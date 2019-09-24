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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 40474048404940504051> Додано: Вів 24 вер, 2019 20:21 YKK В Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу



https://www.radiosvoboda.org/a/30070932.html Близько 600 тисяч злотих (а це майже 4 мільйони 200 тисяч гривень) зібрали тисячі поляків для допомоги родині українського заробітчанина Василя Чорнея з Прикарпаття. Чоловік погано почувався і, замість того, щоб викликати швидку допомогу, польський роботодавець вивезла його у ліс.



Є хоч один приклад такої допомоги сім'ям загиблих заробітчан на росії? Є хоч один приклад такої допомоги сім'ям загиблих заробітчан на росії? Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2793 З нами з: 19.04.12 Подякував: 34 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 20:46 shapo написав: budivelnik написав: У нас на гілці два головних проФФесіонала

Один розказував про неможливість реверсу і дуже переживає про підвищення акцизів, другий про Ізраїль... таке враження,що туди його не пустили ,а тут він боїться. У нас на гілці два головних проФФесіоналаОдин розказував про неможливість реверсу і дуже переживає про підвищення акцизів, другий про Ізраїль... таке враження,що туди його не пустили ,а тут він боїться.



Опять переврал, т.к. речь шла о прогнозах.

Опять переврал, т.к. речь шла о прогнозах.



Про меня и реверс - тоже.

Как определить, что будивельник врет? Очень просто - пишет, значит врет Про меня и реверс - тоже.Как определить, что будивельник врет? Очень просто - пишет, значит врет zРадио

Повідомлень: 3580 З нами з: 02.05.18 Подякував: 795 раз. Подякували: 1881 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 20:55 Re: Політичні дискусії Ой+ написав: Є хоч один приклад такої допомоги сім'ям загиблих заробітчан на росії?



Тут давеча хорошо Белковский сказал, обращаясь в одной из передач к украинцам, вы станете по настоящему независимыми в своих головах, только когда перестанете по малейшему поводу оглядываться и вспоминать про Россию. Пока вы

постоянно будете сравнивать себя с Россией, вы всегда будете проигрывать в этом мире, потому что сравнивать надо с лучшим, а не с худшим. Тут давеча хорошо Белковский сказал, обращаясь в одной из передач к украинцам, вы станете по настоящему независимыми в своих головах, только когда перестанете по малейшему поводу оглядываться и вспоминать про Россию. Пока выпостоянно будете сравнивать себя с Россией, вы всегда будете проигрывать в этом мире, потому что сравнивать надо с лучшим, а не с худшим. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 12904 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3668 раз. Подякували: 5367 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 21:01 zРадио написав: shapo написав: budivelnik написав: У нас на гілці два головних проФФесіонала

Один розказував про неможливість реверсу і дуже переживає про підвищення акцизів, другий про Ізраїль... таке враження,що туди його не пустили ,а тут він боїться. У нас на гілці два головних проФФесіоналаОдин розказував про неможливість реверсу і дуже переживає про підвищення акцизів, другий про Ізраїль... таке враження,що туди його не пустили ,а тут він боїться. Опять переврал, т.к. речь шла о прогнозах. Опять переврал, т.к. речь шла о прогнозах. Про меня и реверс - тоже.

Как определить, что будивельник врет? Очень просто - пишет, значит врет Про меня и реверс - тоже.Как определить, что будивельник врет? Очень просто - пишет, значит врет Як перевірити зрадофіл-совкофіл-ольгінець перед тобою чи ні...

Дуже просто

Напиши про одного що він забрехався з прогнозами реверсу

Напиши про другого що він на українській гілці де треба і де не треба загадує Ізраїль і на виході

Оба єдиним фронтом звинувачують що я не правий.



От і виходить-один проплачений,який маскується під киянина(хоча можна бути і проплаченим московським агітатором і киянином одночасно)

Другий виживаючий з розуму пенсіонер,якого ніщо не тримає в Україні

Лють бруд на Україну і українців в унісон..



Ви можете це робити,так само як можете спливати жовчю чи отримувати рублі--але Україна була без вас і буде без вас...



