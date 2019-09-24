Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
YKK В Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
Близько 600 тисяч злотих (а це майже 4 мільйони 200 тисяч гривень) зібрали тисячі поляків для допомоги родині українського заробітчанина Василя Чорнея з Прикарпаття. Чоловік погано почувався і, замість того, щоб викликати швидку допомогу, польський роботодавець вивезла його у ліс. https://www.radiosvoboda.org/a/30070932.html
Є хоч один приклад такої допомоги сім'ям загиблих заробітчан на росії?
budivelnik написав:У нас на гілці два головних проФФесіонала Один розказував про неможливість реверсу і дуже переживає про підвищення акцизів, другий про Ізраїль... таке враження,що туди його не пустили ,а тут він боїться.
Опять переврал, т.к. речь шла о прогнозах.
Про меня и реверс - тоже. Как определить, что будивельник врет? Очень просто - пишет, значит врет
Ой+ написав:Є хоч один приклад такої допомоги сім'ям загиблих заробітчан на росії?
Тут давеча хорошо Белковский сказал, обращаясь в одной из передач к украинцам, вы станете по настоящему независимыми в своих головах, только когда перестанете по малейшему поводу оглядываться и вспоминать про Россию. Пока вы постоянно будете сравнивать себя с Россией, вы всегда будете проигрывать в этом мире, потому что сравнивать надо с лучшим, а не с худшим.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
budivelnik написав:У нас на гілці два головних проФФесіонала Один розказував про неможливість реверсу і дуже переживає про підвищення акцизів, другий про Ізраїль... таке враження,що туди його не пустили ,а тут він боїться.
Опять переврал, т.к. речь шла о прогнозах.
Про меня и реверс - тоже. Как определить, что будивельник врет? Очень просто - пишет, значит врет
Як перевірити зрадофіл-совкофіл-ольгінець перед тобою чи ні... Дуже просто Напиши про одного що він забрехався з прогнозами реверсу Напиши про другого що він на українській гілці де треба і де не треба загадує Ізраїль і на виході Оба єдиним фронтом звинувачують що я не правий.
От і виходить-один проплачений,який маскується під киянина(хоча можна бути і проплаченим московським агітатором і киянином одночасно) Другий виживаючий з розуму пенсіонер,якого ніщо не тримає в Україні Лють бруд на Україну і українців в унісон..
Ви можете це робити,так само як можете спливати жовчю чи отримувати рублі--але Україна була без вас і буде без вас...
ПС Для шапо(бо зрадіо вже нічого не допоможе-Іуда-він і в Африці Іуда Іскаріот,який за тридцять срібляників всіх і все продасть) Я переживаю за Україну не для себе ,я переживаю бо тут живуть (і не збираються ні в Польщу ні в Канаду ні в Ізраїль) моїх четверо Тут будуть жити їх діти А тому те що я зроблю сьогодні-допоможе їм завтра А от якого милого ти тут?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Напиши про одного що він забрехався з прогнозами реверсу
Как можно наврать с прогнозами, пока они остаются прогнозами? Ты совсем сегодня не в адеквате! Иди проспись - полезно...
PS: кстати, на теме реверса вы с мефалой знатно зашкварились уже - тут и зимы ждать не нужно. В процессе дискуссии будет/не будет/в каком виде будет реверс, совсем забыли, что несколько лет ДО втирали, что весь импорт мы уже получаем по реверсу. А как стал приближаться час Х, так пришлось признать, что реверса нет и ГТС для этого режима только доукомплектовывается...
YKK В Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
Близько 600 тисяч злотих (а це майже 4 мільйони 200 тисяч гривень) зібрали тисячі поляків для допомоги родині українського заробітчанина Василя Чорнея з Прикарпаття. Чоловік погано почувався і, замість того, щоб викликати швидку допомогу, польський роботодавець вивезла його у ліс. https://www.radiosvoboda.org/a/30070932.html
Є хоч один приклад такої допомоги сім'ям загиблих заробітчан на росії?
Если этот вопрос адресован мне, то я без понятия. Я не гражданин РФ и не интересуюсь жизнью в РФ. Не очень понятна Ваша логика вопроса. Т.е Вы приводите пример сбор помощи гражданами Польши, для помощи семье пострадавшего в Польше гражданина Украины, на мой пост о безалаберном и наплевательском отношении Украины к судьбам своих граждан работающим за границей? У Вас все в порядке с головой? И да, причем тут РФ??? UPD.Это конечно п. Сотни тысяч украинцев уезжают из этого дегенеративного государства в поисках лучшей жизни, они в большинстве своем бесправны, они калечатся, они умирают, болеют. Государству на них глубоко плевать, а эти уникумы гордятся, что неравнодушные поляки собрали денег для семьи пострадавшего. Они гордятся, что это сделало не собственное государство, не польский работодатель, в результате п. от Украины, а простые поляки...
