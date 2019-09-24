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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4048404940504051> Додано: Вів 24 вер, 2019 21:45 budivelnik написав: Ці два спеціаліста,на основі інформації від Нафтогазу показували що є пять модернізованих перекачувальних станцій ,які можуть подавати газ по існуючій гілці від сховищ в Західній Україні до центральної України.

Ці два спеціаліста,на основі інформації від Нафтогазу показували що є пять модернізованих перекачувальних станцій ,які можуть подавати газ по існуючій гілці від сховищ в Західній Україні до центральної України.



Слив засчитан



budivelnik написав: Ти з піною в роті заявляв що не можна одночасно одну гілку використовувати як аверс-реверс

Тобі пояснювали

У випадку відсутності транзиту з росії буде задіяна наступна схема

Схід України використовує існуючу мережу в аверсному режимі від родовищ Полтавщини-Харківщини-Сумщини в сторону Центральної України

В той самий час з Заходу в реверсному режимі від сховищ до Центральної України по тій самі магістралі(але на іншому її відтинку, Харків-Київ=аверс, Стрий-Київ=реверс) газ йде до Центральної України і ці потоки зустрічаються десь на рівні Вінниця/Київ Ти з піною в роті заявляв що не можна одночасно одну гілку використовувати як аверс-реверсТобі пояснювалиУ випадку відсутності транзиту з росії буде задіяна наступна схемаСхід України використовує існуючу мережу в аверсному режимі від родовищ Полтавщини-Харківщини-Сумщини в сторону Центральної УкраїниВ той самий час з Заходу в реверсному режимі від сховищ до Центральної України по тій самі магістралі(але на іншому її відтинку, Харків-Київ=аверс, Стрий-Київ=реверс) газ йде до Центральної України і ці потоки зустрічаються десь на рівні Вінниця/Київ



Это не ты мне пояснял, а я тебе, что технический реверс возможен только при прекращении прокачки с Востока на Запад.



Только я настаивал и продолжаю настаивать, что во-первых, такой реверс из-за инфраструктурных ограничений не покроет всей потребности в импорте - 10 млрд кубов в год. Т.е. придется неслабо экономить. А во-вторых, газа для этого может просто не оказаться при прекращении транзита через ГТС, потому что внутри ЕС возникает дефицит в 40 млрд кубов, который даже шустрые американские СПГ-шники не восполнят по шелчку пальца Слив засчитанЭто не ты мне пояснял, а я тебе, что технический реверс возможен только при прекращении прокачки с Востока на Запад.Только я настаивал и продолжаю настаивать, что во-первых, такой реверс из-за инфраструктурных ограничений не покроет всей потребности в импорте - 10 млрд кубов в год. Т.е. придется неслабо экономить. А во-вторых, газа для этого может просто не оказаться при прекращении транзита через ГТС, потому что внутри ЕС возникает дефицит в 40 млрд кубов, который даже шустрые американские СПГ-шники не восполнят по шелчку пальца Востаннє редагувалось zРадио в Вів 24 вер, 2019 21:46, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 3580 З нами з: 02.05.18 Подякував: 795 раз. Подякували: 1881 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 21:45 lapay написав: Євреї теж відкривали газ в душогубках, для своїх соплемінників.

Хтось, з українців, боровся за Україну, хтось проти совєтов, хтось проти євреїв-комісарів (ворожої нації).

От мені цікаво, а чому Ізраїль дає звання Праведник, тільки тим, хто рятував євреїв, хіба не євреї вже не люди? Якщо хтось з євреїв врятує араба, від зачистки Цахала, то він Праведник, чи Демон?

