#<1 ... 4048404940504051 Додано: Вів 24 вер, 2019 22:06 Frant написав: Питання поставлено прямо.

Прошу панів українофобів Лада, ЗРадіо, шАпо та інших - дати відповідь. А не тікати від питання, прикриваючись бєлковським чи песков ським Питання поставлено прямо.Прошу панів українофобів Лада, ЗРадіо, шАпо та інших - дати відповідь. А не тікати від питання, прикриваючись бєлковським чи песков ським



Так и прямой ответ - какое дело настоящему украинцу до гибели какого-то заробитчанина на росии ? Почему никто не упомянул, что за последние несколько дней погибло 9 украинцев в ДТП в Одесской области и 9 украинцев в ДТП в Житомирской области. Или один российский заробитчанин для унылых проигравших порохоботов важнее 18 украинцев ?

budivelnik написав: Як думаєте-піде педерація на такі втрати чи блефує?



Я тебе уже надцать раз писал - считаю, что, вероятнее всего, россия не пойдет на это. Но дело не только в ней - по моему скромному убеждению Нефтегазом управляет американский агент, заинтересованный лишить Украину транзитного статуса. Украина здесь не причем, а просто под раздачу попала - nothing personal, just business. Я не сторонник теорий заговоров - самого воротит от большинства из них. Но в данном конкретном случае я вижу заговор! Транзит можно заблокировать не только на российской стороне, но и на нашей. Ты в состоянии это уложить в своем мозгу, или нет?



Я тебе уже надцать раз писал - считаю, что, вероятнее всего, россия не пойдет на это. Но дело не только в ней - по моему скромному убеждению Нефтегазом управляет американский агент, заинтересованный лишить Украину транзитного статуса. Украина здесь не причем, а просто под раздачу попала - nothing personal, just business. Я не сторонник теорий заговоров - самого воротит от большинства из них. Но в данном конкретном случае я вижу заговор! Транзит можно заблокировать не только на российской стороне, но и на нашей. Ты в состоянии это уложить в своем мозгу, или нет?

Буду рад ошибаться! Но деятельность этого персонажа позволяет сильно усомниться в его мотивации (аргументацию тоже уже приводил надцать раз)

shapo написав: 1)Когда окажешься в таком лагере как Освенцим то расскажешь как отказаться от какой-либо работы - от сортировки вещей до выноса трупов из газовых камер

Ааа, то, виявляється, можна прислуживати нацистам. Тільки євреїв, за це, не саджають, в Ізраїлі, а всіх інших, шукають по всьому світу, щоб посадити. Отака єврейська справедливість.

shapo написав: 2) Оказывается, евреи-комиссары это враждебная нация, а украинцы-комиссары какая, дружественная? 2) Оказывается, евреи-комиссары это враждебная нация, а украинцы-комиссары какая, дружественная?

Ти сам почав робити наголос на національностях, коли в демократичних країнах є злочинці, а національність злочинця не має значення.

shapo написав: 3)Расскажи что такое "зачистки ЦАХАЛа", где и когда они происходили 3)Расскажи что такое "зачистки ЦАХАЛа", где и когда они происходили

Рейди в палестинскі території, пошуки "терористів", бомбардування і таке інше.

budivelnik написав: Так як твої діти в Ізраїлі-тебе чекає ще гірше майбутнє-тому ти й бісишся, але нічого зробити не можеш.

Цим і пояснюється твоя жовч в сторону України.



С чего ты это взял и откуда знаешь какое будущее будет у меня или у тебя?

shapo написав: С чего ты это взял и откуда знаешь какое будущее будет у меня или у тебя?

И откуда уверенность, что в старости твои дети поднесут тебе стакан воды, а не вытрут о тебя ноги?

https://www.vesty.co.il/articles/0,7340 ... 33,00.html Плохо реагируют, вернее,никак

pesikot написав: Я так и знал. Хоть и еврей, но яростный любитель России. Если сюда тащит всякие российские дВести.

Frant написав: Ватний єврей. Це буває нечасто. Ганьбить свою націю.

Повідомлень: 20474 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 22:12 Re: Політичні дискусії Frant написав: Ватний єврей. Це буває нечасто. Ганьбить свою націю. Ватний єврей. Це буває нечасто. Ганьбить свою націю.

lapay написав: В ізраїльских євреїв частенко. Синдром совкодрочера трапляється у всіх націй.

2 Для того щоб в Європі стало менше на 40 млрд м3 газу-потрібно щоб педерація не поставила цих 40 млрд м3-тобто

а - втратила 8 млрд доларів виручки

б - втратила 20% газового ринку Європи

Питання для дурників

Як думаєте-піде педерація на такі втрати чи блефує?

3 Росія на перемовинах по транзиту вже погодилась заключати нову транзитну угоду по європейським правилам,правда зробила ремарочку-якщо Україна встигне створити компанію яка буде працювати по цим правилам...

але це відмазка для власного населення-бо Коболєв з Нафтогазом вже рік як працюють над створенням такої компанії і точно так само як ти не вірив що вони створять можливість фізичного реверсу-ти тепер мрієш(за російські рублі звичайно) що вони не встигнуть створити.

