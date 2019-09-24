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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4049405040514052 Додано: Вів 24 вер, 2019 23:31 zРадио написав: PS: кстати, на теме реверса вы с мефалой знатно зашкварились уже - тут и зимы ждать не нужно. В процессе дискуссии будет/не будет/в каком виде будет реверс, совсем забыли, что несколько лет ДО втирали, что весь импорт мы уже получаем по реверсу. А как стал приближаться час Х, так пришлось признать, что реверса нет и ГТС для этого режима только доукомплектовывается... PS: кстати, на теме реверса вы с мефалой знатно зашкварились уже - тут и зимы ждать не нужно. В процессе дискуссии будет/не будет/в каком виде будет реверс, совсем забыли, что несколько лет ДО втирали, что весь импорт мы уже получаем по реверсу. А как стал приближаться час Х, так пришлось признать, что реверса нет и ГТС для этого режима только доукомплектовывается...

1) хотілося би взнати біль точно що ти маєш на увазі під гучнім та розмитим виразом "мы уже получаем".

2) а ти хочеш опротестувати що НАК Нафтогаз закупляє газ по реверсу? Раша не змогла довести нічого а тут цілий зрадіо. Ну вперед 1) хотілося би взнати біль точно що ти маєш на увазі під гучнім та розмитим виразом "мы уже получаем".2) а ти хочеш опротестувати що НАК Нафтогаз закупляє газ по реверсу? Раша не змогла довести нічого а тут цілий зрадіо. Ну вперед mephala Повідомлень: 5499 З нами з: 07.04.14 Подякував: 77 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2019 23:50 pesikot написав: vano80 написав: Интересно, когда зеленый принтер примет налоговые изменения, когда за "голосовал за слугу" будут давать в морду не раздумывая? Интересно, когда зеленый принтер примет налоговые изменения, когда за "голосовал за слугу" будут давать в морду не раздумывая?

так уже несется над полями "я за него не голосовал"

Никто не голосовал, но как-то 73% голосов он получил так уже несется над полями "я за него не голосовал"Никто не голосовал, но как-то 73% голосов он получил





Мені на днях випадково потрапив на очі один допис, навіть не знаю хто його автор, але він ще після першого туру президентських виборів дуже влучно класифікував майбутніх 73 відсоткових:



"Это пост сразу после 1 тура.

За последние пару дней, чисто для себя разбирался в оттенках ЗЕленого: изучил более сотни профилей сторонников «Зе», а также обобщил информацию, почерпнутую из живого общения, и могу сказать, что действительно, кретинами являются не все, а сам электорат Зеленского для меня четко укладывается в 5 групп.



1. ПЕРВАЯ ГРУППА, самая массовая.

Постараюсь назвать их максимально политкорректно: ЛИЦА С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ. В этой группе есть как откровенные шариковы, так и граждане с интеллектом в нижних пределах нормы, формально имеющие высшее образование, иногда гуманитарное, а порой - экономическое (однако, этот факт скорее характеризует не их, а текущее состояние нашего высшего образования). Так, маникюрша моей жены - сторонница Зе, имеет диплом экономиста, и глубоко возмущена низкой пенсией своей бабушки, при этом сей экономист не видит связи между тем фактом, что все 5 маникюрш в этом салоне сидят официально на минималке (4 тыс.), получая на руки по собственному признанию от 15 до 18 тыс. грн. ( и так полстраны), поэтому в Пенсионном фонде дефицит (поступлений не хватает даже на выплату существующих пенсий), поэтому Пенсионный фонд дотируется из госбюджета за счет поступлений от других налогов. Для выпускника экономического вуза все это очень сложно и СКУЧНО.

Общая особенность представителей данной группы, помимо низкого интеллекта и малообразованности, это МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬ. А главным движущим чувством этой группы являются ЗАВИСТЬ и основанная на ней КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ. Лозунг команды Зе : «Сделаем ИХ вместе!» сплотил этот люмпен, который ранее был распорошен как на левом фланге (коммунисты и прочие левые) , так и в партиях первого и второго Майдана (давайте будем честными), и в грузинской своре Саакашвили. Технологи команды Зе сумели сплотить этот пестрый русско-украино- и суржико-языкий охлос вокруг фигуры «четкого пацанчика, который покажет буржуям».

