Додано: Вів 24 вер, 2019 21:01

zРадио написав: shapo написав: budivelnik написав: У нас на гілці два головних проФФесіонала

Один розказував про неможливість реверсу і дуже переживає про підвищення акцизів, другий про Ізраїль... таке враження,що туди його не пустили ,а тут він боїться. У нас на гілці два головних проФФесіоналаОдин розказував про неможливість реверсу і дуже переживає про підвищення акцизів, другий про Ізраїль... таке враження,що туди його не пустили ,а тут він боїться. Опять переврал, т.к. речь шла о прогнозах. Опять переврал, т.к. речь шла о прогнозах. Про меня и реверс - тоже.

Как определить, что будивельник врет? Очень просто - пишет, значит врет Про меня и реверс - тоже.Как определить, что будивельник врет? Очень просто - пишет, значит врет

Як перевірити зрадофіл-совкофіл-ольгінець перед тобою чи ні...Дуже простоНапиши про одного що він забрехався з прогнозами реверсуНапиши про другого що він на українській гілці де треба і де не треба загадує Ізраїль і на виходіОба єдиним фронтом звинувачують що я не правий.От і виходить-один проплачений,який маскується під киянина(хоча можна бути і проплаченим московським агітатором і киянином одночасно)Другий виживаючий з розуму пенсіонер,якого ніщо не тримає в УкраїніЛють бруд на Україну і українців в унісон..Ви можете це робити,так само як можете спливати жовчю чи отримувати рублі--але Україна була без вас і буде без вас...ПСДля шапо(бо зрадіо вже нічого не допоможе-Іуда-він і в Африці Іуда Іскаріот,який за тридцять срібляників всіх і все продасть)Я переживаю за Україну не для себе ,я переживаю бо тут живуть (і не збираються ні в Польщу ні в Канаду ні в Ізраїль) моїх четвероТут будуть жити їх дітиА тому те що я зроблю сьогодні-допоможе їм завтраА от якого милого ти тут?