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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4053405440554056>
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:50

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Я подозреваю как порохоботам тяжело жить в стране опущенных, обиженных, люмпенов, идиотов, реваншистов

Вы уж представьтесь, из какой вышеназванной категории вы?
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:51

  detroytred написав: Да потому что ПАП и Ко...
Потому что именно ПАП и Ко ОБЯЗАН создать условия, при которых маникюрши будут работать не в тени и следовательно их родители персы будут получать большую пенсию.

Очередная чушь.
Попробуйте начать брать налоги с маникюрш, айтишников и иже с ними 19.5% + 22% ЕСВ, как с других пересичных.
Поднимется такой хай "убивают малый бизнес", "вы сначала с офшорами разберитесь", "да я лучше в Польшу на клубнику уеду", что проще оставить всё как есть.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:52

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Какой-то смысл менять был.
От банального - чтобы не было застоя, поддерживать конкуренцию и до шанса лотерейного.

Поэтому я вполне понимаю тех, кто голосовал ЗЕ. И никаких претензий у меня к ним нет.

Сенс є, коли наступний зробить краще, ніж попередній. Деякі правильні закони зелені вже прийняли, деякі правильні закони і реформи заморозили чи скасували.
Поки ніякого кардинального поступу вперед немає, швидше відкат, в першу чергу по європейським реформам функціонування гілок влади.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:54

  Starikan написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Є така штука-називається теорія ймовірності
А мене четверо-в тебе ноль на території України
В кого вища ймовірність що йому принесуть води?
Одинакова, т.к. дети это немного сложнее, чем вынимаемые белые и черные шары из мешка.
Отличный наглядный пример ошибочности упрощений, к которым постоянно прибегает Будивельник.[/quote
Не знаю, может забанить вас обоих (Шапо и детройтреда) за явную чушь?
Или у вас дети такие? Тогда просто посочувствую.

Явная чушь -- это Ваша голословная оценка мнения и такое же предположение.
Вкупе с глупым риторическим вопросом.

Будивельник же вон сразу потом понял, что при рассмотрении вероятности помиомо критерия количества детей, важнейшую роль (вес) имеют ещё и другие критерии.
Ведь не шары))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:59

  Starikan написав:
  detroytred написав: Да потому что ПАП и Ко...
Потому что именно ПАП и Ко ОБЯЗАН создать условия, при которых маникюрши будут работать не в тени и следовательно их родители персы будут получать большую пенсию.

Очередная чушь.
Попробуйте начать брать налоги с маникюрш, айтишников и иже с ними 19.5% + 22% ЕСВ, как с других пересичных.
Поднимется такой хай "убивают малый бизнес", "вы сначала с офшорами разберитесь", "да я лучше в Польшу на клубнику уеду", что проще оставить всё как есть.

Чушь -- это Ваша оценка мнения.

Тарифы поднимали ... и пережили поднятый хай...

У нас рынок недавно *окультуривали* и тоже пугали хаем)))
Теперь платят.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:01

  Starikan написав:
  freeze написав: Я подозреваю как порохоботам тяжело жить в стране опущенных, обиженных, люмпенов, идиотов, реваншистов. Сочувствую им, постоянно психологическое напряжение, потом депрессия, ненависть, биполярное расстройство. Это всё равно как жить в Китае и ненавидеть китайцев, жуть жуткая.

Вы правы, мне тяжело.
Я уже писал: была бы возможность - эмигрировал бы.
Но рад, что у меня есть единомышленники. И это люди отнюдь не из "системы".
Знаменательно также, за Зе голосовали далеко не все из участников форума. И многие поняли ему цену.


Но Вы то с порохоботами и рядом не стояли.

А была бы хорошая возможность, здоровье, шанс на хорошую работу, думаю и 90 процентов населения уехало бы.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:02

  Starikan написав:
  freeze написав: Я подозреваю как порохоботам тяжело жить в стране опущенных, обиженных, люмпенов, идиотов, реваншистов. Сочувствую им, постоянно психологическое напряжение, потом депрессия, ненависть, биполярное расстройство. Это всё равно как жить в Китае и ненавидеть китайцев, жуть жуткая.

Но рад, что у меня есть единомышленники. И это люди отнюдь не из "системы".


Твои единомышленники - это люди из прошлой системы. 5 лет вы представляли большинство. Не пытайся сейчас прикинуться интеллектуальной прослойкой - все равно не получится...

Если вернуться к 73%, выбравшим себе в 2019-м нового президента, то процентов 80 из них - это разочаровавшиеся порохоботы, голосовавшие в 2014-м за однотурового... Так что рекомендую быть сдержаннее в эпитетах - к тебя же этот запущенный бумеранг и вернется :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:05

  lapay написав:
  detroytred написав:Какой-то смысл менять был.
От банального - чтобы не было застоя, поддерживать конкуренцию и до шанса лотерейного.

Поэтому я вполне понимаю тех, кто голосовал ЗЕ. И никаких претензий у меня к ним нет.

Сенс є, коли наступний зробить краще, ніж попередній. Деякі правильні закони зелені вже прийняли, деякі правильні закони і реформи заморозили чи скасували.
Поки ніякого кардинального поступу вперед немає, швидше відкат, в першу чергу по європейським реформам функціонування гілок влади.

Вы предъявляет к пересичному завышенные требования.
Откуда он знает-то, что в реале будет делать наступний?
И главное -- какой будет итог изменений.
Мизерный шанс есть.
Изменение может заложить почву для появления Изменения.

Зато с папердниками всё предельно ясно.

Кроме того, человек по природе стремится к изменениям и надеется на лучшее.
Ну и сам процесс важен.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:16

  komp написав:
  freeze написав:Я подозреваю как порохоботам тяжело жить в стране опущенных, обиженных, люмпенов, идиотов, реваншистов

Вы уж представьтесь, из какой вышеназванной категории вы?


Я так понимаю, у вас уже последняя стадия по моей классификации в виде шизофрении.
Считаете себя избранным из Матрицы ?
Считайте и принимайте таблетки. Красную.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:28

lapay
Вы интересный момент затронули.
Если бы ПАП вместо риторики -агент Кремля, употребил - тот же, только в профиль (смысла менять нет и т.д.), то каков был бы результат?
detroytred
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