Не треба іншим тикати гріхами, тим паче гріхами предків, коли і в самих гріхів, проти своїх сусідів, вагон і возик. Євреї теж відкривали газ в душогубках, для своїх соплемінників.Хтось, з українців, боровся за Україну, хтось проти совєтов, хтось проти євреїв-комісарів (ворожої нації).От мені цікаво, а чому Ізраїль дає звання Праведник, тільки тим, хто рятував євреїв, хіба не євреї вже не люди? Якщо хтось з євреїв врятує араба, від зачистки Цахала, то він Праведник, чи Демон?Не треба іншим тикати гріхами, тим паче гріхами предків, коли і в самих гріхів, проти своїх сусідів, вагон і возик.

1)Когда окажешься в таком лагере как Освенцим то расскажешь как отказаться от какой-либо работы - от сортировки вещей до выноса трупов из газовых камер

2) Оказывается, евреи-комиссары это враждебная нация, а украинцы-комиссары какая, дружественная?

3)Расскажи что такое "зачистки ЦАХАЛа", где и когда они происходили 1)Когда окажешься в таком лагере как Освенцим то расскажешь как отказаться от какой-либо работы - от сортировки вещей до выноса трупов из газовых камер2) Оказывается, евреи-комиссары это враждебная нация, а украинцы-комиссары какая, дружественная?3)Расскажи что такое "зачистки ЦАХАЛа", где и когда они происходили Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2035 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 21:57 budivelnik написав: Другий виживаючий з розуму пенсіонер,якого ніщо не тримає в Україні

Лють бруд на Україну і українців в унісон..



Ви можете це робити,так само як можете спливати жовчю чи отримувати рублі--але Україна була без вас і буде без вас...



ПС

Для шапо(бо зрадіо вже нічого не допоможе-Іуда-він і в Африці Іуда Іскаріот,який за тридцять срібляників всіх і все продасть)

Я переживаю за Україну не для себе ,я переживаю бо тут живуть (і не збираються ні в Польщу ні в Канаду ні в Ізраїль) моїх четверо

Тут будуть жити їх діти

А тому те що я зроблю сьогодні-допоможе їм завтра

А от якого милого ти тут? Другий виживаючий з розуму пенсіонер,якого ніщо не тримає в УкраїніЛють бруд на Україну і українців в унісон..Ви можете це робити,так само як можете спливати жовчю чи отримувати рублі--але Україна була без вас і буде без вас...ПСДля шапо(бо зрадіо вже нічого не допоможе-Іуда-він і в Африці Іуда Іскаріот,який за тридцять срібляників всіх і все продасть)Я переживаю за Україну не для себе ,я переживаю бо тут живуть (і не збираються ні в Польщу ні в Канаду ні в Ізраїль) моїх четвероТут будуть жити їх дітиА тому те що я зроблю сьогодні-допоможе їм завтраА от якого милого ти тут?

1) Про выжившего из ума пенсионера ты всем кто больше 60 говоришь?

2) В Израиль твои дети могут попасть только как заробитчане, ПМЖ им не светит

3) Что ты такого делаешь для Украины чего я не делаю что так гордо несёшь свою более чем скромную персону? Ляпаешь языком на этом форуме?

4) Что я делаю в Украине и почему не уеду в Израиль не твоё дело. Но поскольку я сегодня добрый, то удовлетворю твоё невинное любопытство.

Я не только уехать на ПМЖ никуда не могу, но и в отпуск максимум на неделю могу поехать без жены т. к. у меня на руках 90-летняя мать у которой кроме меня никого нет и она давно нетранспортабельна.

