zРадио написав: shapo написав: budivelnik написав:
У нас на гілці два головних проФФесіонала
Один розказував про неможливість реверсу і дуже переживає про підвищення акцизів, другий про Ізраїль... таке враження,що туди його не пустили ,а тут він боїться.
Опять переврал, т.к. речь шла о прогнозах.
Про меня и реверс - тоже.
Как определить, что будивельник врет? Очень просто - пишет, значит врет
Як перевірити зрадофіл-совкофіл-ольгінець перед тобою чи ні...
Дуже просто
Напиши про одного що він забрехався з прогнозами реверсу
Напиши про другого що він на українській гілці де треба і де не треба загадує Ізраїль і на виході
Оба єдиним фронтом звинувачують що я не правий.
От і виходить-один проплачений,який маскується під киянина(хоча можна бути і проплаченим московським агітатором і киянином одночасно)
Другий виживаючий з розуму пенсіонер,якого ніщо не тримає в Україні
Лють бруд на Україну і українців в унісон..
Ви можете це робити,так само як можете спливати жовчю чи отримувати рублі--але Україна була без вас і буде без вас...
ПС
Для шапо(бо зрадіо вже нічого не допоможе-Іуда-він і в Африці Іуда Іскаріот,який за тридцять срібляників всіх і все продасть)
Я переживаю за Україну не для себе ,я переживаю бо тут живуть (і не збираються ні в Польщу ні в Канаду ні в Ізраїль) моїх четверо
Тут будуть жити їх діти
А тому те що я зроблю сьогодні-допоможе їм завтра
А от якого милого ти тут?