ПС

Для шапо(бо зрадіо вже нічого не допоможе-Іуда-він і в Африці Іуда Іскаріот,який за тридцять срібляників всіх і все продасть)

Я переживаю за Україну не для себе ,я переживаю бо тут живуть (і не збираються ні в Польщу ні в Канаду ні в Ізраїль) моїх четверо

Тут будуть жити їх діти

А тому те що я зроблю сьогодні-допоможе їм завтра

А от якого милого ти тут? Як перевірити зрадофіл-совкофіл-ольгінець перед тобою чи ні...Дуже простоНапиши про одного що він забрехався з прогнозами реверсуНапиши про другого що він на українській гілці де треба і де не треба загадує Ізраїль і на виходіОба єдиним фронтом звинувачують що я не правий.От і виходить-один проплачений,який маскується під киянина(хоча можна бути і проплаченим московським агітатором і киянином одночасно)Другий виживаючий з розуму пенсіонер,якого ніщо не тримає в УкраїніЛють бруд на Україну і українців в унісон..Ви можете це робити,так само як можете спливати жовчю чи отримувати рублі--але Україна була без вас і буде без вас...ПСДля шапо(бо зрадіо вже нічого не допоможе-Іуда-він і в Африці Іуда Іскаріот,який за тридцять срібляників всіх і все продасть)Я переживаю за Україну не для себе ,я переживаю бо тут живуть (і не збираються ні в Польщу ні в Канаду ні в Ізраїль) моїх четвероТут будуть жити їх дітиА тому те що я зроблю сьогодні-допоможе їм завтраА от якого милого ти тут? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21428 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 21:15 budivelnik написав: Напиши про одного що він забрехався з прогнозами реверсу

Напиши про одного що він забрехався з прогнозами реверсу



Как можно наврать с прогнозами, пока они остаются прогнозами? Ты совсем сегодня не в адеквате! Иди проспись - полезно...



PS: кстати, на теме реверса вы с мефалой знатно зашкварились уже - тут и зимы ждать не нужно. В процессе дискуссии будет/не будет/в каком виде будет реверс, совсем забыли, что несколько лет ДО втирали, что весь импорт мы уже получаем по реверсу. А как стал приближаться час Х, так пришлось признать, что реверса нет и ГТС для этого режима только доукомплектовывается... Как можно наврать с прогнозами, пока они остаются прогнозами?Ты совсем сегодня не в адеквате! Иди проспись - полезно...PS: кстати, на теме реверса вы с мефалой знатно зашкварились уже - тут и зимы ждать не нужно. В процессе дискуссии будет/не будет/в каком виде будет реверс, совсем забыли, что несколько лет ДО втирали, что весь импорт мы уже получаем по реверсу. А как стал приближаться час Х, так пришлось признать, что реверса нет и ГТС для этого режима только доукомплектовывается... zРадио

Повідомлень: 3580 З нами з: 02.05.18 Подякував: 795 раз. Подякували: 1881 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 21:20 Ой+ написав: YKK В Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу



https://www.radiosvoboda.org/a/30070932.html Близько 600 тисяч злотих (а це майже 4 мільйони 200 тисяч гривень) зібрали тисячі поляків для допомоги родині українського заробітчанина Василя Чорнея з Прикарпаття. Чоловік погано почувався і, замість того, щоб викликати швидку допомогу, польський роботодавець вивезла його у ліс.



Є хоч один приклад такої допомоги сім'ям загиблих заробітчан на росії? Є хоч один приклад такої допомоги сім'ям загиблих заробітчан на росії?

Если этот вопрос адресован мне, то я без понятия. Я не гражданин РФ и не интересуюсь жизнью в РФ. Не очень понятна Ваша логика вопроса. Т.е Вы приводите пример сбор помощи гражданами Польши, для помощи семье пострадавшего в Польше гражданина Украины, на мой пост о безалаберном и наплевательском отношении Украины к судьбам своих граждан работающим за границей? У Вас все в порядке с головой? И да, причем тут РФ???

UPD.Это конечно п. Сотни тысяч украинцев уезжают из этого дегенеративного государства в поисках лучшей жизни, они в большинстве своем бесправны, они калечатся, они умирают, болеют. Государству на них глубоко плевать, а эти уникумы гордятся, что неравнодушные поляки собрали денег для семьи пострадавшего. Они гордятся, что это сделало не собственное государство, не польский работодатель, в результате п. от Украины, а простые поляки... Если этот вопрос адресован мне, то я без понятия. Я не гражданин РФ и не интересуюсь жизнью в РФ. Не очень понятна Ваша логика вопроса. Т.е Вы приводите пример сбор помощи, для помощи семье пострадавшего в Польше гражданина Украины, на мой пост о безалаберном и наплевательском отношении Украины к судьбам своих граждан работающим за границей? У Вас все в порядке с головой? И да, причем тут РФ???UPD.Это конечно п. Сотни тысяч украинцев уезжают из этого дегенеративного государства в поисках лучшей жизни, они в большинстве своем бесправны, они калечатся, они умирают, болеют. Государству на них глубоко плевать, а эти уникумы гордятся, что неравнодушные поляки собрали денег для семьи пострадавшего. Они гордятся, что это сделало не собственное государство, не польский работодатель, в результате п. от Украины, а простые поляки... Востаннє редагувалось YKK в Вів 24 вер, 2019 21:43, всього редагувалось 3 разів. YKK

