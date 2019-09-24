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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4055405640574058
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:06

freeze
Хамство - отличительная черта ЗЕботов. Видно нюхнул, как вождь завещает и под действием...
komp
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:11

  komp написав:freeze
Хамство - отличительная черта ЗЕботов. Видно нюхнул, как вождь завещает и под действием...


Хамство и бескультурье это твоя персональная отличительная черта, имхо.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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