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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4050405140524053 Додано: Сер 25 вер, 2019 08:06 Hotab написав: Я успел пожить в Крыму несколько лет (не последних , не перед анексией) . Дед, у которого я снимал квартиру,говорил "как там у ВАС на Украине говорят на дождь? Моква? "

Естественно удивило здесь не это слово, а "У ВАС"

Презрение к Украине и любовь к России умышленно либо непреднамеренно культивировалось всюду. В городе российские военные,которые получают как бизнесмены , в сравнении со всем остальным населением. Девушке захомутать российского офицера - престижно. Их дети ходили в те же садики и школы , что и дети укр.военных и невоенных тоже. Эти дети отличались финансовыми возможностями.

На день флота в Севастополе (праздновался совместно) выходили в бухту БДК и линкоры российского флота, занимали всю бухту. Были и совсем мелкие. И когда эти корабли парадно проходили мимо горожан, диктор называл их все, говорил страну. Так вот теми мелкими в конце оказывались корабли ВМС Украины. Это не могло не действовать на горожан.

Возможно в Джанкое , где и коренных украинцев побольше,и не было русскава вяличия,было и иначе. Но крупные города выглядели вот так. Я успел пожить в Крыму несколько лет (не последних , не перед анексией) . Дед, у которого я снимал квартиру,говорил "как там у ВАС на Украине говорят на дождь? Моква? "Естественно удивило здесь не это слово, а "У ВАС"Презрение к Украине и любовь к России умышленно либо непреднамеренно культивировалось всюду. В городе российские военные,которые получают как бизнесмены , в сравнении со всем остальным населением. Девушке захомутать российского офицера - престижно. Их дети ходили в те же садики и школы , что и дети укр.военных и невоенных тоже. Эти дети отличались финансовыми возможностями.На день флота в Севастополе (праздновался совместно) выходили в бухту БДК и линкоры российского флота, занимали всю бухту. Были и совсем мелкие. И когда эти корабли парадно проходили мимо горожан, диктор называл их все, говорил страну. Так вот теми мелкими в конце оказывались корабли ВМС Украины. Это не могло не действовать на горожан.Возможно в Джанкое , где и коренных украинцев побольше,и не было русскава вяличия,было и иначе. Но крупные города выглядели вот так.



А что стоил гимн Севастополя написанный В.Мурадели сразу после смерти Сталина с которым я просыпался в гостинице "Севастополь, Севастополь, город русских моряков" А что стоил гимн Севастополя написанный В.Мурадели сразу после смерти Сталина с которым я просыпался в гостинице "Севастополь, Севастополь, город русских моряков" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2040 З нами з: 29.05.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 08:32 ЛАД написав: pesikot написав: Ітогі подвєдьом



1) Повышения ЗП учителям не будет. Денег нет. При барыгах и казнокрадах деньги были, в кінці єпохи бідності - грошей немає

.... Ітогі подвєдьомПовышения ЗП учителям не будет. Денег нет. При барыгах и казнокрадах деньги были, в кінці єпохи бідності - грошей немає....

Вообще-то "денег нет" как раз по бюджету, разработанному "попередниками".

Или Вы хотите сказать, что представленный в Раду бюджет успел разработать новый Кабмин? Вообще-то "денег нет" как раз по бюджету, разработанному "попередниками".Или Вы хотите сказать, что представленный в Раду бюджет успел разработать новый Кабмин?

Но успехи попередников в ремонте дороги Гончарук себе таки успел присвоить



По бюджету не получится спихнуть на попередников. В ВР подавал бюджет уже нынешний Кабмин. Опять таки, успев повысить расходы на СНБО до 28 ярдов Но успехи попередников в ремонте дороги Гончарук себе таки успел присвоитьПо бюджету не получится спихнуть на попередников. В ВР подавал бюджет уже нынешний Кабмин. Опять таки, успев повысить расходы на СНБО до 28 ярдов "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2972 З нами з: 31.08.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 772 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 08:46 pesikot написав: По бюджету не получится спихнуть на попередников. В ВР подавал бюджет уже нынешний Кабмин. Опять таки, успев повысить расходы на СНБО до 28 ярдов По бюджету не получится спихнуть на попередников. В ВР подавал бюджет уже нынешний Кабмин. Опять таки, успев повысить расходы на СНБО до 28 ярдов

Ну - не могли вони бюджет зверстати за місяць ... Передрали попередній . 28 млрд запхнули в РНБО спеціально - щоб було як перерозподілити гроші на оборонку без особливих танців ... Озвучували це . Ну - не могли вони бюджет зверстати за місяць ... Передрали попередній . 28 млрд запхнули в РНБО спеціально - щоб було як перерозподілити гроші на оборонку без особливих танців ... Озвучували це . Puente Повідомлень: 1839 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 08:57 mephala написав: ЛАД написав: mephala написав: ......

а з приводу будуть бити чи не будуть - ще одні мої добрі знайомі їздили до родичів на своїй машині. так самі кримчани сказали сховати машину яка не на кримських номерах від гріха подалі щоб ніхто не бачив. і всю відпустку вони пересувалися іншим транспортом поки машина стояла в дворі під брезентом. так що не потрібно ляля.

..... ......а з приводу будуть бити чи не будуть - ще одні мої добрі знайомі їздили до родичів на своїй машині. так самі кримчани сказали сховати машину яка не на кримських номерах від гріха подалі щоб ніхто не бачив. і всю відпустку вони пересувалися іншим транспортом поки машина стояла в дворі під брезентом. так що не потрібно ляля......

Очень дешёвая ложь. дешёвая ложь.

