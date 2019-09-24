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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4046404740484049> Додано: Вів 24 вер, 2019 19:39 shapo написав: budivelnik написав: shapo написав: встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера. встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера. І що? Австрія сьогодні в складі Німеччини?

Чи Гітлер від цього- чи то не повісився ,чи то не отруївся ,чи то не застрелився?

Так що аналогію для українців Ви вибрали хорошу,адже згідно неї і Крим буде наш і пуйло своєю смертю не помре.

Мені подобається,як не як - а й євреї гарні порівняння можуть знайти. І що? Австрія сьогодні в складі Німеччини?Чи Гітлер від цього- чи то не повісився ,чи то не отруївся ,чи то не застрелився?Так що аналогію для українців Ви вибрали хорошу,адже згідно неї і Крим буде наш і пуйло своєю смертю не помре.Мені подобається,як не як - а й євреї гарні порівняння можуть знайти. Что будет не знает никто. Гитлера встречали как освободителя не только в Австрии

https://www.youtube.com/watch?v=IJ13bj7NpqY Что будет не знает никто. Гитлера встречали как освободителя не только в Австрии Дано не бачив настільки тормознутого єврея...

1 Приведене відео показує як встигло насолити НКВД і Радянська влада місцевому населенню всього за два роки

До речі -нехай би Зе глянув це відео,там добре показано що ті ж 73% які вчора за нього голосували - завтра проголосують навіть не за Порошенка з Турчиновим чи Парубія з Яценюком...

Вони проголосують за Суд Лінча

2 І все таки

Як це відео заперечує моє припущення про те чим закінчить пуйло і чий буде Крим? Дано не бачив настільки тормознутого єврея...1 Приведене відео показує як встигло насолити НКВД і Радянська влада місцевому населенню всього за два рокиДо речі -нехай би Зе глянув це відео,там добре показано що ті ж 73% які вчора за нього голосували - завтра проголосують навіть не за Порошенка з Турчиновим чи Парубія з Яценюком...Вони проголосують за Суд Лінча2 І все такиЯк це відео заперечує моє припущення про те чим закінчить пуйло і чий буде Крим? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21423 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 19:43 shapo написав: Ни хрена себе.

Это я тебе должен справку из израильского МИДа показать отреагировали или нет? Ни хрена себе.Это я тебе должен справку из израильского МИДа показать отреагировали или нет?

Ты сам эту тему начал задвигать. Поэтому предоставь факты. Ты сам эту тему начал задвигать. Поэтому предоставь факты. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2971 З нами з: 31.08.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 772 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 19:48 Re: Політичні дискусії pesikot написав: freeze и shapo

зачем же так синхронно ? Прямо два брата акробата

freeze, что там с Гончаруком ? ему уже сделали внушение, что выдавать успехи попередников за свои это плохо ? или выдали премию ? зачем же так синхронно ? Прямо два брата акробата, что там с Гончаруком ? ему уже сделали внушение, что выдавать успехи попередников за свои это плохо ? или выдали премию ?



Дурилка картонная, украинцы никогда не были сторонниками нацистов, поэтому видео явно постановочное.

А что ты меня спрашиваешь за молодое дарование Гончарука, сам за него голосовал сам у него и спрашивай. Дурилка картонная, украинцы никогда не были сторонниками нацистов, поэтому видео явно постановочное.А что ты меня спрашиваешь за молодое дарование Гончарука, сам за него голосовал сам у него и спрашивай. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 12903 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3668 раз. Подякували: 5367 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 19:49 pesikot написав: shapo написав: Ни хрена себе.

Это я тебе должен справку из израильского МИДа показать отреагировали или нет? Ни хрена себе.Это я тебе должен справку из израильского МИДа показать отреагировали или нет?



Ты сам эту тему начал задвигать. Поэтому предоставь факты. Ты сам эту тему начал задвигать. Поэтому предоставь факты.