Главный мотив голосования этих людей: увидеть падение кого-то успешного. Они просто хотят зрелища: посмотреть, как бывший Президент и миллиардер будет низвергнут и (в идеале) осужден и заключен в тюрьму.

Самый распространенный комментарий в ФБ этой группы людей : «беги Пеця!!!».

В момент написания данного комментария в адрес самого успешного политика страны, у которого есть все: власть, деньги, большая дружная семья, обитающее в обоссаном подъезде ЧМО, чувствует себя Властелином колец!

Для этой категории электората Зе есть две новости:

Хорошая. Похоже, им удастся насладится падением Порошенко.

Плохая. Социальный лифт для этой группы возможен только в условиях ЛНР-ДНР. Зеленский ИГРАЕТ для них роль своего, имея одну группу крови с Порошенко и прочими буржуями, а стоит за ним такой Мегалодон, для которого судьба всего этого, обитающего в хрущевках и мечтающего о равном распределении благ, планктона совершенно безразлична. Правда жизни такова, что при всех властях на Сейшелы летают примерно одни и те же. А для этой группы избирателей Зе в качестве единственного бонуса вернут «Сватов», и достаточно.



2. ВТОРАЯ ГРУППА - АНТИМАЙДАН\ РЕВАНШИСТЫ. Это группа идейных противников Майдана, НЕНАВИДЯЩИХ ключевые политические достижения правления Порошенко: ускорение темпов украинизации (запрет российского медиаконтента, поддержка украинского кино, музыки, книгоиздания через систему госфинансирования, квот и импортных ограничений), получение автокефалии православной церковью Украины, блокирование российского сценария возврата ОРДЛО в статусе автономии.

Эта группа объединяет, как «простых людей», таких как няня наших знакомых, которая будучи введенной в заблуждение русскоязычием своих работодателей, радостно призналась, что голосовала за Зеленского, чтобы «Западная Украина от нас, наконец-то, отделилась»(!!!), так и представителей ориентированной на Россию бизнес-элиты и их информационную обслугу. Эти люди смекнули, что ОТКРЫТЫЙ РЕВАНШ на данный момент АРИФМЕТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖЕН, поэтому Бойко, Вилкул - это локальные региональные проекты. А вот победа Зеленского не гарантирует, но ДАЕТ ШАНС для реванша. Надежду их питает природа бизнеса Зеленского - ему нужны телевизионный и кино-рынок РФ, его бизнес пострадал от ограничений последних лет, на Майданах и в волонтерстве не замечен, к вопросам автокефалии безразличен, о расширении сферы использования украинского языка неоднократно высказывался негативно…

Часть представителей этой группы не просто сторонники «нормализации отношений с Россией», а откровенно ненавидящие Украину люди, в своих комментариях и постах не скрывающие, что избрание Президентом страны комика, назвавшего Украину «порноактрисой, готовой принять со всех сторон» и главнокомандующим армии человека, публично заявившего о готовности «стать на колени перед Путиным», вызовет ГНЕВ у миллионов украинцев. Канализация этого гнева в силовое противостояние - одна из целей этих людей, желающих ДИСКРЕДИТАЦИИ самой идеи украинской государственности, и рассматривающие избрание Зеленского Президентом, как ТЕХНОЛОГИЮ этой дискредитации.

3. ТРЕТЬЯ ГРУППА - ПРОХОДИМЦЫ. Виртуальная партия «Слуга народа» имеет рейтинг около 20%, не имея людей. Это дает шанс нескольким тысячам активных, амбициозных, безыдейных проходимцев (которым все равно с кем) разного уровня (от Лещенко и труппы кочующего грузинского цирка им. Саакашвили) до шустриков местного пошиба (которых имеется с десятка два в каждом пгт), заскочить во власть от Верховной Рады до районного совета. Главная задача этих людей - застолбить место в формирующейся с колес команде Зе.

Эта группа незначительна с точки зрения доли в электорате Зе, но играет ключевую роль в дискредитации ВСЕХ ИНСТИТУТОВ ВЛАСТИ и всех достижений последних 5 лет в информационном пространстве (каждый спешит показать свою полезность).