Де ваші докази що я збрехав? Якщо їх немає - то таки брехло ви. Де ваші докази що я збрехав? Якщо їх немає - то таки брехло ви.

Не надо менять показания по ходу дела.

Здесь ни слова о 2014.

В следующем посте Вы пишете:

згадалася ще одна історія 2014р. Вона більш кримінальна звісно але наглядно показує стан речей тоді. З роботи поїхала пара в Крим в 2014 році. На своїй машині і стали на пляжі. Вночі просто підійшли до них і забрали машину силоміць. Коли вони звернулися до міліції - їм просто сказали валити нахрін з Криму по добру по здорову.

и переводите разговор на 2014.

Что было в 2014 не знаю. Но позже (в 2015-2019) такого не было и нет.

Так что Вы либо сразу указывайте даты событий, либо перестаньте лгать и выкручиваться.

Знаю людей, кот. ездили в Крым на своих машинах, в прошлом году самому пришлось съездить в Судак.



P.s. Сейчас начнутся радостные крики: "Ах, он предатель!". Оправдываться не буду, но ездил по делу родом ещё из начала 2000-х. Не надо менять показания по ходу дела.Здесь ни слова о 2014.В следующем посте Вы пишете:и переводите разговор на 2014.Что было в 2014 не знаю. Но позже (в 2015-2019) такого не было и нет.Так что Вы либо сразу указывайте даты событий, либо перестаньте лгать и выкручиваться.Знаю людей, кот. ездили в Крым на своих машинах, в прошлом году самому пришлось съездить в Судак.P.s. Сейчас начнутся радостные крики: "Ах, он предатель!". Оправдываться не буду, но ездил по делу родом ещё из начала 2000-х. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14192 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4268 раз. Подякували: 3970 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 09:01 pesikot написав: vano80 написав: Интересно, когда зеленый принтер примет налоговые изменения, когда за "голосовал за слугу" будут давать в морду не раздумывая? Интересно, когда зеленый принтер примет налоговые изменения, когда за "голосовал за слугу" будут давать в морду не раздумывая? так уже несется над полями "я за него не голосовал"

Никто не голосовал, но как-то 73% голосов он получил так уже несется над полями "я за него не голосовал"Никто не голосовал, но как-то 73% голосов он получил

Пока что зубожили массово одобряют действия Зе.

Им эти налоговые изменения пофиг (впрочем, так же, как и мне ). Пока что зубожили массово одобряют действия Зе.Им эти налоговые изменения пофиг (впрочем, так же, как и мне). Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16222 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1529 раз. Подякували: 2503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 09:11 Re: Політичні дискусії shapo написав: 1)Это какие же нации евреи собирались уничтожить и у них не вышло? 1)Это какие же нации евреи собирались уничтожить и у них не вышло?

Так палестиців, арабів, тих, в кого відібрали землю. В сорок п'ятому фанатики, через помсту, хотіли знишити німців, отруїти водопроводи, труїли хліб для військовополонених. Ну то таке, емоції, багато українців теж мстились євреям за червоний терор і голодомор.

Ну і європейцям, які сотні разів, на протязі віків, били інтелегентні єврейські обличчя, як в анекодоті про биту морду жінки.

В твоїх постах, як типового єврейського націоналіста, ці тези частенько проскакують. Тільки реально вбити вже нікого не вийде (крім палестинців), максимум режим канапного воїна.

2) Вывод ты сделал правильный Поэтому не пиши больше ничего про Израиль, ЦАХАЛ и пр. чтобы в очередной раз не показать свое дремучее невежество и пещерный антисемитизм

Я хитродупих не люблю, і ватанів, а те що деякі євреї потрапляють в ці категорії - то їх, а не мої, проблеми.

Я б не писав про Ізраїль, якби ти не писав про Україну, яку ти не знаєш і не розумієш, хоч і живеш тут, що для ватанів досить типово. Так палестиців, арабів, тих, в кого відібрали землю. В сорок п'ятому фанатики, через помсту, хотіли знишити німців, отруїти водопроводи, труїли хліб для військовополонених. Ну то таке, емоції, багато українців теж мстились євреям за червоний терор і голодомор.Ну і європейцям, які сотні разів, на протязі віків, били інтелегентні єврейські обличчя, як в анекодоті про биту морду жінки.В твоїх постах, як типового єврейського націоналіста, ці тези частенько проскакують. Тільки реально вбити вже нікого не вийде (крім палестинців), максимум режим канапного воїна.Я хитродупих не люблю, і ватанів, а те що деякі євреї потрапляють в ці категорії - то їх, а не мої, проблеми.Я б не писав про Ізраїль, якби ти не писав про Україну, яку ти не знаєш і не розумієш, хоч і живеш тут, що для ватанів досить типово. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8354 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1069 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 09:13 Re: Політичні дискусії freeze написав: А сравнение с Россией, которое обычно происходит в стиле, когда на высказывание смотрите в этом плане у нас такие проблемы, следует ответ, да, у нас хреново, но вот на России туалетов нет нормальных, это называется психологический тупик, путь в никуда.

Для того, чтобы победить, надо сравнивать себя только с теми, кто бежит впереди тебя. А сравнение с Россией, которое обычно происходит в стиле, когда на высказывание смотрите в этом плане у нас такие проблемы, следует ответ, да, у нас хреново, но вот на России туалетов нет нормальных, это называется психологический тупик, путь в никуда.Для того, чтобы победить, надо сравнивать себя только с теми, кто бежит впереди тебя.

Для ватанів, якім пишуть такі відповіді, такоюю країної і є РФ. Для ватанів, якім пишуть такі відповіді, такоюю країної і є РФ. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8354 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1069 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4050405140524053 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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