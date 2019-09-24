|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 вер, 2019 09:50
freeze написав:
Я подозреваю как порохоботам тяжело жить в стране опущенных, обиженных, люмпенов, идиотов, реваншистов
Вы уж представьтесь, из какой вышеназванной категории вы?
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 7912
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 2057 раз.
- Подякували: 3074 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Сер 25 вер, 2019 09:51
detroytred написав:
Да потому что ПАП и Ко...
Потому что именно ПАП и Ко ОБЯЗАН создать условия, при которых маникюрши будут работать не в тени и следовательно их родители персы будут получать большую пенсию.
Очередная чушь.
Попробуйте начать брать налоги с маникюрш, айтишников и иже с ними 19.5% + 22% ЕСВ, как с других пересичных.
Поднимется такой хай "убивают малый бизнес", "вы сначала с офшорами разберитесь", "да я лучше в Польшу на клубнику уеду", что проще оставить всё как есть.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 16227
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1529 раз.
- Подякували: 2503 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 09:52
detroytred написав:
Какой-то смысл менять был.
От банального - чтобы не было застоя, поддерживать конкуренцию и до шанса лотерейного.
Поэтому я вполне понимаю тех, кто голосовал ЗЕ. И никаких претензий у меня к ним нет.
Сенс є, коли наступний зробить краще, ніж попередній. Деякі правильні закони зелені вже прийняли, деякі правильні закони і реформи заморозили чи скасували.
Поки ніякого кардинального поступу вперед немає, швидше відкат, в першу чергу по європейським реформам функціонування гілок влади.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 8358
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1069 раз.
- Подякували: 1162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 09:54
Starikan написав:
Отличный наглядный пример ошибочности упрощений, к которым постоянно прибегает Будивельник.
detroytred написав:
Одинакова, т.к. дети это немного сложнее, чем вынимаемые белые и черные шары из мешка.
budivelnik написав:
Є така штука-називається теорія ймовірності
А мене четверо-в тебе ноль на території України
В кого вища ймовірність що йому принесуть води?
[/quote
Не знаю, может забанить вас обоих (Шапо и детройтреда) за явную чушь?
Или у вас дети такие? Тогда просто посочувствую.
Явная чушь -- это Ваша голословная оценка мнения и такое же предположение.
Вкупе с глупым риторическим вопросом.
Будивельник же вон сразу потом понял, что при рассмотрении вероятности помиомо критерия количества детей, важнейшую роль (вес) имеют ещё и другие критерии.
Ведь не шары))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22071
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 09:59
Starikan написав: detroytred написав:
Да потому что ПАП и Ко...
Потому что именно ПАП и Ко ОБЯЗАН создать условия, при которых маникюрши будут работать не в тени и следовательно их родители персы будут получать большую пенсию.
Очередная чушь.
Попробуйте начать брать налоги с маникюрш, айтишников и иже с ними 19.5% + 22% ЕСВ, как с других пересичных.
Поднимется такой хай "убивают малый бизнес", "вы сначала с офшорами разберитесь", "да я лучше в Польшу на клубнику уеду", что проще оставить всё как есть.
Чушь -- это Ваша оценка мнения.
Тарифы поднимали ... и пережили поднятый хай...
У нас рынок недавно *окультуривали* и тоже пугали хаем)))
Теперь платят.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22071
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:01
Starikan написав: freeze написав:
Я подозреваю как порохоботам тяжело жить в стране опущенных, обиженных, люмпенов, идиотов, реваншистов. Сочувствую им, постоянно психологическое напряжение, потом депрессия, ненависть, биполярное расстройство. Это всё равно как жить в Китае и ненавидеть китайцев, жуть жуткая.
Вы правы, мне тяжело.
Я уже писал: была бы возможность - эмигрировал бы.
Но рад, что у меня есть единомышленники. И это люди отнюдь не из "системы".
Знаменательно также, за Зе голосовали далеко не все из участников форума. И многие поняли ему цену.
Но Вы то с порохоботами и рядом не стояли.
А была бы хорошая возможность, здоровье, шанс на хорошую работу, думаю и 90 процентов населения уехало бы.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12914
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3668 раз.
- Подякували: 5367 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:02
Starikan написав: freeze написав:
Я подозреваю как порохоботам тяжело жить в стране опущенных, обиженных, люмпенов, идиотов, реваншистов. Сочувствую им, постоянно психологическое напряжение, потом депрессия, ненависть, биполярное расстройство. Это всё равно как жить в Китае и ненавидеть китайцев, жуть жуткая.
Но рад, что у меня есть единомышленники. И это люди отнюдь не из "системы".
Твои единомышленники - это люди из прошлой системы. 5 лет вы представляли большинство. Не пытайся сейчас прикинуться интеллектуальной прослойкой - все равно не получится...
Если вернуться к 73%, выбравшим себе в 2019-м нового президента, то процентов 80 из них - это разочаровавшиеся порохоботы, голосовавшие в 2014-м за однотурового... Так что рекомендую быть сдержаннее в эпитетах - к тебя же этот запущенный бумеранг и вернется
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3582
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1881 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:05
lapay написав: detroytred написав:
Какой-то смысл менять был.
От банального - чтобы не было застоя, поддерживать конкуренцию и до шанса лотерейного.
Поэтому я вполне понимаю тех, кто голосовал ЗЕ. И никаких претензий у меня к ним нет.
Сенс є, коли наступний зробить краще, ніж попередній. Деякі правильні закони зелені вже прийняли, деякі правильні закони і реформи заморозили чи скасували.
Поки ніякого кардинального поступу вперед немає, швидше відкат, в першу чергу по європейським реформам функціонування гілок влади.
Вы предъявляет к пересичному завышенные требования.
Откуда он знает-то, что в реале будет делать наступний?
И главное -- какой будет итог изменений.
Мизерный шанс есть.
Изменение может заложить почву для появления Изменения.
Зато с папердниками всё предельно ясно.
Кроме того, человек по природе стремится к изменениям и надеется на лучшее.
Ну и сам процесс важен.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22071
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:16
komp написав: freeze написав:
Я подозреваю как порохоботам тяжело жить в стране опущенных, обиженных, люмпенов, идиотов, реваншистов
Вы уж представьтесь, из какой вышеназванной категории вы?
Я так понимаю, у вас уже последняя стадия по моей классификации в виде шизофрении.
Считаете себя избранным из Матрицы ?
Считайте и принимайте таблетки. Красную.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12914
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3668 раз.
- Подякували: 5367 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:28
lapay
Вы интересный момент затронули.
Если бы ПАП вместо риторики -агент Кремля, употребил - тот же, только в профиль (смысла менять нет и т.д.), то каков был бы результат?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22071
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3231 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|