Группа разношерстная (русско- и украиноязычные, молодые и потрепанные жизнью, профессиональные общественники и «эксперты»), но, обращает на себя внимание тот ее сегмент, который публично подпитывает ожидания Первой группы (кретинов) на реализацию сценария «Грабь награбленное», рассчитывая возглавить этот процесс и нажиться на нем (так, Сакварелидзе уже публично заявил о необходимости массовых конфискаций и дальнейшей реализации конфискованного НИЖЕ рыночной стоимости, т.е. кто меньше заплатит и кто ближе к телу (???), именно эта группа истерично требует отмены декларирования доходов «общественными активистами», так как именно их подельники под видом активистов и планируют хорошенько разжиться на массовом раскулачивании (особенно это касается ОПГ грузинов).

Общая черта у ВСЕХ представителей данной группы: БЕСПРИНЦИПНОСТЬ.

Я знаю среди представителей этой группы украиноязычных людей с Западной Украины, поддержавших Майдан, ****..щих о европейских ценностях и борьбе с коррупцией, которых совершенно не смущает тот факт, что они активно поддерживают одного кандидата в унисон с Николаем Азаровым и Михаилом Добкиным. Я знаю в этой группе и переехавших после 2014 г. в Киев крымчан, которые вроде бы, должны, как потерявшие малую родину, быть особенно чувствительны к вещам вроде «готов встать на колени» и «Крым наш», но их не смущает, что они оказались на одной стороне политических симпатий не с Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым, а с Охлобыстиным и Скабеевой.

Если первая группа сторонников Зеленского - «Кретины», достойна иронии и где-то даже сочувствия (как люди, обреченные жить в дерьме при любой власти), вторая группа - «реваншисты»- от неприязни до ненависти, то эта группа, вызывает ГЛУБОКОЕ ОМЕРЗЕНИЕ, и ее представители достойные только одного - ПРЕЗРЕНИЯ.



4. ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА - ВРЕМЕННОЕ ПОМУТНЕНИЕ, вызванное обидой.

В этой группе есть и бизнес, и общественники, и лоббисты какой-то конкретно идеи/концепции, и обыватели. Их объединяет обида на власть: их не оценили, не услышали, не привлекли. Поэтому, они решили проголосовать даже не за условного «Гриценко», а за АНТИВЛАСТЬ. При этом им хватает ума понимать, что кандидат Зеленский - не их кандидат, что его ядро: «Кретины» и «Реваншисты», и хватает внутренней порядочности в отличие от группы «Проходимцев», не «топить» за него публично и они не собираются вступать в его политическую силу, но ПОКА обида сильнее рацио. Они как бы подают сигнал SOS.



Что касается «общения» со сторонниками Зеленского, то с первыми тремя группами общаться бесполезно: «Кретинам» думать НЕЧЕМ, «Реваншисты» все прекрасно ОБДУМАЛИ и идут к своей цели, «Проходимцы» думают только о возможностях «подняться» на грядущем хаосе.

С «Обиженными» тоже лучше не общаться. Оптимально - оставить их в покое, дав им возможность САМОСТОЯТЕЛЬНО смириться с тем фактом, что выбирать снова придется между «оттенками серого», и надеяться, что временное помутнение пройдет до 21 апреля, и они без восторга, но проголосуют за Порошенко, как человека ДЕКЛАРИРУЮЩЕГО более близкие им политические цели, и при котором УЖЕ были сделаны некоторые шаги в верном направлении.



5. ПЯТАЯ ГРУППА. Их можно назвать политическими АУТИСТАМИ.