Нет, тему начал ты с того, что МИД при Зеленском не реагирует на избиение украинца в Польше.

Я предложил тебе рассказать как реагировал МИД до Зеленского на такие случаи - в ответ тишина. Те факты которые тебе предоставили другие сразу объявляются ложью и московской пропагандой.

Про Израиль спросил меня ты.

Я тебе привел кучу источников по недавнему конкретному факту избиения арабами евреев в Варшаве, в ответ от тебя такое же тупое заявление о каких-то "фактах".

Может, тебе еще дать ключ от квартиры где деньги лежат? Нет, тему начал ты с того, что МИД при Зеленском не реагирует на избиение украинца в Польше.Я предложил тебе рассказать как реагировал МИД до Зеленского на такие случаи - в ответ тишина. Те факты которые тебе предоставили другие сразу объявляются ложью и московской пропагандой.Про Израиль спросил меня ты.Я тебе привел кучу источников по недавнему конкретному факту избиения арабами евреев в Варшаве, в ответ от тебя такое же тупое заявление о каких-то "фактах".Может, тебе еще дать ключ от квартиры где деньги лежат? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2031 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 19:49 freeze написав: pesikot написав: shapo написав: Что будет не знает никто. Гитлера встречали как освободителя не только в Австрии

https://www.youtube.com/watch?v=IJ13bj7NpqY Что будет не знает никто. Гитлера встречали как освободителя не только в Австрии Не позорься Не позорься Постановочное видео. Это все артисты играют. Постановочное видео. Это все артисты играют. При чому тут артисти чи постановочне?

Що вже забули як дуже просто визначити Патріота Держави-без привязки до Назви ДЖержави?

Патріот України - бореться за Незалежність і Неділимість України

Патріот іншої Держави бореться за свою Державу

Тому

Мазепа зі Шведами і Карлом

Богдан Хмельницький з Турками

Бандера з німцями - боролись за Незалежність України

За що бореться зараз Шапо,Зрадіо?



При чому в мене питання до Шапо

Діти в Ізраїлі,самому шостий десяток(як мінімум)- навіщо тобі Україна?

Які б швидкі зміни тут не відбувались - ти ними все одно не скористаєшся... точно так само як не скористаються ними твої діти чи внуки ізраїльтяни..

Чи припускаєш ,що в наступні 10-30 років Україна буде кращим місцем для життя ніж Ізраїль? При чому тут артисти чи постановочне?Що вже забули як дуже просто визначити Патріота Держави-без привязки до Назви ДЖержави?Патріот України - бореться за Незалежність і Неділимість УкраїниПатріот іншої Держави бореться за свою ДержавуТомуМазепа зі Шведами і КарломБогдан Хмельницький з ТуркамиБандера з німцями - боролись за Незалежність УкраїниЗа що бореться зараз Шапо,Зрадіо?При чому в мене питання до ШапоДіти в Ізраїлі,самому шостий десяток(як мінімум)- навіщо тобі Україна?Які б швидкі зміни тут не відбувались - ти ними все одно не скористаєшся... точно так само як не скористаються ними твої діти чи внуки ізраїльтяни..Чи припускаєш ,що в наступні 10-30 років Україна буде кращим місцем для життя ніж Ізраїль? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21423 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 19:55 budivelnik написав: 1 Приведене відео показує як встигло насолити НКВД і Радянська влада місцевому населенню всього за два роки 1 Приведене відео показує як встигло насолити НКВД і Радянська влада місцевому населенню всього за два роки



Т.е. в отличие от песикота ты признаешь что видео не смонтировано и тебе совершенно не стыдно за своих земляков и, м.б., и родственников встречавших Гитлера с цветами и зигующими ему на параде.

Австрийцам тоже насолили в Первую Мировую войну в которой они перестали быть империей.

