Додано: Сер 25 вер, 2019 10:02

Starikan написав: freeze написав: Я подозреваю как порохоботам тяжело жить в стране опущенных, обиженных, люмпенов, идиотов, реваншистов. Сочувствую им, постоянно психологическое напряжение, потом депрессия, ненависть, биполярное расстройство. Это всё равно как жить в Китае и ненавидеть китайцев, жуть жуткая. Я подозреваю как порохоботам тяжело жить в стране опущенных, обиженных, люмпенов, идиотов, реваншистов. Сочувствую им, постоянно психологическое напряжение, потом депрессия, ненависть, биполярное расстройство. Это всё равно как жить в Китае и ненавидеть китайцев, жуть жуткая.

Но рад, что у меня есть единомышленники. И это люди отнюдь не из "системы".

Но рад, что у меня есть единомышленники. И это люди отнюдь не из "системы".

Твои единомышленники - это люди из прошлой системы. 5 лет вы представляли большинство. Не пытайся сейчас прикинуться интеллектуальной прослойкой - все равно не получится...Если вернуться к 73%, выбравшим себе в 2019-м нового президента, то процентов 80 из них - это разочаровавшиеся порохоботы, голосовавшие в 2014-м за однотурового... Так что рекомендую быть сдержаннее в эпитетах - к тебя же этот запущенный бумеранг и вернется