Это в основном молодежь больших городов: неглупая и небедная, живущая абсолютно автономно от политических процессов, преимущественно в родительской теплице, и полагающая, что они настолько не зависят от того, кто будет Президентом этой страны и какие процессы этот выбор запустит, что могут голосовать, НЕ ВНИКАЯ. У них нет причин ненавидеть эту власть, хотеть ее поменять, они живут в своем информационном поле, не сталкиваясь и не замечая ни власть, ни войну, у них есть деньги (родительские), а за Зеленского голосуют просто потому, что он ЯРЧЕ." Мені на днях випадково потрапив на очі один допис, навіть не знаю хто його автор, але він ще після першого туру президентських виборів дуже влучно класифікував майбутніх 73 відсоткових:"Это пост сразу после 1 тура.За последние пару дней, чисто для себя разбирался в оттенках ЗЕленого: изучил более сотни профилей сторонников «Зе», а также обобщил информацию, почерпнутую из живого общения, и могу сказать, что действительно, кретинами являются не все, а сам электорат Зеленского для меня четко укладывается в 5 групп.1. ПЕРВАЯ ГРУППА, самая массовая.Постараюсь назвать их максимально политкорректно: ЛИЦА С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ. В этой группе есть как откровенные шариковы, так и граждане с интеллектом в нижних пределах нормы, формально имеющие высшее образование, иногда гуманитарное, а порой - экономическое (однако, этот факт скорее характеризует не их, а текущее состояние нашего высшего образования). Так, маникюрша моей жены - сторонница Зе, имеет диплом экономиста, и глубоко возмущена низкой пенсией своей бабушки, при этом сей экономист не видит связи между тем фактом, что все 5 маникюрш в этом салоне сидят официально на минималке (4 тыс.), получая на руки по собственному признанию от 15 до 18 тыс. грн. ( и так полстраны), поэтому в Пенсионном фонде дефицит (поступлений не хватает даже на выплату существующих пенсий), поэтому Пенсионный фонд дотируется из госбюджета за счет поступлений от других налогов. Для выпускника экономического вуза все это очень сложно и СКУЧНО.Общая особенность представителей данной группы, помимо низкого интеллекта и малообразованности, это МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬ. А главным движущим чувством этой группы являются ЗАВИСТЬ и основанная на ней КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ. Лозунг команды Зе : «Сделаем ИХ вместе!» сплотил этот люмпен, который ранее был распорошен как на левом фланге (коммунисты и прочие левые) , так и в партиях первого и второго Майдана (давайте будем честными), и в грузинской своре Саакашвили. Технологи команды Зе сумели сплотить этот пестрый русско-украино- и суржико-языкий охлос вокруг фигуры «четкого пацанчика, который покажет буржуям».Главный мотив голосования этих людей: увидеть падение кого-то успешного. Они просто хотят зрелища: посмотреть, как бывший Президент и миллиардер будет низвергнут и (в идеале) осужден и заключен в тюрьму.Самый распространенный комментарий в ФБ этой группы людей : «беги Пеця!!!».В момент написания данного комментария в адрес самого успешного политика страны, у которого есть все: власть, деньги, большая дружная семья, обитающее в обоссаном подъезде ЧМО, чувствует себя Властелином колец!Для этой категории электората Зе есть две новости:Хорошая. Похоже, им удастся насладится падением Порошенко.Плохая. Социальный лифт для этой группы возможен только в условиях ЛНР-ДНР. Зеленский ИГРАЕТ для них роль своего, имея одну группу крови с Порошенко и прочими буржуями, а стоит за ним такой Мегалодон, для которого судьба всего этого, обитающего в хрущевках и мечтающего о равном распределении благ, планктона совершенно безразлична. Правда жизни такова, что при всех властях на Сейшелы летают примерно одни и те же. А для этой группы избирателей Зе в качестве единственного бонуса вернут «Сватов», и достаточно.2. ВТОРАЯ ГРУППА - АНТИМАЙДАН\ РЕВАНШИСТЫ. Это группа идейных противников Майдана, НЕНАВИДЯЩИХ ключевые политические достижения правления Порошенко: ускорение темпов украинизации (запрет российского медиаконтента, поддержка украинского кино, музыки, книгоиздания через систему госфинансирования, квот и импортных ограничений), получение автокефалии православной церковью Украины, блокирование российского сценария возврата ОРДЛО в статусе автономии.Эта группа объединяет, как «простых людей», таких как няня наших знакомых, которая будучи введенной в заблуждение русскоязычием своих работодателей, радостно призналась, что голосовала за Зеленского, чтобы «Западная Украина от нас, наконец-то, отделилась»(!!!), так и представителей ориентированной на Россию бизнес-элиты и их информационную обслугу. Эти люди смекнули, что ОТКРЫТЫЙ РЕВАНШ на данный момент АРИФМЕТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖЕН, поэтому Бойко, Вилкул - это локальные региональные проекты. А вот победа Зеленского не гарантирует, но ДАЕТ ШАНС для реванша. Надежду их питает природа бизнеса Зеленского - ему нужны телевизионный и кино-рынок РФ, его бизнес пострадал от ограничений последних лет, на Майданах и в волонтерстве не замечен, к вопросам автокефалии безразличен, о расширении сферы использования украинского языка неоднократно