4 Пять компресорних станцій які модернізовані ,дозволяють прокачувати до 150 млн м3 газу як в напрямку Київ-Західний кордон ,так і в Напрямку Західний кордон-Київ , що разом з 20 млрд м3 газу в сховищах і 60 млн м3 газу щоденного видобутку-дозволить Україні без проблем прожити теоретично можливе припинення російського транзиту

5 Якщо ж з 01-01-2020 росія припинить транзит-то у нас є цілий рік щоб отримати необхідний газ з європи-сша, при чому в літні періоди є постійний надлишок газу 1 В 2020 нам не потрібен додатковий газ-вистарчить вже запомпованого в сховища3 Росія на перемовинах по транзиту вже погодилась заключати нову транзитну угоду по європейським правилам,правда зробила ремарочку-якщо Україна встигне створити компанію яка буде працювати по цим правилам...але це відмазка для власного населення-бо Коболєв з Нафтогазом вже рік як працюють над створенням такої компанії і точно так само як ти не вірив що вони створять можливість фізичного реверсу-ти тепер мрієш(за російські рублі звичайно) що вони не встигнуть створити.4 Пять компресорних станцій які модернізовані ,дозволяють прокачувати до 150 млн м3 газу як в напрямку Київ-Західний кордон ,так і в Напрямку Західний кордон-Київ , що разом з 20 млрд м3 газу в сховищах і 60 млн м3 газу щоденного видобутку-дозволить Україні без проблем прожити теоретично можливе припинення російського транзиту5 Якщо ж з 01-01-2020 росія припинить транзит-то у нас є цілий рік щоб отримати необхідний газ з європи-сша, при чому в літні періоди є постійний надлишок газу Я тебе уже надцать раз писал - считаю, что, вероятнее всего, россия не пойдет на это. Но дело не только в ней - по моему скромному убеждению Нефтегазом управляет американский агент, заинтересованный лишить Украину транзитного статуса. Я не сторонник теорий заговоров - самого воротит от большинства из них. Но в данном конкретном случае я вижу заговор! Транзит можно заблокировать не только на российской стороне, но и на нашей. Ты в состоянии это уложить в своем мозгу, или нет?



Буду рад ошибаться! Но деятельность этого персонажа позволяет усомниться в его мотивации (аргументацию тоже уже приводил надцать раз) Я тебе уже надцать раз писал - считаю, что, вероятнее всего, россия не пойдет на это. Но дело не только в ней - по моему скромному убеждению Нефтегазом управляет американский агент, заинтересованный лишить Украину транзитного статуса. Я не сторонник теорий заговоров - самого воротит от большинства из них. Но в данном конкретном случае я вижу заговор! Транзит можно заблокировать не только на российской стороне, но и на нашей. Ты в состоянии это уложить в своем мозгу, или нет?Буду рад ошибаться! Но деятельность этого персонажа позволяет усомниться в его мотивации (аргументацию тоже уже приводил надцать раз) Как лихо закручен сюжет....

1 Ти впевнений що це америкоси замутили

2 Ти впевнений що росіяни блефують і не підуть на втрату ринку



Так чого ж ти переживаєш?

Росіяни або втратять 20% ринку і 8 млрд доларів щороку, або спасують і приймуть наші (читай європейські правила/розцінки) на транзит

якщо 60 млрд м3 = 30 доларів за 1000м3 прокачаних по нашій території

якщо 90 млрд м3 = 25 доларів за 1000м3 прокачаних по нашій території

Це ж перемога і треба радіти - а ти чомусь переживаєш?

Може ти волгарь який втратить від капіталізацій акцій газпрому ? Как лихо закручен сюжет....1 Ти впевнений що це америкоси замутили2 Ти впевнений що росіяни блефують і не підуть на втрату ринкуТак чого ж ти переживаєш?Росіяни або втратять 20% ринку і 8 млрд доларів щороку, або спасують і приймуть наші (читай європейські правила/розцінки) на транзитякщо 60 млрд м3 = 30 доларів за 1000м3 прокачаних по нашій територіїякщо 90 млрд м3 = 25 доларів за 1000м3 прокачаних по нашій територіїЦе ж перемога і треба радіти - а ти чомусь переживаєш?Може ти волгарь який втратить від капіталізацій акцій газпрому ? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

shapo написав: С чего ты это взял и откуда знаешь какое будущее будет у меня или у тебя?

И откуда уверенность, что в старости твои дети поднесут тебе стакан воды, а не вытрут о тебя ноги?

budivelnik написав: Є така штука-називається теорія ймовірності
А мене четверо-в тебе ноль на території України
В кого вища ймовірність що йому принесуть води?

При чому я надіюсь на ситуацію з анекдоту
Стійкого холостяка переконують завести сімю ,мотивуючи що коли буде при смерті-йому води піднесуть
Він одружується.живе,а перед смертю кличе тих хто йому радив одружуватись і каже
а пити так і не хочеться....

Цим і пояснюється твоя жовч в сторону України. Так як твої діти в Ізраїлі-тебе чекає ще гірше майбутнє-тому ти й бісишся, але нічого зробити не можеш.Цим і пояснюється твоя жовч в сторону України. С чего ты это взял и откуда знаешь какое будущее будет у меня или у тебя?

И откуда уверенность, что в старости твои дети поднесут тебе стакан воды, а не вытрут о тебя ноги? С чего ты это взял и откуда знаешь какое будущее будет у меня или у тебя?И откуда уверенность, что в старости твои дети поднесут тебе стакан воды, а не вытрут о тебя ноги? Є така штука-називається теорія ймовірності

А мене четверо-в тебе ноль на території України

В кого вища ймовірність що йому принесуть води?



При чому я надіюсь на ситуацію з анекдоту

Стійкого холостяка переконують завести сімю ,мотивуючи що коли буде при смерті-йому води піднесуть

Він одружується.живе,а перед смертю кличе тих хто йому радив одружуватись і каже

а пити так і не хочеться.... Є така штука-називається теорія ймовірностіА мене четверо-в тебе ноль на території УкраїниВ кого вища ймовірність що йому принесуть води?При чому я надіюсь на ситуацію з анекдотуСтійкого холостяка переконують завести сімю ,мотивуючи що коли буде при смерті-йому води піднесутьВін одружується.живе,а перед смертю кличе тих хто йому радив одружуватись і кажеа пити так і не хочеться.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