Повідомлень: 1228 З нами з: 30.10.13 Подякував: 320 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 21:21 Re: Політичні дискусії shapo написав: Т.е. в отличие от песикота ты признаешь что видео не смонтировано и тебе совершенно не стыдно за своих земляков и, м.б., и родственников встречавших Гитлера с цветами и зигующими ему на параде.

Австрийцам тоже насолили в Первую Мировую войну в которой они перестали быть империей.

Так это оправдывает их горячую встречу Гитлера и что основными исполнителями Холокоста были именно австрийцы? Т.е. в отличие от песикота ты признаешь что видео не смонтировано и тебе совершенно не стыдно за своих земляков и, м.б., и родственников встречавших Гитлера с цветами и зигующими ему на параде.Австрийцам тоже насолили в Первую Мировую войну в которой они перестали быть империей.Так это оправдывает их горячую встречу Гитлера и что основными исполнителями Холокоста были именно австрийцы?

Євреї теж відкривали газ в душогубках, для своїх соплемінників.

Хтось, з українців, боровся за Україну, хтось проти совєтов, хтось проти євреїв-комісарів (ворожої нації).

От мені цікаво, а чому Ізраїль дає звання Праведник, тільки тим, хто рятував євреїв, хіба не євреї вже не люди? Якщо хтось з євреїв врятує араба, від зачистки Цахала, то він Праведник, чи Демон?

Не треба іншим тикати гріхами, тим паче гріхами предків, коли і в самих гріхів, проти своїх сусідів, вагон і возик. Євреї теж відкривали газ в душогубках, для своїх соплемінників.Хтось, з українців, боровся за Україну, хтось проти совєтов, хтось проти євреїв-комісарів (ворожої нації).От мені цікаво, а чому Ізраїль дає звання Праведник, тільки тим, хто рятував євреїв, хіба не євреї вже не люди? Якщо хтось з євреїв врятує араба, від зачистки Цахала, то він Праведник, чи Демон?Не треба іншим тикати гріхами, тим паче гріхами предків, коли і в самих гріхів, проти своїх сусідів, вагон і возик. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8352 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1069 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 21:23 Re: Політичні дискусії zРадио написав: PS: кстати, на теме реверса вы с мефалой знатно зашкварились уже - тут и зимы ждать не нужно. В процессе дискуссии будет/не будет/в каком виде будет реверс, совсем забыли, что несколько лет ДО втирали, что весь импорт мы уже получаем по реверсу. А как стал приближаться час Х, так пришлось признать, что реверса нет и ГТС для этого режима только доукомплектовывается... PS: кстати, на теме реверса вы с мефалой знатно зашкварились уже - тут и зимы ждать не нужно. В процессе дискуссии будет/не будет/в каком виде будет реверс, совсем забыли, что несколько лет ДО втирали, что весь импорт мы уже получаем по реверсу. А как стал приближаться час Х, так пришлось признать, что реверса нет и ГТС для этого режима только доукомплектовывается...

Ти дурника не включай - не роби з віртуального реверса реальний. Прийде час, якщо прийде, і віртуальний стане реальним, і ніяк інакше. Ти дурника не включай - не роби з віртуального реверса реальний. Прийде час, якщо прийде, і віртуальний стане реальним, і ніяк інакше. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8352 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1069 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 21:32 lapay написав: zРадио написав: PS: кстати, на теме реверса вы с мефалой знатно зашкварились уже - тут и зимы ждать не нужно. В процессе дискуссии будет/не будет/в каком виде будет реверс, совсем забыли, что несколько лет ДО втирали, что весь импорт мы уже получаем по реверсу. А как стал приближаться час Х, так пришлось признать, что реверса нет и ГТС для этого режима только доукомплектовывается... PS: кстати, на теме реверса вы с мефалой знатно зашкварились уже - тут и зимы ждать не нужно. В процессе дискуссии будет/не будет/в каком виде будет реверс, совсем забыли, что несколько лет ДО втирали, что весь импорт мы уже получаем по реверсу. А как стал приближаться час Х, так пришлось признать, что реверса нет и ГТС для этого режима только доукомплектовывается...