высказывался негативно…Часть представителей этой группы не просто сторонники «нормализации отношений с Россией», а откровенно ненавидящие Украину люди, в своих комментариях и постах не скрывающие, что избрание Президентом страны комика, назвавшего Украину «порноактрисой, готовой принять со всех сторон» и главнокомандующим армии человека, публично заявившего о готовности «стать на колени перед Путиным», вызовет ГНЕВ у миллионов украинцев. Канализация этого гнева в силовое противостояние - одна из целей этих людей, желающих ДИСКРЕДИТАЦИИ самой идеи украинской государственности, и рассматривающие избрание Зеленского Президентом, как ТЕХНОЛОГИЮ этой дискредитации.3. ТРЕТЬЯ ГРУППА - ПРОХОДИМЦЫ. Виртуальная партия «Слуга народа» имеет рейтинг около 20%, не имея людей. Это дает шанс нескольким тысячам активных, амбициозных, безыдейных проходимцев (которым все равно с кем) разного уровня (от Лещенко и труппы кочующего грузинского цирка им. Саакашвили) до шустриков местного пошиба (которых имеется с десятка два в каждом пгт), заскочить во власть от Верховной Рады до районного совета. Главная задача этих людей - застолбить место в формирующейся с колес команде Зе.Эта группа незначительна с точки зрения доли в электорате Зе, но играет ключевую роль в дискредитации ВСЕХ ИНСТИТУТОВ ВЛАСТИ и всех достижений последних 5 лет в информационном пространстве (каждый спешит показать свою полезность).Группа разношерстная (русско- и украиноязычные, молодые и потрепанные жизнью, профессиональные общественники и «эксперты»), но, обращает на себя внимание тот ее сегмент, который публично подпитывает ожидания Первой группы (кретинов) на реализацию сценария «Грабь награбленное», рассчитывая возглавить этот процесс и нажиться на нем (так, Сакварелидзе уже публично заявил о необходимости массовых конфискаций и дальнейшей реализации конфискованного НИЖЕ рыночной стоимости, т.е. кто меньше заплатит и кто ближе к телу (???), именно эта группа истерично требует отмены декларирования доходов «общественными активистами», так как именно их подельники под видом активистов и планируют хорошенько разжиться на массовом раскулачивании (особенно это касается ОПГ грузинов).Общая черта у ВСЕХ представителей данной группы: БЕСПРИНЦИПНОСТЬ.Я знаю среди представителей этой группы украиноязычных людей с Западной Украины, поддержавших Майдан, ****..щих о европейских ценностях и борьбе с коррупцией, которых совершенно не смущает тот факт, что они активно поддерживают одного кандидата в унисон с Николаем Азаровым и Михаилом Добкиным. Я знаю в этой группе и переехавших после 2014 г. в Киев крымчан, которые вроде бы, должны, как потерявшие малую родину, быть особенно чувствительны к вещам вроде «готов встать на колени» и «Крым наш», но их не смущает, что они оказались на одной стороне политических симпатий не с Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым, а с Охлобыстиным и Скабеевой.Если первая группа сторонников Зеленского - «Кретины», достойна иронии и где-то даже сочувствия (как люди, обреченные жить в дерьме при любой власти), вторая группа - «реваншисты»- от неприязни до ненависти, то эта группа, вызывает ГЛУБОКОЕ ОМЕРЗЕНИЕ, и ее представители достойные только одного - ПРЕЗРЕНИЯ.4. ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА - ВРЕМЕННОЕ ПОМУТНЕНИЕ, вызванное обидой.В этой группе есть и бизнес, и общественники, и лоббисты какой-то конкретно идеи/концепции, и обыватели. Их объединяет обида на власть: их не оценили, не услышали, не привлекли. Поэтому, они решили проголосовать даже не за условного «Гриценко», а за АНТИВЛАСТЬ. При этом им хватает ума понимать, что кандидат Зеленский - не их кандидат, что его ядро: «Кретины» и «Реваншисты», и хватает внутренней порядочности в отличие от группы «Проходимцев», не «топить» за него публично и они не собираются вступать в его политическую силу, но ПОКА обида сильнее рацио. Они как бы подают сигнал SOS.Что касается «общения» со сторонниками Зеленского, то с первыми тремя группами общаться бесполезно: «Кретинам» думать НЕЧЕМ, «Реваншисты» все прекрасно ОБДУМАЛИ и идут к своей цели, «Проходимцы» думают только о возможностях «подняться» на грядущем хаосе.С «Обиженными» тоже лучше не общаться. Оптимально - оставить их в покое, дав им возможность САМОСТОЯТЕЛЬНО смириться с тем фактом, что выбирать снова придется между «оттенками серого», и надеяться, что временное помутнение пройдет до 21 апреля, и они без восторга, но проголосуют за Порошенко, как человека ДЕКЛАРИРУЮЩЕГО более близкие им политические цели, и при котором УЖЕ были сделаны некоторые шаги в верном направлении.5. ПЯТАЯ ГРУППА. Их можно назвать политическими АУТИСТАМИ.Это в основном молодежь больших городов: неглупая и небедная, живущая абсолютно автономно от политических процессов, преимущественно в родительской теплице, и полагающая, что они настолько не зависят от того, кто будет Президентом этой страны и какие процессы этот выбор запустит, что могут голосовать, НЕ ВНИКАЯ. У них нет причин ненавидеть эту власть, хотеть ее поменять, они живут в своем информационном поле, не сталкиваясь и не замечая ни власть, ни войну, у них есть деньги (родительские), а за Зеленского голосуют просто потому, что он ЯРЧЕ." Кармелюк 1

