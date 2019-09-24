Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера.
І що? Австрія сьогодні в складі Німеччини? Чи Гітлер від цього- чи то не повісився ,чи то не отруївся ,чи то не застрелився? Так що аналогію для українців Ви вибрали хорошу,адже згідно неї і Крим буде наш і пуйло своєю смертю не помре. Мені подобається,як не як - а й євреї гарні порівняння можуть знайти.
Дано не бачив настільки тормознутого єврея... 1 Приведене відео показує як встигло насолити НКВД і Радянська влада місцевому населенню всього за два роки До речі -нехай би Зе глянув це відео,там добре показано що ті ж 73% які вчора за нього голосували - завтра проголосують навіть не за Порошенка з Турчиновим чи Парубія з Яценюком... Вони проголосують за Суд Лінча 2 І все таки Як це відео заперечує моє припущення про те чим закінчить пуйло і чий буде Крим?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
pesikot написав:freeze и shapo зачем же так синхронно ? Прямо два брата акробата freeze, что там с Гончаруком ? ему уже сделали внушение, что выдавать успехи попередников за свои это плохо ? или выдали премию ?
Дурилка картонная, украинцы никогда не были сторонниками нацистов, поэтому видео явно постановочное. А что ты меня спрашиваешь за молодое дарование Гончарука, сам за него голосовал сам у него и спрашивай.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
shapo написав:Ни хрена себе. Это я тебе должен справку из израильского МИДа показать отреагировали или нет?
Ты сам эту тему начал задвигать. Поэтому предоставь факты.
Нет, тему начал ты с того, что МИД при Зеленском не реагирует на избиение украинца в Польше. Я предложил тебе рассказать как реагировал МИД до Зеленского на такие случаи - в ответ тишина. Те факты которые тебе предоставили другие сразу объявляются ложью и московской пропагандой. Про Израиль спросил меня ты. Я тебе привел кучу источников по недавнему конкретному факту избиения арабами евреев в Варшаве, в ответ от тебя такое же тупое заявление о каких-то "фактах". Может, тебе еще дать ключ от квартиры где деньги лежат?
При чому тут артисти чи постановочне? Що вже забули як дуже просто визначити Патріота Держави-без привязки до Назви ДЖержави? Патріот України - бореться за Незалежність і Неділимість України Патріот іншої Держави бореться за свою Державу Тому Мазепа зі Шведами і Карлом Богдан Хмельницький з Турками Бандера з німцями - боролись за Незалежність України За що бореться зараз Шапо,Зрадіо?
При чому в мене питання до Шапо Діти в Ізраїлі,самому шостий десяток(як мінімум)- навіщо тобі Україна? Які б швидкі зміни тут не відбувались - ти ними все одно не скористаєшся... точно так само як не скористаються ними твої діти чи внуки ізраїльтяни.. Чи припускаєш ,що в наступні 10-30 років Україна буде кращим місцем для життя ніж Ізраїль?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:1 Приведене відео показує як встигло насолити НКВД і Радянська влада місцевому населенню всього за два роки
Т.е. в отличие от песикота ты признаешь что видео не смонтировано и тебе совершенно не стыдно за своих земляков и, м.б., и родственников встречавших Гитлера с цветами и зигующими ему на параде. Австрийцам тоже насолили в Первую Мировую войну в которой они перестали быть империей. Так это оправдывает их горячую встречу Гитлера и что основными исполнителями Холокоста были именно австрийцы?
budivelnik написав:2 І все таки Як це відео заперечує моє припущення про те чим закінчить пуйло і чий буде Крим?
Твои прогнозы вряд ли кому интересны т.к. непрофессиональны
shapo написав:Твои прогнозы вряд ли кому интересны т.к. непрофессиональны
У нас на гілці два головних проФФесіонала Один розказував про неможливість реверсу і дуже переживає про підвищення акцизів, другий про Ізраїль... таке враження,що туди його не пустили ,а тут він боїться.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:Именно они кошмарили табачку, ежегодно поднимая акцизы...
Для ольгінця погано коли Український Уряд піднімає акцизи на тютюн і алкоголь - бо цим цей Уряд робить наступне а - покращує Бюджет (а значить має додаткові кошти на Армію-Віру-Мову-Освіту-Здоровья) б - зменшує кількість захворювань (легені-серцево-суддинна) в - робить це потихеньку без волюнтаризму і попереджаючи заздалегіть ,чим дозволяє виробникам/споживачам підготуватись для цих змін... Підсумовуємо Те що для москаля погано-для Українця добре То хто ти пан Зрадіо?
Провокатор, для начала тон снизил на полоктавы!
Теперь по сути - причем здесь твой армовир???
Речь о международном бизнесе, выбирающем лучшие условия для работы. Принцип "корову нужно меньше кормить и больше доить" здесь не работает.
Если ВАТ решил, что в Украине офис уменьшит, а в Румынии - увеличит, значит в Украине стало менее выгодно его содержать, чем в Румынии!
Что касается вредного воздействия курения - да, это так. Но еще больше людей убивает сахар, являющийся главной причиной ожирения и сахарного диабета, от последствий которых - атеросклероза - умирает каждый второй! Да-да, 50% смертей в Украине (как и в среднем в мире) происходит из-за сердечно-сосудистых катастроф.
ГДЕ АКЦИЗ НА КОНФЕТКИ РОШЕН???
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 24 вер, 2019 20:02, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik написав:За що бореться зараз Шапо,Зрадіо?
При чому в мене питання до Шапо Діти в Ізраїлі,самому шостий десяток(як мінімум)- навіщо тобі Україна? Які б швидкі зміни тут не відбувались - ти ними все одно не скористаєшся... точно так само як не скористаються ними твої діти чи внуки ізраїльтяни.. Чи припускаєш ,що в наступні 10-30 років Україна буде кращим місцем для життя ніж Ізраїль?
1) Это ты "борец", диванный. Я здесь просто высказываю свое личное мнение о происходящем в Украине, и ничего более. 2)Тебе не надоело моей судьбой интересоваться на страницах этого форума? Задай те же вопросы своей сестре в Польше и ее детям. Никто не знает что будет через 1 год ни в Украине, ни в Израиле, ни вообще нигде. Но про Украину можно предположить что вряд ли будет что-то хорошее, т.к. еще летописец Нестор написал " Велика земля и обильна, а наряда в ней нет". Я в Украине ,скорее всего, доживу и помру. Ни сын, ни внучки сюда не вернуться в обозримых 10-15 лет.
budivelnik написав:У нас на гілці два головних проФФесіонала Один розказував про неможливість реверсу і дуже переживає про підвищення акцизів, другий про Ізраїль... таке враження,що туди його не пустили ,а тут він боїться.
Опять переврал, т.к. речь шла о прогнозах. Про Израиль я знаю точно больше тебя, т.к. ты там явно не был ни разу даже в качестве туриста. В Израиль могу переехать хоть завтра, а в Украине никого не боюсь - возраст уже не тот.