Кроме того, моей жене, уроженке Калуша, не очень нравится Израиль. И последнее. Т. к. сын собирается расти дальше, то не исключено, что продолжит учёбу и работу в другой стране. А без него мне Израиль не нужен. 1) Про выжившего из ума пенсионера ты всем кто больше 60 говоришь?2) В Израиль твои дети могут попасть только как заробитчане, ПМЖ им не светит3) Что ты такого делаешь для Украины чего я не делаю что так гордо несёшь свою более чем скромную персону? Ляпаешь языком на этом форуме?4) Что я делаю в Украине и почему не уеду в Израиль не твоё дело. Но поскольку я сегодня добрый, то удовлетворю твоё невинное любопытство.Я не только уехать на ПМЖ никуда не могу, но и в отпуск максимум на неделю могу поехать без жены т. к. у меня на руках 90-летняя мать у которой кроме меня никого нет и она давно нетранспортабельна.Кроме того, моей жене, уроженке Калуша, не очень нравится Израиль. И последнее. Т. к. сын собирается расти дальше, то не исключено, что продолжит учёбу и работу в другой стране. А без него мне Израиль не нужен. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2035 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 21:57 freeze написав: Ой+ написав: Є хоч один приклад такої допомоги сім'ям загиблих заробітчан на росії?



Тут давеча хорошо Белковский сказал, обращаясь в одной из передач к украинцам, вы станете по настоящему независимыми в своих головах, только когда перестанете по малейшему поводу оглядываться и вспоминать про Россию. Пока вы

постоянно будете сравнивать себя с Россией, вы всегда будете проигрывать в этом мире, потому что сравнивать надо с лучшим, а не с худшим. Тут давеча хорошо Белковский сказал, обращаясь в одной из передач к украинцам, вы станете по настоящему независимыми в своих головах, только когда перестанете по малейшему поводу оглядываться и вспоминать про Россию. Пока выпостоянно будете сравнивать себя с Россией, вы всегда будете проигрывать в этом мире, потому что сравнивать надо с лучшим, а не с худшим.

Питання поставлено прямо.

Прошу панів українофобів Лада, ЗРадіо, шАпо та інших - дати відповідь. А не тікати від питання, прикриваючись бєлковським чи песков ським Питання поставлено прямо.Прошу панів українофобів Лада, ЗРадіо, шАпо та інших - дати відповідь. А не тікати від питання, прикриваючись бєлковським чи песков ським Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20474 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 22:00 zРадио написав: budivelnik написав: Напиши про одного що він забрехався з прогнозами реверсу

Напиши про одного що він забрехався з прогнозами реверсу



Как можно наврать с прогнозами, пока они остаются прогнозами? Ты совсем сегодня не в адеквате! Иди проспись - полезно...



PS: кстати, на теме реверса вы с мефалой знатно зашкварились уже - тут и зимы ждать не нужно. В процессе дискуссии будет/не будет/в каком виде будет реверс, совсем забыли, что несколько лет ДО втирали, что весь импорт мы уже получаем по реверсу. А как стал приближаться час Х, так пришлось признать, что реверса нет и ГТС для этого режима только доукомплектовывается... Как можно наврать с прогнозами, пока они остаются прогнозами?Ты совсем сегодня не в адеквате! Иди проспись - полезно...PS: кстати, на теме реверса вы с мефалой знатно зашкварились уже - тут и зимы ждать не нужно. В процессе дискуссии будет/не будет/в каком виде будет реверс, совсем забыли, что несколько лет ДО втирали, что весь импорт мы уже получаем по реверсу. А как стал приближаться час Х, так пришлось признать, что реверса нет и ГТС для этого режима только доукомплектовывается...

зРадіо, а ти офігенний спеціаліст по газотранспортним системам? Такий самий, як по монотеїстично-триплексному зв'язку і кубічним коням в сферичному вакуумі? зРадіо, а ти офігенний спеціаліст по газотранспортним системам? Такий самий, як по монотеїстично-триплексному зв'язку і кубічним коням в сферичному вакуумі? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20474 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 22:01 zРадио написав: А во-вторых, газа для этого может просто не оказаться при прекращении транзита через ГТС, потому что внутри ЕС возникает дефицит в 40 млрд кубов, который даже шустрые американские СПГ-шники не восполнят по шелчку пальца А во-вторых, газа для этого может просто не оказаться при прекращении транзита через ГТС, потому что внутри ЕС возникает дефицит в 40 млрд кубов, который даже шустрые американские СПГ-шники не восполнят по шелчку пальца 1 В 2020 нам не потрібен додатковий газ-вистарчить вже запомпованого в сховища

2 Для того щоб в Європі стало менше на 40 млрд м3 газу-потрібно щоб педерація не поставила цих 40 млрд м3-тобто

а - втратила 8 млрд доларів виручки

б - втратила 20% газового ринку Європи

Питання для дурників

Як думаєте-піде педерація на такі втрати чи блефує?