Так это оправдывает их горячую встречу Гитлера и что основными исполнителями Холокоста были именно австрийцы?







budivelnik написав: 2 І все таки

Як це відео заперечує моє припущення про те чим закінчить пуйло і чий буде Крим? 2 І все такиЯк це відео заперечує моє припущення про те чим закінчить пуйло і чий буде Крим?



Твои прогнозы вряд ли кому интересны т.к. непрофессиональны Т.е. в отличие от песикота ты признаешь что видео не смонтировано и тебе совершенно не стыдно за своих земляков и, м.б., и родственников встречавших Гитлера с цветами и зигующими ему на параде.Австрийцам тоже насолили в Первую Мировую войну в которой они перестали быть империей.Так это оправдывает их горячую встречу Гитлера и что основными исполнителями Холокоста были именно австрийцы?Твои прогнозы вряд ли кому интересны т.к. непрофессиональны Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2031 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 19:59 Re: Політичні дискусії shapo написав: Твои прогнозы вряд ли кому интересны т.к. непрофессиональны Твои прогнозы вряд ли кому интересны т.к. непрофессиональны У нас на гілці два головних проФФесіонала

Один розказував про неможливість реверсу і дуже переживає про підвищення акцизів, другий про Ізраїль... таке враження,що туди його не пустили ,а тут він боїться. У нас на гілці два головних проФФесіоналаОдин розказував про неможливість реверсу і дуже переживає про підвищення акцизів, другий про Ізраїль... таке враження,що туди його не пустили ,а тут він боїться. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21423 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 20:00 budivelnik написав: zРадио написав: Именно они кошмарили табачку, ежегодно поднимая акцизы... Именно они кошмарили табачку, ежегодно поднимая акцизы... Для ольгінця погано коли Український Уряд піднімає акцизи на тютюн і алкоголь - бо цим цей Уряд робить наступне

а - покращує Бюджет (а значить має додаткові кошти на Армію-Віру-Мову-Освіту-Здоровья)

б - зменшує кількість захворювань (легені-серцево-суддинна)

в - робить це потихеньку без волюнтаризму і попереджаючи заздалегіть ,чим дозволяє виробникам/споживачам підготуватись для цих змін...

Підсумовуємо

Те що для москаля погано-для Українця добре

То хто ти пан Зрадіо? Для ольгінця погано коли Український Уряд піднімає акцизи на тютюн і алкоголь - бо цим цей Уряд робить наступнеа - покращує Бюджет (а значить має додаткові кошти на Армію-Віру-Мову-Освіту-Здоровья)б - зменшує кількість захворювань (легені-серцево-суддинна)в - робить це потихеньку без волюнтаризму і попереджаючи заздалегіть ,чим дозволяє виробникам/споживачам підготуватись для цих змін...ПідсумовуємоТе що для москаля погано-для Українця добреТо хто ти пан Зрадіо?



Провокатор, для начала тон снизил на полоктавы!



Теперь по сути - причем здесь твой армовир???



Речь о международном бизнесе, выбирающем лучшие условия для работы. Принцип "корову нужно меньше кормить и больше доить" здесь не работает.



Если ВАТ решил, что в Украине офис уменьшит, а в Румынии - увеличит, значит в Украине стало менее выгодно его содержать, чем в Румынии!



Что касается вредного воздействия курения - да, это так. Но еще больше людей убивает сахар, являющийся главной причиной ожирения и сахарного диабета, от последствий которых - атеросклероза - умирает каждый второй! Да-да, 50% смертей в Украине (как и в среднем в мире) происходит из-за сердечно-сосудистых катастроф.



