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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:45
budivelnik написав:
Ці два спеціаліста,на основі інформації від Нафтогазу показували що є пять модернізованих перекачувальних станцій ,які можуть подавати газ по існуючій гілці від сховищ в Західній Україні до центральної України.
Слив засчитан
budivelnik написав:
Ти з піною в роті заявляв що не можна одночасно одну гілку використовувати як аверс-реверс
Тобі пояснювали
У випадку відсутності транзиту з росії буде задіяна наступна схема
Схід України використовує існуючу мережу в аверсному режимі від родовищ Полтавщини-Харківщини-Сумщини в сторону Центральної України
В той самий час з Заходу в реверсному режимі від сховищ до Центральної України по тій самі магістралі(але на іншому її відтинку, Харків-Київ=аверс, Стрий-Київ=реверс) газ йде до Центральної України і ці потоки зустрічаються десь на рівні Вінниця/Київ
Это не ты мне пояснял, а я тебе, что технический реверс возможен только при прекращении прокачки с Востока на Запад.
Только я настаивал и продолжаю настаивать, что во-первых, такой реверс из-за инфраструктурных ограничений не покроет всей потребности в импорте - 10 млрд кубов в год. Т.е. придется неслабо экономить. А во-вторых, газа для этого может просто не оказаться при прекращении транзита через ГТС, потому что внутри ЕС возникает дефицит в 40 млрд кубов, который даже шустрые американские СПГ-шники не восполнят по шелчку пальца
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 24 вер, 2019 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 21:45
lapay написав:
Євреї теж відкривали газ в душогубках, для своїх соплемінників.
Хтось, з українців, боровся за Україну, хтось проти совєтов, хтось проти євреїв-комісарів (ворожої нації).
От мені цікаво, а чому Ізраїль дає звання Праведник, тільки тим, хто рятував євреїв, хіба не євреї вже не люди? Якщо хтось з євреїв врятує араба, від зачистки Цахала, то він Праведник, чи Демон?
Не треба іншим тикати гріхами, тим паче гріхами предків, коли і в самих гріхів, проти своїх сусідів, вагон і возик.
1)Когда окажешься в таком лагере как Освенцим то расскажешь как отказаться от какой-либо работы - от сортировки вещей до выноса трупов из газовых камер
2) Оказывается, евреи-комиссары это враждебная нация, а украинцы-комиссары какая, дружественная?
3)Расскажи что такое "зачистки ЦАХАЛа", где и когда они происходили
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Додано: Вів 24 вер, 2019 21:57
budivelnik написав:
Другий виживаючий з розуму пенсіонер,якого ніщо не тримає в Україні
Лють бруд на Україну і українців в унісон..
Ви можете це робити,так само як можете спливати жовчю чи отримувати рублі--але Україна була без вас і буде без вас...
ПС
Для шапо(бо зрадіо вже нічого не допоможе-Іуда-він і в Африці Іуда Іскаріот,який за тридцять срібляників всіх і все продасть)
Я переживаю за Україну не для себе ,я переживаю бо тут живуть (і не збираються ні в Польщу ні в Канаду ні в Ізраїль) моїх четверо
Тут будуть жити їх діти
А тому те що я зроблю сьогодні-допоможе їм завтра
А от якого милого ти тут?
1) Про выжившего из ума пенсионера ты всем кто больше 60 говоришь?
2) В Израиль твои дети могут попасть только как заробитчане, ПМЖ им не светит
3) Что ты такого делаешь для Украины чего я не делаю что так гордо несёшь свою более чем скромную персону? Ляпаешь языком на этом форуме?
4) Что я делаю в Украине и почему не уеду в Израиль не твоё дело. Но поскольку я сегодня добрый, то удовлетворю твоё невинное любопытство.
Я не только уехать на ПМЖ никуда не могу, но и в отпуск максимум на неделю могу поехать без жены т. к. у меня на руках 90-летняя мать у которой кроме меня никого нет и она давно нетранспортабельна.
Кроме того, моей жене, уроженке Калуша, не очень нравится Израиль. И последнее. Т. к. сын собирается расти дальше, то не исключено, что продолжит учёбу и работу в другой стране. А без него мне Израиль не нужен.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 21:57
freeze написав:
Ой+ написав:Є хоч один приклад такої допомоги сім'ям загиблих заробітчан на росії?
Тут давеча хорошо Белковский сказал, обращаясь в одной из передач к украинцам, вы станете по настоящему независимыми в своих головах, только когда перестанете по малейшему поводу оглядываться и вспоминать про Россию. Пока вы
постоянно будете сравнивать себя с Россией, вы всегда будете проигрывать в этом мире, потому что сравнивать надо с лучшим, а не с худшим.
Питання поставлено прямо.