Востаннє редагувалось YKK в Вів 24 вер, 2019 21:43, всього редагувалось 3 разів.
shapo написав:Т.е. в отличие от песикота ты признаешь что видео не смонтировано и тебе совершенно не стыдно за своих земляков и, м.б., и родственников встречавших Гитлера с цветами и зигующими ему на параде. Австрийцам тоже насолили в Первую Мировую войну в которой они перестали быть империей. Так это оправдывает их горячую встречу Гитлера и что основными исполнителями Холокоста были именно австрийцы?
Євреї теж відкривали газ в душогубках, для своїх соплемінників. Хтось, з українців, боровся за Україну, хтось проти совєтов, хтось проти євреїв-комісарів (ворожої нації). От мені цікаво, а чому Ізраїль дає звання Праведник, тільки тим, хто рятував євреїв, хіба не євреї вже не люди? Якщо хтось з євреїв врятує араба, від зачистки Цахала, то він Праведник, чи Демон? Не треба іншим тикати гріхами, тим паче гріхами предків, коли і в самих гріхів, проти своїх сусідів, вагон і возик.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:PS: кстати, на теме реверса вы с мефалой знатно зашкварились уже - тут и зимы ждать не нужно. В процессе дискуссии будет/не будет/в каком виде будет реверс, совсем забыли, что несколько лет ДО втирали, что весь импорт мы уже получаем по реверсу. А как стал приближаться час Х, так пришлось признать, что реверса нет и ГТС для этого режима только доукомплектовывается...
Ти дурника не включай - не роби з віртуального реверса реальний. Прийде час, якщо прийде, і віртуальний стане реальним, і ніяк інакше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:PS: кстати, на теме реверса вы с мефалой знатно зашкварились уже - тут и зимы ждать не нужно. В процессе дискуссии будет/не будет/в каком виде будет реверс, совсем забыли, что несколько лет ДО втирали, что весь импорт мы уже получаем по реверсу. А как стал приближаться час Х, так пришлось признать, что реверса нет и ГТС для этого режима только доукомплектовывается...
Ти дурника не включай - не роби з віртуального реверса реальний. Прийде час, якщо прийде, і віртуальний стане реальним, і ніяк інакше.
Ну ты хоть признаешь, что пока реверс виртуальный. А те 2 специализда уверяли, что реальный. К этому то и претензия. Кто ж отрицает, что прямых контрактных поставок от Газпрома уже давно нет...
zРадио написав:PS: кстати, на теме реверса вы с мефалой знатно зашкварились уже - тут и зимы ждать не нужно. В процессе дискуссии будет/не будет/в каком виде будет реверс, совсем забыли, что несколько лет ДО втирали, что весь импорт мы уже получаем по реверсу. А как стал приближаться час Х, так пришлось признать, что реверса нет и ГТС для этого режима только доукомплектовывается...
Ти дурника не включай - не роби з віртуального реверса реальний. Прийде час, якщо прийде, і віртуальний стане реальним, і ніяк інакше.
Ну ты хоть признаешь, что пока реверс виртуальный. А те 2 специализда уверяли, что реальный. К этому то и претензия. Кто ж отрицает, что прямых контрактных поставок от Газпрома нет...
Ці два спеціаліста,на основі інформації від Нафтогазу показували що є пять модернізованих перекачувальних станцій ,які можуть подавати газ по існуючій гілці від сховищ в Західній Україні до центральної України. Ти з піною в роті заявляв що не можна одночасно одну гілку використовувати як аверс-реверс Тобі пояснювали У випадку відсутності транзиту з росії буде задіяна наступна схема Схід України використовує існуючу мережу в аверсному режимі від родовищ Полтавщини-Харківщини-Сумщини в сторону Центральної України В той самий час з Заходу в реверсному режимі від сховищ до Центральної України по тій самі магістралі(але на іншому її відтинку, Харків-Київ=аверс, Стрий-Київ=реверс) газ йде до Центральної України і ці потоки зустрічаються десь на рівні Вінниця/Київ
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69