ГДЕ АКЦИЗ НА КОНФЕТКИ РОШЕН??? Провокатор, для начала тон снизил на полоктавы!Теперь по сути - причем здесь твой армовир???Речь о международном бизнесе, выбирающем лучшие условия для работы. Принцип "корову нужно меньше кормить и больше доить" здесь не работает.Если ВАТ решил, что в Украине офис уменьшит, а в Румынии - увеличит, значит в Украине стало менее выгодно его содержать, чем в Румынии!Что касается вредного воздействия курения - да, это так. Но еще больше людей убивает сахар, являющийся главной причиной ожирения и сахарного диабета, от последствий которых - атеросклероза - умирает каждый второй! Да-да, 50% смертей в Украине (как и в среднем в мире) происходит из-за сердечно-сосудистых катастроф.ГДЕ АКЦИЗ НА КОНФЕТКИ РОШЕН??? Востаннє редагувалось zРадио в Вів 24 вер, 2019 20:02, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 3576 З нами з: 02.05.18 Подякував: 795 раз. Подякували: 1881 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 20:01 budivelnik написав: За що бореться зараз Шапо,Зрадіо?



При чому в мене питання до Шапо

Діти в Ізраїлі,самому шостий десяток(як мінімум)- навіщо тобі Україна?

Які б швидкі зміни тут не відбувались - ти ними все одно не скористаєшся... точно так само як не скористаються ними твої діти чи внуки ізраїльтяни..

Чи припускаєш ,що в наступні 10-30 років Україна буде кращим місцем для життя ніж Ізраїль? За що бореться зараз Шапо,Зрадіо?При чому в мене питання до ШапоДіти в Ізраїлі,самому шостий десяток(як мінімум)- навіщо тобі Україна?Які б швидкі зміни тут не відбувались - ти ними все одно не скористаєшся... точно так само як не скористаються ними твої діти чи внуки ізраїльтяни..Чи припускаєш ,що в наступні 10-30 років Україна буде кращим місцем для життя ніж Ізраїль?



1) Это ты "борец", диванный. Я здесь просто высказываю свое личное мнение о происходящем в Украине, и ничего более.

2)Тебе не надоело моей судьбой интересоваться на страницах этого форума?

Задай те же вопросы своей сестре в Польше и ее детям.

Никто не знает что будет через 1 год ни в Украине, ни в Израиле, ни вообще нигде.

Но про Украину можно предположить что вряд ли будет что-то хорошее, т.к. еще летописец Нестор написал " Велика земля и обильна, а наряда в ней нет".

Я в Украине ,скорее всего, доживу и помру. Ни сын, ни внучки сюда не вернуться в обозримых 10-15 лет. 1) Это ты "борец", диванный. Я здесь просто высказываю свое личное мнение о происходящем в Украине, и ничего более.2)Тебе не надоело моей судьбой интересоваться на страницах этого форума?Задай те же вопросы своей сестре в Польше и ее детям.Никто не знает что будет через 1 год ни в Украине, ни в Израиле, ни вообще нигде.Но про Украину можно предположить что вряд ли будет что-то хорошее, т.к. еще летописец Нестор написал " Велика земля и обильна, а наряда в ней нет".Я в Украине ,скорее всего, доживу и помру. Ни сын, ни внучки сюда не вернуться в обозримых 10-15 лет. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2031 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 20:03 budivelnik написав: У нас на гілці два головних проФФесіонала

Один розказував про неможливість реверсу і дуже переживає про підвищення акцизів, другий про Ізраїль... таке враження,що туди його не пустили ,а тут він боїться. У нас на гілці два головних проФФесіоналаОдин розказував про неможливість реверсу і дуже переживає про підвищення акцизів, другий про Ізраїль... таке враження,що туди його не пустили ,а тут він боїться.



Опять переврал, т.к. речь шла о прогнозах.

Про Израиль я знаю точно больше тебя, т.к. ты там явно не был ни разу даже в качестве туриста.

В Израиль могу переехать хоть завтра, а в Украине никого не боюсь - возраст уже не тот. Опять переврал, т.к. речь шла о прогнозах.Про Израиль я знаю точно больше тебя, т.к. ты там явно не был ни разу даже в качестве туриста.В Израиль могу переехать хоть завтра, а в Украине никого не боюсь - возраст уже не тот. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2031 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4046404740484049> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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