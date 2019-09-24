Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
YKK В Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
Близько 600 тисяч злотих (а це майже 4 мільйони 200 тисяч гривень) зібрали тисячі поляків для допомоги родині українського заробітчанина Василя Чорнея з Прикарпаття. Чоловік погано почувався і, замість того, щоб викликати швидку допомогу, польський роботодавець вивезла його у ліс. https://www.radiosvoboda.org/a/30070932.html
Є хоч один приклад такої допомоги сім'ям загиблих заробітчан на росії?
budivelnik написав:У нас на гілці два головних проФФесіонала Один розказував про неможливість реверсу і дуже переживає про підвищення акцизів, другий про Ізраїль... таке враження,що туди його не пустили ,а тут він боїться.
Опять переврал, т.к. речь шла о прогнозах.
Про меня и реверс - тоже. Как определить, что будивельник врет? Очень просто - пишет, значит врет
Ой+ написав:Є хоч один приклад такої допомоги сім'ям загиблих заробітчан на росії?
Тут давеча хорошо Белковский сказал, обращаясь в одной из передач к украинцам, вы станете по настоящему независимыми в своих головах, только когда перестанете по малейшему поводу оглядываться и вспоминать про Россию. Пока вы постоянно будете сравнивать себя с Россией, вы всегда будете проигрывать в этом мире, потому что сравнивать надо с лучшим, а не с худшим.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.