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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 вер, 2019 08:06
Hotab написав:
Я успел пожить в Крыму несколько лет (не последних , не перед анексией) . Дед, у которого я снимал квартиру,говорил "как там у ВАС на Украине говорят на дождь? Моква? "
Естественно удивило здесь не это слово, а "У ВАС"
Презрение к Украине и любовь к России умышленно либо непреднамеренно культивировалось всюду. В городе российские военные,которые получают как бизнесмены , в сравнении со всем остальным населением. Девушке захомутать российского офицера - престижно. Их дети ходили в те же садики и школы , что и дети укр.военных и невоенных тоже. Эти дети отличались финансовыми возможностями.
На день флота в Севастополе (праздновался совместно) выходили в бухту БДК и линкоры российского флота, занимали всю бухту. Были и совсем мелкие. И когда эти корабли парадно проходили мимо горожан, диктор называл их все, говорил страну. Так вот теми мелкими в конце оказывались корабли ВМС Украины. Это не могло не действовать на горожан.
Возможно в Джанкое , где и коренных украинцев побольше,и не было русскава вяличия,было и иначе. Но крупные города выглядели вот так.
А что стоил гимн Севастополя написанный В.Мурадели сразу после смерти Сталина с которым я просыпался в гостинице "Севастополь, Севастополь, город русских моряков"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 25 вер, 2019 08:32
ЛАД написав: pesikot написав:
Ітогі подвєдьом1)
Повышения ЗП учителям не будет. Денег нет. При барыгах и казнокрадах деньги были, в кінці єпохи бідності - грошей немає
....
Вообще-то "денег нет" как раз по бюджету, разработанному "попередниками".
Или Вы хотите сказать, что представленный в Раду бюджет успел разработать новый Кабмин?
Но успехи попередников в ремонте дороги Гончарук себе таки успел присвоить
По бюджету не получится спихнуть на попередников. В ВР подавал бюджет уже нынешний Кабмин. Опять таки, успев повысить расходы на СНБО до 28 ярдов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 25 вер, 2019 08:46
pesikot написав:
По бюджету не получится спихнуть на попередников. В ВР подавал бюджет уже нынешний Кабмин. Опять таки, успев повысить расходы на СНБО до 28 ярдов
Ну - не могли вони бюджет зверстати за місяць ... Передрали попередній . 28 млрд запхнули в РНБО спеціально - щоб було як перерозподілити гроші на оборонку без особливих танців ... Озвучували це .
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Додано: Сер 25 вер, 2019 08:57
mephala написав: ЛАД написав:
Очень
mephala написав:
......
а з приводу будуть бити чи не будуть - ще одні мої добрі знайомі їздили до родичів на своїй машині. так самі кримчани сказали сховати машину яка не на кримських номерах від гріха подалі щоб ніхто не бачив. і всю відпустку вони пересувалися іншим транспортом поки машина стояла в дворі під брезентом. так що не потрібно ляля.
.....
дешёвая ложь.
Де ваші докази що я збрехав? Якщо їх немає - то таки брехло ви.
Не надо менять показания по ходу дела.
Здесь ни слова о 2014.
В следующем посте Вы пишете:
згадалася ще одна історія 2014р. Вона більш кримінальна звісно але наглядно показує стан речей тоді. З роботи поїхала пара в Крим в 2014 році. На своїй машині і стали на пляжі. Вночі просто підійшли до них і забрали машину силоміць. Коли вони звернулися до міліції - їм просто сказали валити нахрін з Криму по добру по здорову.
и переводите разговор на 2014.
Что было в 2014 не знаю. Но позже (в 2015-2019) такого не было и нет.
Так что Вы либо сразу указывайте даты событий, либо перестаньте лгать и выкручиваться.
Знаю людей, кот. ездили в Крым на своих машинах, в прошлом году самому пришлось съездить в Судак.
P.s. Сейчас начнутся радостные крики: "Ах, он предатель!". Оправдываться не буду, но ездил по делу родом ещё из начала 2000-х.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 09:01
pesikot написав: vano80 написав:
Интересно, когда зеленый принтер примет налоговые изменения, когда за "голосовал за слугу" будут давать в морду не раздумывая?
так уже несется над полями "я за него не голосовал"
Никто не голосовал, но как-то 73% голосов он получил
Пока что зубожили массово одобряют действия Зе.
Им эти налоговые изменения пофиг (впрочем, так же, как и мне
).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Додано: Сер 25 вер, 2019 09:11
shapo написав:
1)Это какие же нации евреи собирались уничтожить и у них не вышло?
Так палестиців, арабів, тих, в кого відібрали землю. В сорок п'ятому фанатики, через помсту, хотіли знишити німців, отруїти водопроводи, труїли хліб для військовополонених. Ну то таке, емоції, багато українців теж мстились євреям за червоний терор і голодомор.
Ну і європейцям, які сотні разів, на протязі віків, били інтелегентні єврейські обличчя, як в анекодоті про биту морду жінки.
В твоїх постах, як типового єврейського націоналіста, ці тези частенько проскакують. Тільки реально вбити вже нікого не вийде (крім палестинців), максимум режим канапного воїна.
2) Вывод ты сделал правильный Поэтому не пиши больше ничего про Израиль, ЦАХАЛ и пр. чтобы в очередной раз не показать свое дремучее невежество и пещерный антисемитизм
Я хитродупих не люблю, і ватанів, а те що деякі євреї потрапляють в ці категорії - то їх, а не мої, проблеми.
Я б не писав про Ізраїль, якби ти не писав про Україну, яку ти не знаєш і не розумієш, хоч і живеш тут, що для ватанів досить типово.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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