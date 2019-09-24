Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера.
І що? Австрія сьогодні в складі Німеччини? Чи Гітлер від цього- чи то не повісився ,чи то не отруївся ,чи то не застрелився? Так що аналогію для українців Ви вибрали хорошу,адже згідно неї і Крим буде наш і пуйло своєю смертю не помре. Мені подобається,як не як - а й євреї гарні порівняння можуть знайти.