Повідомлень: 567 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 01:19 pesikot написав: Ітогі подвєдьом



1) Повышения ЗП учителям не будет. Денег нет. При барыгах и казнокрадах деньги были, в кінці єпохи бідності - грошей немає

.... Ітогі подвєдьомПовышения ЗП учителям не будет. Денег нет. При барыгах и казнокрадах деньги были, в кінці єпохи бідності - грошей немає....

Вообще-то "денег нет" как раз по бюджету, разработанному "попередниками".

Или Вы хотите сказать, что представленный в Раду бюджет успел разработать новый Кабмин? Вообще-то "денег нет" как раз по бюджету, разработанному "попередниками".Или Вы хотите сказать, что представленный в Раду бюджет успел разработать новый Кабмин? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14191 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4268 раз. Подякували: 3970 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 01:25 zРадио написав: shapo написав: Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера. Нет, именно ушел, т.к. 90% крымчан никто не гнал на референдум под автоматами. Они ненавидели Украину с 1992г и встречали Путина в 2014г как австрийцы в 1938г Гитлера.



По личным ощущениям (до аннексии ездил туда отдыхать регулярно) - ненависти от крымчан никогда не испытывал. Может потому что Киев, а не провинция. Те местные, с которыми пересекаешься как турист, относятся к тебе пропорционально размеру кошелька. Но это работает не до бесконечности. Помню, что процентов 80, а то и 90 местных плохо отзывались о москвичах, несмотря на то, бабла с них рубили больше, чем с остальных. Причем претензии как раз к их пренебрежительному "отеческому" снисхождению. Так что я бы не обесценивал старания радикалов майдана "привить любовь" крымчан к Украине - постарались парни действительно не славу... За крымчан Симферополя не возьмусь говорить, но прибрежные точно позитивно относились к Украине и украинцам до известных событий По личным ощущениям (до аннексии ездил туда отдыхать регулярно) - ненависти от крымчан никогда не испытывал. Может потому что Киев, а не провинция. Те местные, с которыми пересекаешься как турист, относятся к тебе пропорционально размеру кошелька. Но это работает не до бесконечности. Помню, что процентов 80, а то и 90 местных плохо отзывались о москвичах, несмотря на то, бабла с них рубили больше, чем с остальных. Причем претензии как раз к их пренебрежительному "отеческому" снисхождению. Так что я бы не обесценивал старания радикалов майдана "привить любовь" крымчан к Украине - постарались парни действительно не славу... За крымчан Симферополя не возьмусь говорить, но прибрежные точно позитивно относились к Украине и украинцам до известных событий

Относились позитивно, плох относились к москвичам - всё так.