Прошу панів українофобів Лада, ЗРадіо, шАпо та інших - дати відповідь. А не тікати від питання, прикриваючись бєлковським чи песков ським
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:00
zРадио написав: budivelnik написав:
Напиши про одного що він забрехався з прогнозами реверсу
Как можно наврать с прогнозами, пока они остаются прогнозами?
Ты совсем сегодня не в адеквате! Иди проспись - полезно...
PS: кстати, на теме реверса вы с мефалой знатно зашкварились уже - тут и зимы ждать не нужно. В процессе дискуссии будет/не будет/в каком виде будет реверс, совсем забыли, что несколько лет ДО втирали, что весь импорт мы уже получаем по реверсу. А как стал приближаться час Х, так пришлось признать, что реверса нет и ГТС для этого режима только доукомплектовывается...
зРадіо, а ти офігенний спеціаліст по газотранспортним системам? Такий самий, як по монотеїстично-триплексному зв'язку і кубічним коням в сферичному вакуумі?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:01
zРадио написав:
А во-вторых, газа для этого может просто не оказаться при прекращении транзита через ГТС, потому что внутри ЕС возникает дефицит в 40 млрд кубов, который даже шустрые американские СПГ-шники не восполнят по шелчку пальца
1 В 2020 нам не потрібен додатковий газ-вистарчить вже запомпованого в сховища
2 Для того щоб в Європі стало менше на 40 млрд м3 газу-потрібно щоб педерація не поставила цих 40 млрд м3-тобто
а - втратила 8 млрд доларів виручки
б - втратила 20% газового ринку Європи
Питання для дурників
Як думаєте-піде педерація на такі втрати чи блефує?
3 Росія на перемовинах по транзиту вже погодилась заключати нову транзитну угоду по європейським правилам,правда зробила ремарочку-якщо Україна встигне створити компанію яка буде працювати по цим правилам...
але це відмазка для власного населення-бо Коболєв з Нафтогазом вже рік як працюють над створенням такої компанії і точно так само як ти не вірив що вони створять можливість фізичного реверсу-ти тепер мрієш(за російські рублі звичайно) що вони не встигнуть створити.
4 Пять компресорних станцій які модернізовані ,дозволяють прокачувати до 150 млн м3 газу як в напрямку Київ-Західний кордон ,так і в Напрямку Західний кордон-Київ , що разом з 20 млрд м3 газу в сховищах і 60 млн м3 газу щоденного видобутку-дозволить Україні без проблем прожити теоретично можливе припинення російського транзиту
5 Якщо ж з 01-01-2020 росія припинить транзит-то у нас є цілий рік щоб отримати необхідний газ з європи-сша, при чому в літні періоди є постійний надлишок газу
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:02
Frant написав: freeze написав:
Тут давеча хорошо Белковский сказал, обращаясь в одной из передач к украинцам, вы станете по настоящему независимыми в своих головах, только когда перестанете по малейшему поводу оглядываться и вспоминать про Россию. Пока вы
постоянно будете сравнивать себя с Россией, вы всегда будете проигрывать в этом мире, потому что сравнивать надо с лучшим, а не с худшим.
Питання поставлено прямо.
Прошу панів українофобів Лада, ЗРадіо, шАпо та інших - дати відповідь. А не тікати від питання, прикриваючись бєлковським чи песков ським
Так ты этот вопрос себе и своим коллегам - порохоботам задай.
Это вы же без России жить не можете, постоянно её вспоминаете
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:03
shapo написав:
у меня на руках 90-летняя мать у которой кроме меня никого нет и она давно нетранспортабельна.
Так як твої діти в Ізраїлі-тебе чекає ще гірше майбутнє-тому ти й бісишся, але нічого зробити не можеш.
Цим і пояснюється твоя жовч в сторону України.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:05
pesikot написав:
Не позорься
А що там було у львівських тюрмах, після відходу Червоної армії та НКВД? Чи знає пан Шапо, хто вбив тисячі політв'язнів?
І чому Червону армію в 1939 населення Західної України зустрічало хлібом-сіллю, а в 1944 - вогнем кулеметів?
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 24 вер, 2019 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:06
shapo написав: Frant написав: freeze написав:
Тут давеча хорошо Белковский сказал, обращаясь в одной из передач к украинцам, вы станете по настоящему независимыми в своих головах, только когда перестанете по малейшему поводу оглядываться и вспоминать про Россию. Пока вы
постоянно будете сравнивать себя с Россией, вы всегда будете проигрывать в этом мире, потому что сравнивать надо с лучшим, а не с худшим.
Питання поставлено прямо.
Прошу панів українофобів Лада, ЗРадіо, шАпо та інших - дати відповідь. А не тікати від питання, прикриваючись бєлковським чи песков ським
Так ты этот вопрос себе и своим коллегам - порохоботам задай.
Это вы же без России жить не можете, постоянно её вспоминаете
Злив зараховано.
Навіть промосковські обліківки не можуть знайти доказів "братерства" українців з московитами.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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