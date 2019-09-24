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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4054405540564057
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:20

  budivelnik написав:
  detroytred написав:сами отметили, что шансы (вероятность) с детьми, а не шарами, определяется ещё и другими факторами - нахождением рядом, влиянием, возможностью их поддаваться ему.
Так ці фактори ще більше збільшують мої шанси і зменшують шанси шапо
Так що вам прийдеться признати що мої 255/256% - це ще й занижена ймовірність

ПС
Я прогнозую що в Шапо все буде добре.... через якийсь час і в Ізраїлі.Він спить і бачить себе коло дітей, а тому не Україна винувата в його проблемах,жаль що він цього усвідомлювати не хоче(не може)

)))
То есть обговорювали?))

Вы так и не поняли полностью значения факторов.

Это ошибка - по умолчанию или предположению приравнивать Ваших и оппонента детей.

Проще)) - обговаривать детей нужно было, а не упрощать до шаров.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:26

  Starikan написав:.....
Полностью совпадает с моими взглядами:
Зубожили, ватники, проходимцы, протывсихи, приколисты.

Хорошего Вы мнения о своем народе! :shock:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:28

  ЛАД написав:Всё это можно было написать короче - у нас 73% умственно отсталых. :lol:
Очень характерная позиция.
А який критерій нормальності?
Я наприклад на 100% впевнений що Ви не зможете спростувати наступне твердження
В Україні є 27% які розумніші від 73% , а тому буде справедливе й інше твердження
В Україні 73% тупіші від 27%.....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:32

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:"Примат нации" естественным образом ведёт к дальнейшему - шовинизму, принижению нетитульных наций и т.п.

Не обязательно. Может, вы не в курсе, но национализму, как идеологии сотни, а может и тысячи лет
  ЛАД написав:Пример - посты лэпэя и будивельника к шапо. Возможно, они и не националисты, но грань между патриотизмом и национализмом (достаточно тонкую) уже переходят.

Перечитайте выше, что я писал об обоих терминах. Это разные категории. Нельзя перейти между ними грань.
  ЛАД написав:Выражение: " Права моя страна или не права, но это моя страна", считаю неверным и тоже переходящим грань патриотизма.

Аналогично, см выше.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:33

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:сами отметили, что шансы (вероятность) с детьми, а не шарами, определяется ещё и другими факторами - нахождением рядом, влиянием, возможностью их поддаваться ему.
Так ці фактори ще більше збільшують мої шанси і зменшують шанси шапо
Так що вам прийдеться признати що мої 255/256% - це ще й занижена ймовірність

ПС
Я прогнозую що в Шапо все буде добре.... через якийсь час і в Ізраїлі.Він спить і бачить себе коло дітей, а тому не Україна винувата в його проблемах,жаль що він цього усвідомлювати не хоче(не може)
)))
То есть обговорювали?))
Вы так и не поняли полностью значения факторов.
Это ошибка - по умолчанию или предположению приравнивать Ваших и оппонента детей.
Проще)) - обговаривать детей нужно было, а не упрощать до шаров.
1 А давайте я сам бути приймати рішення що обговорювати мені з іншими а що ні
2 Так як діти в Шапо в Ізраїлі, а мої в Україні-то по замовчуванню мої виховані більшими партіотами ніж діти Шапо , але це твердження зробить боляче Шапо-тому я його зайвий раз не використовував
3 Тепер самі вибачайтесь перед Шапо за те що залізли своїми гнилими уточненнями в його відкриту рану.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 25 вер, 2019 11:34, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:33

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:А який критерій нормальності?
Я наприклад на 100% впевнений що Ви не зможете спростувати наступне твердження
В Україні є 27% які розумніші від 73% , а тому буде справедливе й інше твердження
В Україні 73% тупіші від 27%.....

Тут важливіше, чи є кореляція з галочкою в бюлетені. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:35

Re: Політичні дискусії

  Faceless написав:Перечитайте выше, что я писал об обоих терминах. Это разные категории. Нельзя перейти между ними грань.

У Ваше визначення "патріот" можна записати все людство. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:36

  lapay написав:
  budivelnik написав:А який критерій нормальності?
Я наприклад на 100% впевнений що Ви не зможете спростувати наступне твердження
В Україні є 27% які розумніші від 73% , а тому буде справедливе й інше твердження
В Україні 73% тупіші від 27%.....
Тут важливіше, чи є кореляція з галочкою в бюлетені. :)
Я особисто впевнений що є - але настоювати на цьому не буду щоб не нариватись на дурні запитання про
кАкІє вАшІ дОкАзАтЕлЬсТвА
Просто залишу це по замовчуванню :D
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:51

  lapay написав:
  budivelnik написав:А який критерій нормальності?
Я наприклад на 100% впевнений що Ви не зможете спростувати наступне твердження
В Україні є 27% які розумніші від 73% , а тому буде справедливе й інше твердження
В Україні 73% тупіші від 27%.....

Тут важливіше, чи є кореляція з галочкою в бюлетені. :)


Не забывайте что в 73% находятся 13% мертвечуковцев-рабиновичцев, 3% гепо-мураевцев, 3% шариковцев - это всё и есть передовой отряд ЗЕ, люто ненавидящих Украину!
Поэтому Порошенко всегда для них был главным врагом, а не пуйло.
Востаннє редагувалось komp в Сер 25 вер, 2019 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:57

  Hotab написав:Я успел пожить в Крыму несколько лет (не последних , не перед анексией) . Дед, у которого я снимал квартиру,говорил "как там у ВАС на Украине говорят на дождь? Моква? "
Естественно удивило здесь не это слово, а "У ВАС"
Презрение к Украине и любовь к России умышленно либо непреднамеренно культивировалось всюду. .....

Всё верно.
И Украина практически ничего не делала, чтобы бороться с этим.
Поэтому Пу так легко удалось провернуть аннексию Крыма.
Были причины и в Донбассе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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