Но очень многие рвались в Россию (не переехать, а вместе с Крымом, как это и случилось). % таких назвать не могу - соцопросы не проводил. Относились позитивно, плох относились к москвичам - всё так.Но очень многие рвались в Россию (не переехать, а вместе с Крымом, как это и случилось). % таких назвать не могу - соцопросы не проводил. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14191 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4268 раз. Подякували: 3970 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 06:04 ЛАД написав: Относились позитивно, плох относились к москвичам - всё так.

Но очень многие рвались в Россию (не переехать, а вместе с Крымом, как это и случилось). % таких назвать не могу - соцопросы не проводил. Относились позитивно, плох относились к москвичам - всё так.Но очень многие рвались в Россию (не переехать, а вместе с Крымом, как это и случилось). % таких назвать не могу - соцопросы не проводил.



Такого не помню, но если это так, то у крымчан уже была ментальность россиян, т.к. в России всегда завидовали и не любили москвичей.

Справедливости ради нужно отметить что и в в Украине не очень любят кивлян, в Польше - варшавян. Такого не помню, но если это так, то у крымчан уже была ментальность россиян, т.к. в России всегда завидовали и не любили москвичей.Справедливости ради нужно отметить что и в в Украине не очень любят кивлян, в Польше - варшавян. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2039 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 07:27 Re: Політичні дискусії shapo написав: Такого не помню, но если это так, то у крымчан уже была ментальность россиян, т.к. в России всегда завидовали и не любили москвичей.

Справедливости ради нужно отметить что и в в Украине не очень любят кивлян, в Польше - варшавян.



Не знаю откуда вы взяли утверждение, что в Украине не любят киевлян. Ни разу ни от одного знакомого и незнакомого человека не слышал ничего подобного.

Скорее встречается другое региональное недолюбливание Донбасс или Западная Украина.

С этим сталкивался в общении с другими людьми действительно относительно часто. Не знаю откуда вы взяли утверждение, что в Украине не любят киевлян. Ни разу ни от одного знакомого и незнакомого человека не слышал ничего подобного.Скорее встречается другое региональное недолюбливание Донбасс или Западная Украина.С этим сталкивался в общении с другими людьми действительно относительно часто. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 12905 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3668 раз. Подякували: 5367 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 07:30 Re: Політичні дискусії Я успел пожить в Крыму несколько лет (не последних , не перед анексией) . Дед, у которого я снимал квартиру,говорил "как там у ВАС на Украине говорят на дождь? Моква? "

Естественно удивило здесь не это слово, а "У ВАС"

Презрение к Украине и любовь к России умышленно либо непреднамеренно культивировалось всюду. В городе российские военные,которые получают как бизнесмены , в сравнении со всем остальным населением. Девушке захомутать российского офицера - престижно. Их дети ходили в те же садики и школы , что и дети укр.военных и невоенных тоже. Эти дети отличались финансовыми возможностями.

На день флота в Севастополе (праздновался совместно) выходили в бухту БДК и линкоры российского флота, занимали всю бухту. Были и совсем мелкие. И когда эти корабли парадно проходили мимо горожан, диктор называл их все, говорил страну. Так вот теми мелкими в конце оказывались корабли ВМС Украины. Это не могло не действовать на горожан.

Возможно в Джанкое , где и коренных украинцев побольше,и не было русскава вяличия,было и иначе. Но крупные города выглядели вот так. Hotab

Повідомлень: 2511 З нами з: 15.02.09 Подякував: 40 раз. Подякували: 907 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 07:32 freeze написав: Ой+ написав: Є хоч один приклад такої допомоги сім'ям загиблих заробітчан на росії?



