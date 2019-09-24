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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 24 вер, 2019 22:34
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detroytred
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:35
budivelnik написав: shapo написав:
И откуда уверенность, что в старости твои дети поднесут тебе стакан воды, а не вытрут о тебя ноги?
Є така штука-називається теорія ймовірності
А мене четверо-в тебе ноль на території України
В кого вища ймовірність що йому принесуть води?
Одинакова, т.к. дети это немного сложнее, чем вынимаемые белые и черные шары из мешка.
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shapo
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:37
Frant написав:
Ватний єврей. Це буває нечасто. Ганьбить свою націю.
А кто тебе рассказал что ты гордость украинской нации?
Порошенко или его замы?
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:40
shapo написав: budivelnik написав: shapo написав:
И откуда уверенность, что в старости твои дети поднесут тебе стакан воды, а не вытрут о тебя ноги?
Є така штука-називається теорія ймовірності
А мене четверо-в тебе ноль на території України
В кого вища ймовірність що йому принесуть води?
Одинакова, т.к. дети это немного сложнее, чем вынимаемые белые и черные шары из мешка.
Отличный наглядный пример ошибочности упрощений, к которым постоянно прибегает Будивельник.
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detroytred
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:54
shapo написав: budivelnik написав: shapo написав:
И откуда уверенность, что в старости твои дети поднесут тебе стакан воды, а не вытрут о тебя ноги?
Є така штука-називається теорія ймовірності
А мене четверо-в тебе ноль на території України
В кого вища ймовірність що йому принесуть води?
Одинакова, т.к. дети это немного сложнее, чем вынимаемые белые и черные шары из мешка.
1Математика говорить про інше
Якщо коло тебе нікого , а коло мене 4 ,
то ймовірність того що принесуть тобі діти=0
ймовірність того що принесуть мені хоча б один з чотирьох коливається від 75% до 255/256%
2 Дай Боже Вашій Мамі легко прожити весь відпущений їй час, а коли він спливе - з посмішкою заснути в оточенні близьких їй людей.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:56
detroytred написав: shapo написав:
Одинакова, т.к. дети это немного сложнее, чем вынимаемые белые и черные шары из мешка.
Отличный наглядный пример ошибочности упрощений, к которым постоянно прибегает Будивельник.
Так, діти це не чорні і білі кульки
Але якщо мої коло мене і я маю на них вплив, а вони цього впливу не цураються-то це ще більше піднімає мої шанси.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:57
shapo написав:
Ты разницу понимаешь "прислуживать" и "работать рабом"?
И сколько евреев которых не уничтожили сразу дожили до освобождения Освенцима чтобы их еще за работу в рабстве еще и осудили?
Та звісно, свої могли тільки під примусом, а от в інших виключно добровільно, через європейський антисемитизм. Ти почитай документалку, як радянські військовополонені масово записувались в національні загони нацистів, аби тільки вижити, причому навіть не дивились, в які саме нації себе записати.
Чим ви, євреї, кращі за німецьких нацистів з їх відповідальністю цілих націй? Тільки тим, що не можете всіх знищити, як німці?
shapo написав:
Кстати, террористов ищет и уничтожает не ЦАХАЛ, а ШАБАК, "знаток Израиля"
Чесно кажучи, мені пох.. і Ізраїль, і його нескінчена війна з арабами. Мені не пох.. твоя нескінчена ватна маячня, на цьому форумі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Вів 24 вер, 2019 23:12
lapay написав:
Чим ви, євреї, кращі за німецьких нацистів з їх відповідальністю цілих націй? Тільки тим, що не можете всіх знищити, як німці?
Чесно кажучи, мені пох.. і Ізраїль, і його нескінчена війна з арабами. Мені не пох.. твоя нескінчена ватна маячня, на цьому форумі.
1)Это какие же нации евреи собирались уничтожить и у них не вышло?
2) Вывод ты сделал правильный Поэтому не пиши больше ничего про Израиль, ЦАХАЛ и пр. чтобы в очередной раз не показать свое дремучее невежество и пещерный антисемитизм
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shapo
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Додано: Вів 24 вер, 2019 23:19
budivelnik написав:
1Математика говорить про інше
Якщо коло тебе нікого , а коло мене 4 ,
то ймовірність того що принесуть тобі діти=0
ймовірність того що принесуть мені хоча б один з чотирьох коливається від 75% до 255/256%
2 Дай Боже Вашій Мамі легко прожити весь відпущений їй час, а коли він спливе - з посмішкою заснути в оточенні близьких їй людей.
1) Математика как любая логическая система строится на аксиоматических основаниях.
Отношения дети-родители вряд ли имеют на сегодняшний день такие
2)За пожелания спасибо
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shapo
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Додано: Вів 24 вер, 2019 23:31
zРадио написав:
PS: кстати, на теме реверса вы с мефалой знатно зашкварились уже - тут и зимы ждать не нужно. В процессе дискуссии будет/не будет/в каком виде будет реверс, совсем забыли, что несколько лет ДО втирали, что весь импорт мы уже получаем по реверсу. А как стал приближаться час Х, так пришлось признать, что реверса нет и ГТС для этого режима только доукомплектовывается...
1) хотілося би взнати біль точно що ти маєш на увазі під гучнім та розмитим виразом "мы уже получаем".
2) а ти хочеш опротестувати що НАК Нафтогаз закупляє газ по реверсу? Раша не змогла довести нічого а тут цілий зрадіо. Ну вперед
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mephala
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