3 Росія на перемовинах по транзиту вже погодилась заключати нову транзитну угоду по європейським правилам,правда зробила ремарочку-якщо Україна встигне створити компанію яка буде працювати по цим правилам...

але це відмазка для власного населення-бо Коболєв з Нафтогазом вже рік як працюють над створенням такої компанії і точно так само як ти не вірив що вони створять можливість фізичного реверсу-ти тепер мрієш(за російські рублі звичайно) що вони не встигнуть створити.

4 Пять компресорних станцій які модернізовані ,дозволяють прокачувати до 150 млн м3 газу як в напрямку Київ-Західний кордон ,так і в Напрямку Західний кордон-Київ , що разом з 20 млрд м3 газу в сховищах і 60 млн м3 газу щоденного видобутку-дозволить Україні без проблем прожити теоретично можливе припинення російського транзиту

5 Якщо ж з 01-01-2020 росія припинить транзит-то у нас є цілий рік щоб отримати необхідний газ з європи-сша, при чому в літні періоди є постійний надлишок газу 1 В 2020 нам не потрібен додатковий газ-вистарчить вже запомпованого в сховища2 Для того щоб в Європі стало менше на 40 млрд м3 газу-потрібно щоб педерація не поставила цих 40 млрд м3-тобтоа - втратила 8 млрд доларів виручкиб - втратила 20% газового ринку ЄвропиПитання для дурниківЯк думаєте-піде педерація на такі втрати чи блефує?3 Росія на перемовинах по транзиту вже погодилась заключати нову транзитну угоду по європейським правилам,правда зробила ремарочку-якщо Україна встигне створити компанію яка буде працювати по цим правилам...але це відмазка для власного населення-бо Коболєв з Нафтогазом вже рік як працюють над створенням такої компанії і точно так само як ти не вірив що вони створять можливість фізичного реверсу-ти тепер мрієш(за російські рублі звичайно) що вони не встигнуть створити.4 Пять компресорних станцій які модернізовані ,дозволяють прокачувати до 150 млн м3 газу як в напрямку Київ-Західний кордон ,так і в Напрямку Західний кордон-Київ , що разом з 20 млрд м3 газу в сховищах і 60 млн м3 газу щоденного видобутку-дозволить Україні без проблем прожити теоретично можливе припинення російського транзиту5 Якщо ж з 01-01-2020 росія припинить транзит-то у нас є цілий рік щоб отримати необхідний газ з європи-сша, при чому в літні періоди є постійний надлишок газу в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21428 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 22:02 Frant написав: freeze написав:

Тут давеча хорошо Белковский сказал, обращаясь в одной из передач к украинцам, вы станете по настоящему независимыми в своих головах, только когда перестанете по малейшему поводу оглядываться и вспоминать про Россию. Пока вы

постоянно будете сравнивать себя с Россией, вы всегда будете проигрывать в этом мире, потому что сравнивать надо с лучшим, а не с худшим. Тут давеча хорошо Белковский сказал, обращаясь в одной из передач к украинцам, вы станете по настоящему независимыми в своих головах, только когда перестанете по малейшему поводу оглядываться и вспоминать про Россию. Пока выпостоянно будете сравнивать себя с Россией, вы всегда будете проигрывать в этом мире, потому что сравнивать надо с лучшим, а не с худшим.

Питання поставлено прямо.

