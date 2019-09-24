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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:36
detroytred написав:
Вы предъявляет к пересичному завышенные требования.
Откуда он знает-то, что в реале будет делать наступний?
И главное -- какой будет итог изменений.
Мизерный шанс есть.
Изменение может заложить почву для появления Изменения.
Цікаво, а чого тоді взагалі голосувати? Я, наприклад, другий раз за Порошенко голосував набагато більш свідомо, ніж перший, а за Зеленського не проголосував би ніколи.
detroytred написав:
Зато с папердниками всё предельно ясно.
Якраз навпаки, попередники цілком можуть стати наступниками, якщо зелені катастрофічно проваляться.
detroytred написав:
Кроме того, человек по природе стремится к изменениям и надеется на лучшее.
Ну и сам процесс важен.
Недавно дивися сюжет DW про італійські сім'ї. Так була фраза, що кожнорічна зміна уряду народила тільки перманентну кризу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:37
detroytred написав:
Если бы ПАП вместо риторики -агент Кремля, употребил - тот же, только в профиль (смысла менять нет и т.д.), то каков был бы результат?
Такий самий. Антирейтиг переплюнути неможливо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:48
detroytred написав: Starikan написав:
Не знаю, может забанить вас обоих (Шапо и детройтреда) за явную чушь?
Или у вас дети такие? Тогда просто посочувствую.
Явная чушь -- это Ваша голословная оценка мнения и такое же предположение.
Вкупе с глупым риторическим вопросом.
Будивельник же вон сразу потом понял, что при рассмотрении вероятности помиомо критерия количества детей, важнейшую роль (вес) имеют ещё и другие критерии.
Ведь не шары))
Ви з хворої голови на здорову не перекладайте
1 Я не обговорював якість виховання як своїх дітей так і дітей шапо , а тому по замовчуванню вона однакова
2 Я обговорював інший параметр і якщо той що не обговорювався однаковий, а в іншому аргументі в шапо на території України нуль ,а в будівельника-чотири , то далі теорія ймовірності працює чітко
нуль в степені нуль= о вірогідність що шапо піднесуть води
чотири в степені чотири=256 варіантів , при цьому тільки в одному з цих варіантів ніхто з чьотирьох дітей не піднесе води -отже ймовірність води=255/256%
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:55
detroytred написав: Starikan написав: detroytred написав:
Да потому что ПАП и Ко...
Потому что именно ПАП и Ко ОБЯЗАН создать условия, при которых маникюрши будут работать не в тени и следовательно их родители персы будут получать большую пенсию.
Очередная чушь.
Попробуйте начать брать налоги с маникюрш, айтишников и иже с ними 19.5% + 22% ЕСВ, как с других пересичных.
Поднимется такой хай "убивают малый бизнес", "вы сначала с офшорами разберитесь", "да я лучше в Польшу на клубнику уеду", что проще оставить всё как есть.
Чушь -- это Ваша оценка мнения.
Тарифы поднимали ... и пережили поднятый хай...
У нас рынок недавно *окультуривали* и тоже пугали хаем)))
Теперь платят.
1 Хто входить в 73% голосувавших? Ті хто хотів щоб багатих нагнули а їх не чіпали,тарифи знизили і так далі (так що по тарифам ви лаханулись-Порошенко-Яценюк-Гройсман-Парубій заплатили втратою рейтинга за підняття тарифів-так що хай був ще той
2 Що робить уряд - з точки зору голосувавших-навпаки ,нагинає бідних, при чому ці далеко не бідні не розуміють що є категорії які платять 22+19.5% не з мінімалки , а з усієї суми доходів
Тому перший крок - введення касових(вартість касового мінімум 15000 грн)
Другий крок - зрозумівши що перукар-масажист отримує в місяць 20000 грн і більше а сплачує як двірник з мінімалки-нехай очікують подальшого росту оподаткування
Тепер просто питання
Чи буде третій крок ,який збільшивши оподаткування для 1 млн єдиноподатників зменшить його для 11 млн на загальній системі.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Сер 25 вер, 2019 11:00
Faceless написав: freeze написав: Faceless написав:
------------freeze
Не может быть русскоязычного украинского националиста
------------
На самом деле может
Життя бентежне
И к вам вопрос, назовите три отличия термина Патриот и термина Националист.
Национализм - это идеология примата своей нации, как высшей, государствообразующей ценности, объединяющей народ воедино.
Патриотизм - ощущение принадлежности к родине, народу, своей культуре, готовность действовать в их интересах, даже в ущерб личным
При этом понятия очень близки, так как основа национализма - в проявлении патриотических чувств и возведении на этом идеологии.
Сам по себе "рафинированный" национализм не несет идей нетерпимости, дискриминации по какому-либо признаку, в том числе языковому, но разные воплощения идеологии могут в разной степени включать и такие идеи.
