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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4046404740484049
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:21

YKK В Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу


Близько 600 тисяч злотих (а це майже 4 мільйони 200 тисяч гривень) зібрали тисячі поляків для допомоги родині українського заробітчанина Василя Чорнея з Прикарпаття. Чоловік погано почувався і, замість того, щоб викликати швидку допомогу, польський роботодавець вивезла його у ліс. https://www.radiosvoboda.org/a/30070932.html


Є хоч один приклад такої допомоги сім'ям загиблих заробітчан на росії?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:46

  shapo написав:
  budivelnik написав:У нас на гілці два головних проФФесіонала
Один розказував про неможливість реверсу і дуже переживає про підвищення акцизів, другий про Ізраїль... таке враження,що туди його не пустили ,а тут він боїться.


Опять переврал, т.к. речь шла о прогнозах.


Про меня и реверс - тоже.
Как определить, что будивельник врет? Очень просто - пишет, значит врет :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:55

Re: Політичні дискусії

Ой+ написав:Є хоч один приклад такої допомоги сім'ям загиблих заробітчан на росії?


Тут давеча хорошо Белковский сказал, обращаясь в одной из передач к украинцам, вы станете по настоящему независимыми в своих головах, только когда перестанете по малейшему поводу оглядываться и вспоминать про Россию. Пока вы
постоянно будете сравнивать себя с Россией, вы всегда будете проигрывать в этом мире, потому что сравнивать надо с лучшим, а не с худшим.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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  #<1 ... 4046404740484049
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