в Варшаве и ждут заявления МИДа. Ведь поляки боятся грозное Министерство иностранных дел Украины, по крайней мере при злочинной европейской власти так и было.
YKK
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:01

zРадио
Арселор начали кошмарить нынешние. Экоцид и доначисления налогов.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:04

  shapo написав:Плохо реагируют, вернее,никак
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340 ... 33,00.html

Я так и знал. Хоть и еврей, но яростный любитель России. Если сюда тащит всякие российские дВести.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:04

  zРадио написав:Именно они кошмарили табачку, ежегодно поднимая акцизы...
Для ольгінця погано коли Український Уряд піднімає акцизи на тютюн і алкоголь - бо цим цей Уряд робить наступне
а - покращує Бюджет (а значить має додаткові кошти на Армію-Віру-Мову-Освіту-Здоровья)
б - зменшує кількість захворювань (легені-серцево-суддинна)
в - робить це потихеньку без волюнтаризму і попереджаючи заздалегіть ,чим дозволяє виробникам/споживачам підготуватись для цих змін...
Підсумовуємо
Те що для москаля погано-для Українця добре
То хто ти пан Зрадіо?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:06

YKK
Комсомольская Правда. Да, да, источник правдивой информации
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:07

  shapo написав:встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера.
І що? Австрія сьогодні в складі Німеччини?
Чи Гітлер від цього- чи то не повісився ,чи то не отруївся ,чи то не застрелився?
Так що аналогію для українців Ви вибрали хорошу,адже згідно неї і Крим буде наш і пуйло своєю смертю не помре.
Мені подобається,як не як - а й євреї гарні порівняння можуть знайти.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:12

  pesikot написав:
  shapo написав:Плохо реагируют, вернее,никак
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340 ... 33,00.html

Я так и знал. Хоть и еврей, но яростный любитель России. Если сюда тащит всякие российские дВести.


Примитив, лови израильский источник - http://9tv.co.il/news/2019/09/08/274676.html
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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