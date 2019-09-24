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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 24 вер, 2019 22:06
Frant написав:
Питання поставлено прямо.
Прошу панів українофобів Лада, ЗРадіо, шАпо та інших - дати відповідь. А не тікати від питання, прикриваючись бєлковським чи песков ським
Так и прямой ответ - какое дело настоящему украинцу до гибели какого-то заробитчанина на росии ? Почему никто не упомянул, что за последние несколько дней погибло 9 украинцев в ДТП в Одесской области и 9 украинцев в ДТП в Житомирской области. Или один российский заробитчанин для унылых проигравших порохоботов важнее 18 украинцев ?
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:07
budivelnik написав:
Як думаєте-піде педерація на такі втрати чи блефує?
Я тебе уже надцать раз писал - считаю, что, вероятнее всего, россия не пойдет на это. Но дело не только в ней - по моему скромному убеждению Нефтегазом управляет американский агент, заинтересованный лишить Украину транзитного статуса. Украина здесь не причем, а просто под раздачу попала - nothing personal, just business. Я не сторонник теорий заговоров - самого воротит от большинства из них. Но в данном конкретном случае я вижу заговор! Транзит можно заблокировать не только на российской стороне, но и на нашей. Ты в состоянии это уложить в своем мозгу, или нет?
Буду рад ошибаться! Но деятельность этого персонажа позволяет сильно усомниться в его мотивации (аргументацию тоже уже приводил надцать раз)
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 24 вер, 2019 22:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:08
shapo написав:
1)Когда окажешься в таком лагере как Освенцим то расскажешь как отказаться от какой-либо работы - от сортировки вещей до выноса трупов из газовых камер
Ааа, то, виявляється, можна прислуживати нацистам. Тільки євреїв, за це, не саджають, в Ізраїлі, а всіх інших, шукають по всьому світу, щоб посадити. Отака єврейська справедливість.
shapo написав:
2) Оказывается, евреи-комиссары это враждебная нация, а украинцы-комиссары какая, дружественная?
Ти сам почав робити наголос на національностях, коли в демократичних країнах є злочинці, а національність злочинця не має значення.
shapo написав:
3)Расскажи что такое "зачистки ЦАХАЛа", где и когда они происходили
Рейди в палестинскі території, пошуки "терористів", бомбардування і таке інше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:09
budivelnik написав: shapo написав:
у меня на руках 90-летняя мать у которой кроме меня никого нет и она давно нетранспортабельна.
Так як твої діти в Ізраїлі-тебе чекає ще гірше майбутнє-тому ти й бісишся, але нічого зробити не можеш.
Цим і пояснюється твоя жовч в сторону України.
С чего ты это взял и откуда знаешь какое будущее будет у меня или у тебя?
И откуда уверенность, что в старости твои дети поднесут тебе стакан воды, а не вытрут о тебя ноги?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:09
pesikot написав:
Я так и знал. Хоть и еврей, но яростный любитель России. Если сюда тащит всякие российские дВести.
Ватний єврей. Це буває нечасто. Ганьбить свою націю.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:12
Frant написав:
Ватний єврей. Це буває нечасто. Ганьбить свою націю.
В ізраїльских євреїв частенко. Синдром совкодрочера трапляється у всіх націй.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:14
zРадио написав: budivelnik написав:
1 В 2020 нам не потрібен додатковий газ-вистарчить вже запомпованого в сховища2 Для того щоб в Європі стало менше на 40 млрд м3 газу-потрібно щоб педерація не поставила цих 40 млрд м3-тобто
а - втратила 8 млрд доларів виручки
б - втратила 20% газового ринку Європи
Питання для дурників
Як думаєте-піде педерація на такі втрати чи блефує?
3 Росія на перемовинах по транзиту вже погодилась заключати нову транзитну угоду по європейським правилам,правда зробила ремарочку-якщо Україна встигне створити компанію яка буде працювати по цим правилам...
але це відмазка для власного населення-бо Коболєв з Нафтогазом вже рік як працюють над створенням такої компанії і точно так само як ти не вірив що вони створять можливість фізичного реверсу-ти тепер мрієш(за російські рублі звичайно) що вони не встигнуть створити.
4 Пять компресорних станцій які модернізовані ,дозволяють прокачувати до 150 млн м3 газу як в напрямку Київ-Західний кордон ,так і в Напрямку Західний кордон-Київ , що разом з 20 млрд м3 газу в сховищах і 60 млн м3 газу щоденного видобутку-дозволить Україні без проблем прожити теоретично можливе припинення російського транзиту
5 Якщо ж з 01-01-2020 росія припинить транзит-то у нас є цілий рік щоб отримати необхідний газ з європи-сша, при чому в літні періоди є постійний надлишок газу
Я тебе уже надцать раз писал - считаю, что, вероятнее всего, россия не пойдет на это. Но дело не только в ней - по моему скромному убеждению Нефтегазом управляет американский агент, заинтересованный лишить Украину транзитного статуса. Я не сторонник теорий заговоров - самого воротит от большинства из них. Но в данном конкретном случае я вижу заговор! Транзит можно заблокировать не только на российской стороне, но и на нашей. Ты в состоянии это уложить в своем мозгу, или нет?
Буду рад ошибаться! Но деятельность этого персонажа позволяет усомниться в его мотивации (аргументацию тоже уже приводил надцать раз)
Как лихо закручен сюжет....
1 Ти впевнений що це америкоси замутили
2 Ти впевнений що росіяни блефують і не підуть на втрату ринку
Так чого ж ти переживаєш?
Росіяни або втратять 20% ринку і 8 млрд доларів щороку, або спасують і приймуть наші (читай європейські правила/розцінки) на транзит
якщо 60 млрд м3 = 30 доларів за 1000м3 прокачаних по нашій території
якщо 90 млрд м3 = 25 доларів за 1000м3 прокачаних по нашій території
Це ж перемога і треба радіти - а ти чомусь переживаєш?
Може ти волгарь який втратить від капіталізацій акцій газпрому ?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:17
shapo написав: budivelnik написав: shapo написав:
у меня на руках 90-летняя мать у которой кроме меня никого нет и она давно нетранспортабельна.
Так як твої діти в Ізраїлі-тебе чекає ще гірше майбутнє-тому ти й бісишся, але нічого зробити не можеш.
Цим і пояснюється твоя жовч в сторону України.
С чего ты это взял и откуда знаешь какое будущее будет у меня или у тебя?
И откуда уверенность, что в старости твои дети поднесут тебе стакан воды, а не вытрут о тебя ноги?
Є така штука-називається теорія ймовірності
А мене четверо-в тебе ноль на території України
В кого вища ймовірність що йому принесуть води?
При чому я надіюсь на ситуацію з анекдоту
Стійкого холостяка переконують завести сімю ,мотивуючи що коли буде при смерті-йому води піднесуть
Він одружується.живе,а перед смертю кличе тих хто йому радив одружуватись і каже
а пити так і не хочеться....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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