Прошу панів українофобів Лада, ЗРадіо, шАпо та інших - дати відповідь. А не тікати від питання, прикриваючись бєлковським чи песков ським Питання поставлено прямо.Прошу панів українофобів Лада, ЗРадіо, шАпо та інших - дати відповідь. А не тікати від питання, прикриваючись бєлковським чи песков ським

Так ты этот вопрос себе и своим коллегам - порохоботам задай.

Это вы же без России жить не можете, постоянно её вспоминаете Так ты этот вопрос себе и своим коллегам - порохоботам задай.Это вы же без России жить не можете, постоянно её вспоминаете Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2035 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 22:03 shapo написав: у меня на руках 90-летняя мать у которой кроме меня никого нет и она давно нетранспортабельна. у меня на руках 90-летняя мать у которой кроме меня никого нет и она давно нетранспортабельна. Так як твої діти в Ізраїлі-тебе чекає ще гірше майбутнє-тому ти й бісишся, але нічого зробити не можеш.

Цим і пояснюється твоя жовч в сторону України. Так як твої діти в Ізраїлі-тебе чекає ще гірше майбутнє-тому ти й бісишся, але нічого зробити не можеш.Цим і пояснюється твоя жовч в сторону України. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21428 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 22:05 pesikot написав: shapo написав: Что будет не знает никто. Гитлера встречали как освободителя не только в Австрии

https://www.youtube.com/watch?v=IJ13bj7NpqY Что будет не знает никто. Гитлера встречали как освободителя не только в Австрии

Не позорься Не позорься

А що там було у львівських тюрмах, після відходу Червоної армії та НКВД? Чи знає пан Шапо, хто вбив тисячі політв'язнів?



І чому Червону армію в 1939 населення Західної України зустрічало хлібом-сіллю, а в 1944 - вогнем кулеметів? А що там було у львівських тюрмах, після відходу Червоної армії та НКВД? Чи знає пан Шапо, хто вбив тисячі політв'язнів?І чому Червону армію в 1939 населення Західної України зустрічало хлібом-сіллю, а в 1944 - вогнем кулеметів? Востаннє редагувалось Frant в Вів 24 вер, 2019 22:06, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20474 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 22:06 shapo написав: Frant написав: freeze написав:

Тут давеча хорошо Белковский сказал, обращаясь в одной из передач к украинцам, вы станете по настоящему независимыми в своих головах, только когда перестанете по малейшему поводу оглядываться и вспоминать про Россию. Пока вы

постоянно будете сравнивать себя с Россией, вы всегда будете проигрывать в этом мире, потому что сравнивать надо с лучшим, а не с худшим. Тут давеча хорошо Белковский сказал, обращаясь в одной из передач к украинцам, вы станете по настоящему независимыми в своих головах, только когда перестанете по малейшему поводу оглядываться и вспоминать про Россию. Пока выпостоянно будете сравнивать себя с Россией, вы всегда будете проигрывать в этом мире, потому что сравнивать надо с лучшим, а не с худшим.

Питання поставлено прямо.

Прошу панів українофобів Лада, ЗРадіо, шАпо та інших - дати відповідь. А не тікати від питання, прикриваючись бєлковським чи песков ським Питання поставлено прямо.Прошу панів українофобів Лада, ЗРадіо, шАпо та інших - дати відповідь. А не тікати від питання, прикриваючись бєлковським чи песков ським

Так ты этот вопрос себе и своим коллегам - порохоботам задай.

Это вы же без России жить не можете, постоянно её вспоминаете Так ты этот вопрос себе и своим коллегам - порохоботам задай.Это вы же без России жить не можете, постоянно её вспоминаете

Злив зараховано.

Навіть промосковські обліківки не можуть знайти доказів "братерства" українців з московитами. Злив зараховано.Навіть промосковські обліківки не можуть знайти доказів "братерства" українців з московитами. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20474 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4048404940504051> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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