"Примат нации" естественным образом ведёт к дальнейшему - шовинизму, принижению нетитульных наций и т.п.
Пример - посты лэпэя и будивельника к шапо. Возможно, они и не националисты, но грань между патриотизмом и национализмом (достаточно тонкую) уже переходят.
Выражение: " Права моя страна или не права, но это моя страна", считаю неверным и тоже переходящим грань патриотизма.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 11:03
Faceless написав: freeze написав:
То есть вы пытаетесь доказать что любой патоиот должен быть националистом.
Нет, у меня написано противоположное. Вы допускаете логическую ошибку.
Любой националист, судя по всему, является и патриотом. Обратное же - не всегда
freeze написав:
но так и не ответили на вопрос, чем патриот отличается от националиста.
Я вам привел определения (кстати, если именно эти определения вы найдете в гугле, буду очень удивлен). Это разные категории. Националист - носитель националистической идеологии. Патриот - не обязательно (хотя и может) носитель националистической идеологии.
Согласен.
Поэтому поддерживаю патриотизм и категорически против национализма.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 11:05
budivelnik написав: detroytred написав: Starikan написав:
Не знаю, может забанить вас обоих (Шапо и детройтреда) за явную чушь?
Или у вас дети такие? Тогда просто посочувствую.
Явная чушь -- это Ваша голословная оценка мнения и такое же предположение.
Вкупе с глупым риторическим вопросом.
Будивельник же вон сразу потом понял, что при рассмотрении вероятности помиомо критерия количества детей, важнейшую роль (вес) имеют ещё и другие критерии.
Ведь не шары))
Ви з хворої голови на здорову не перекладайте
1 Я не обговорював якість виховання як своїх дітей так і дітей шапо , а тому по замовчуванню вона однакова
2 Я обговорював інший параметр і якщо той що не обговорювався однаковий, а в іншому аргументі в шапо на території України нуль ,а в будівельника-чотири , то далі теорія ймовірності працює чітко
нуль в степені нуль= о вірогідність що шапо піднесуть води
чотири в степені чотири=256 варіантів , при цьому тільки в одному з цих варіантів ніхто з чьотирьох дітей не піднесе води -отже ймовірність води=255/256%
))))
З больной на здоровую)))
Не обговорював)))
Цитата:
* якщо мої коло мене і я маю на них вплив, а вони цього впливу не цураються!!! -то це ще більше піднімає мої шанси.* (с)
Вплив. Не цураються. Знаки !!! - мои.
Указывающая, как Вы после зауваження, сами отметили, что шансы (вероятность) с детьми, а не шарами, определяется ещё и другими факторами - нахождением рядом, влиянием, возможностью их поддаваться ему.
Брать по умолчанию, что все одинаковы -- это ... всё тоже Ваше упрощение. Глубоко ошибочное.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 25 вер, 2019 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 11:08
ЛАД написав:
Выражение: " Права моя страна или не права, но это моя страна", считаю неверным и тоже переходящим грань патриотизма.
Є різні ситуації
Коли країна стабільна,на неї ніхто не зазіхає -можна й зайнятись демократичним популізмом порівнюючи ті чі інші речі з станом в інших країнах
Якщо ж на країну напав ворог і хтось собі позволяє тиражування думки що твоя країна обороняючись порушує права ворога чи ворожих солдатів-це прямий шлях в буцегарню або в концтабір навіть для таких країн як США (японців просто інтернували тому що вони японці,я собі уявляю щоб зробили з тими які в засобах масової інформації розповідали ща напад на Пірл-Харбор це реакція японії на утискання японської в США....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Сер 25 вер, 2019 11:11
detroytred написав:
сами отметили, что шансы (вероятность) с детьми, а не шарами, определяется ещё и другими факторами - нахождением рядом, влиянием, возможностью их поддаваться ему.
Так ці фактори ще більше збільшують мої шанси і зменшують шанси шапо
Так що вам прийдеться признати що мої 255/256% - це ще й занижена ймовірність
ПС
Я прогнозую що в Шапо все буде добре.... через якийсь час і в Ізраїлі.Він спить і бачить себе коло дітей, а тому не Україна винувата в його проблемах,жаль що він цього усвідомлювати не хоче(не може)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Додано: Сер 25 вер, 2019 11:15
Кармелюк написав: pesikot написав: vano80 написав:
Интересно, когда зеленый принтер примет налоговые изменения, когда за "голосовал за слугу" будут давать в морду не раздумывая?
так уже несется над полями "я за него не голосовал"
Никто не голосовал, но как-то 73% голосов он получил
Мені на днях випадково потрапив на очі один допис, навіть не знаю хто його автор, але він ще після першого туру президентських виборів дуже влучно класифікував майбутніх 73 відсоткових:
.......
Всё это можно было написать короче - у нас 73% умственно отсталых.
Очень характерная позиция.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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