Ти дурника не включай - не роби з віртуального реверса реальний. Прийде час, якщо прийде, і віртуальний стане реальним, і ніяк інакше. Ти дурника не включай - не роби з віртуального реверса реальний. Прийде час, якщо прийде, і віртуальний стане реальним, і ніяк інакше.



Ну ты хоть признаешь, что пока реверс виртуальный. А те 2 специализда уверяли, что реальный. К этому то и претензия. Кто ж отрицает, что прямых контрактных поставок от Газпрома уже давно нет... Ну ты хоть признаешь, что пока реверс виртуальный. А те 2 специализда уверяли, что реальный. К этому то и претензия. Кто ж отрицает, что прямых контрактных поставок от Газпрома уже давно нет... zРадио

Повідомлень: 3580 З нами з: 02.05.18 Подякував: 795 раз. Подякували: 1881 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 21:39 zРадио написав: lapay написав: zРадио написав: PS: кстати, на теме реверса вы с мефалой знатно зашкварились уже - тут и зимы ждать не нужно. В процессе дискуссии будет/не будет/в каком виде будет реверс, совсем забыли, что несколько лет ДО втирали, что весь импорт мы уже получаем по реверсу. А как стал приближаться час Х, так пришлось признать, что реверса нет и ГТС для этого режима только доукомплектовывается... PS: кстати, на теме реверса вы с мефалой знатно зашкварились уже - тут и зимы ждать не нужно. В процессе дискуссии будет/не будет/в каком виде будет реверс, совсем забыли, что несколько лет ДО втирали, что весь импорт мы уже получаем по реверсу. А как стал приближаться час Х, так пришлось признать, что реверса нет и ГТС для этого режима только доукомплектовывается... Ти дурника не включай - не роби з віртуального реверса реальний. Прийде час, якщо прийде, і віртуальний стане реальним, і ніяк інакше. Ти дурника не включай - не роби з віртуального реверса реальний. Прийде час, якщо прийде, і віртуальний стане реальним, і ніяк інакше.

Ну ты хоть признаешь, что пока реверс виртуальный. А те 2 специализда уверяли, что реальный. К этому то и претензия. Кто ж отрицает, что прямых контрактных поставок от Газпрома нет... Ну ты хоть признаешь, что пока реверс виртуальный. А те 2 специализда уверяли, что реальный. К этому то и претензия. Кто ж отрицает, что прямых контрактных поставок от Газпрома нет... Ці два спеціаліста,на основі інформації від Нафтогазу показували що є пять модернізованих перекачувальних станцій ,які можуть подавати газ по існуючій гілці від сховищ в Західній Україні до центральної України.

Ти з піною в роті заявляв що не можна одночасно одну гілку використовувати як аверс-реверс

Тобі пояснювали

У випадку відсутності транзиту з росії буде задіяна наступна схема

Схід України використовує існуючу мережу в аверсному режимі від родовищ Полтавщини-Харківщини-Сумщини в сторону Центральної України

В той самий час з Заходу в реверсному режимі від сховищ до Центральної України по тій самі магістралі(але на іншому її відтинку, Харків-Київ=аверс, Стрий-Київ=реверс) газ йде до Центральної України і ці потоки зустрічаються десь на рівні Вінниця/Київ Ці два спеціаліста,на основі інформації від Нафтогазу показували що є пять модернізованих перекачувальних станцій ,які можуть подавати газ по існуючій гілці від сховищ в Західній Україні до центральної України.Ти з піною в роті заявляв що не можна одночасно одну гілку використовувати як аверс-реверсТобі пояснювалиУ випадку відсутності транзиту з росії буде задіяна наступна схемаСхід України використовує існуючу мережу в аверсному режимі від родовищ Полтавщини-Харківщини-Сумщини в сторону Центральної УкраїниВ той самий час з Заходу в реверсному режимі від сховищ до Центральної України по тій самі магістралі(але на іншому її відтинку, Харків-Київ=аверс, Стрий-Київ=реверс) газ йде до Центральної України і ці потоки зустрічаються десь на рівні Вінниця/Київ в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21428 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2153 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 40474048404940504051> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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