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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:36
detroytred написав:
Вы предъявляет к пересичному завышенные требования.
Откуда он знает-то, что в реале будет делать наступний?
И главное -- какой будет итог изменений.
Мизерный шанс есть.
Изменение может заложить почву для появления Изменения.
Цікаво, а чого тоді взагалі голосувати? Я, наприклад, другий раз за Порошенко голосував набагато більш свідомо, ніж перший, а за Зеленського не проголосував би ніколи.
detroytred написав:
Зато с папердниками всё предельно ясно.
Якраз навпаки, попередники цілком можуть стати наступниками, якщо зелені катастрофічно проваляться.
detroytred написав:
Кроме того, человек по природе стремится к изменениям и надеется на лучшее.
Ну и сам процесс важен.
Недавно дивися сюжет DW про італійські сім'ї. Так була фраза, що кожнорічна зміна уряду народила тільки перманентну кризу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:37
detroytred написав:
Если бы ПАП вместо риторики -агент Кремля, употребил - тот же, только в профиль (смысла менять нет и т.д.), то каков был бы результат?
Такий самий. Антирейтиг переплюнути неможливо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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