Тут давеча хорошо Белковский сказал, обращаясь в одной из передач к украинцам, вы станете по настоящему независимыми в своих головах, только когда перестанете по малейшему поводу оглядываться и вспоминать про Россию. Пока вы

постоянно будете сравнивать себя с Россией, вы всегда будете проигрывать в этом мире, потому что сравнивать надо с лучшим, а не с худшим. Тут давеча хорошо Белковский сказал, обращаясь в одной из передач к украинцам, вы станете по настоящему независимыми в своих головах, только когда перестанете по малейшему поводу оглядываться и вспоминать про Россию. Пока выпостоянно будете сравнивать себя с Россией, вы всегда будете проигрывать в этом мире, потому что сравнивать надо с лучшим, а не с худшим.



Тобто Ви погоджуєтесь, що в даний час Польщу і Росію навіть не варто порівнювати оскільки перша суттєво кращий приклад у різних аспектах?

Хоча зростання к-ті українців у Польщі не всіх поляків тішить і офіційні українські особи на це реагують- останнє:



Тему ксенофобії Омбудсмен Людмила Денісова обговорила з Уповноваженим з громадянських прав Польщі доктором Адамом Боднаром під час робочої поїздки до Варшави.

“Обговорили питання захисту прав трудових мігрантів та обміну інформацією про умови праці українських громадян. Крім того, висловила своє занепокоєння зростаючою тенденцією ксенофобії, дискримінації та ворожнечі на ґрунті ненависті за національною ознакою. За чотири роки кількість таких випадків збільшилась з 30 до 190. Не всі громадяни України звертаються до відповідних установ, коли порушуються їх права, тому ця цифра може бути більша”, — написала Омбудсмен.

Також у повідомленні йшлося про останній факт ксенофобії стосовно громадянина України — у польському місті Жори група з п’яти чоловік жорстоко побила українського студента. Людмила Денісова запевнила, що особисто контролює цю справу. https://www.unn.com.ua/uk/news/1826252- ... v-denisova За чотири роки кількість випадків ксенофобії, дискримінації та ворожнечі до українців у Польщі зросла з 30 до 190 випадків. Про це повідомила Омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.Тему ксенофобії Омбудсмен Людмила Денісова обговорила з Уповноваженим з громадянських прав Польщі доктором Адамом Боднаром під час робочої поїздки до Варшави.“Обговорили питання захисту прав трудових мігрантів та обміну інформацією про умови праці українських громадян. Крім того, висловила своє занепокоєння зростаючою тенденцією ксенофобії, дискримінації та ворожнечі на ґрунті ненависті за національною ознакою. За чотири роки кількість таких випадків збільшилась з 30 до 190. Не всі громадяни України звертаються до відповідних установ, коли порушуються їх права, тому ця цифра може бути більша”, — написала Омбудсмен.Також у повідомленні йшлося про останній факт ксенофобії стосовно громадянина України — у польському місті Жори група з п’яти чоловік жорстоко побила українського студента. Людмила Денісова запевнила, що особисто контролює цю справу. Тобто Ви погоджуєтесь, що в даний час Польщу і Росію навіть не варто порівнювати оскільки перша суттєво кращий приклад у різних аспектах?Хоча зростання к-ті українців у Польщі не всіх поляків тішить і офіційні українські особи на це реагують- останнє: Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2794 З нами з: 19.04.12 Подякував: 34 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 07:39 shapo написав: Frant написав: Ватний єврей. Це буває нечасто. Ганьбить свою націю. Ватний єврей. Це буває нечасто. Ганьбить свою націю.



А кто тебе рассказал что ты гордость украинской нации?

Порошенко или его замы? А кто тебе рассказал что ты гордость украинской нации?Порошенко или его замы?

Особистості, які ненавидять свою державу - зазвичай або злиденні люмпени, або ж люди з хворою психікою, або ж агенти ворожої країни. Ви до якої категорії відноситесь? Особистості, які ненавидять свою державу - зазвичай або злиденні люмпени, або ж люди з хворою психікою, або ж агенти ворожої країни. Ви до якої категорії відноситесь? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20472 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4049405040514052 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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