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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4044404540464047
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:16

  budivelnik написав:
  shapo написав:встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера.
І що? Австрія сьогодні в складі Німеччини?
Чи Гітлер від цього- чи то не повісився ,чи то не отруївся ,чи то не застрелився?
Так що аналогію для українців Ви вибрали хорошу,адже згідно неї і Крим буде наш і пуйло своєю смертю не помре.
Мені подобається,як не як - а й євреї гарні порівняння можуть знайти.


Что будет не знает никто. Гитлера встречали как освободителя не только в Австрии
https://www.youtube.com/watch?v=IJ13bj7NpqY
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:21

  shapo написав:Примитив, лови израильский источник - http://9tv.co.il/news/2019/09/08/274676.html

Да что же ты так любишь сидеть в луже. Опять ссылка на русскоязычный сайт :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:22

  pesikot написав:
  shapo написав:Примитив, лови израильский источник - http://9tv.co.il/news/2019/09/08/274676.html

Да что же ты так любишь сидеть в луже. Опять ссылка на русскоязычный сайт :)


А ты что,на иврите прочтешь?
https://www.facebook.com/barak.kashpizk ... _=-Rtarget
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:24

  shapo написав:Что будет не знает никто. Гитлера встречали как освободителя не только в Австрии
https://www.youtube.com/watch?v=IJ13bj7NpqY

Не позорься
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:25

  pesikot написав:
  shapo написав:Что будет не знает никто. Гитлера встречали как освободителя не только в Австрии
https://www.youtube.com/watch?v=IJ13bj7NpqY

Не позорься


Чем я позорюсь?
Это,по-моему,западенцам надо стыдиться.
Или сейчас расскажешь что кинохроника поддельная и сделана на Мосфильме?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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