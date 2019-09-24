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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 40574058405940604061>
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:25

  shapo написав:Почему как только начинает писать порохофил, так сразу предлагает забанить кого-нибудь несогласного с ним.

Когда ты предлагаешь банить не согласных с тобой - это ты выражаешь своё самое правильное мнение. Это касается и того, что ты обязательно выступаешь за то, чтобы кого-нить посадить
Когда предлагают банить тебя, ты становишься в третью позицию и начинаешь возмущаться несправедливостью :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:44

Re: Політичні дискусії

Ніби вже і не хочу тут про щось говорити , але часом якісь ваші суперечки змушують . Що так пристали до 27 та 73 % . Скільки на вибори прийшло взагалі - трошки більше половини ? А хто ні за кого не голосував ? З них частина незгідних ні з одними , ні з іншими . Чомусь ви про них не згадуєте взагалі . Може то вони насправді найрозумніші - що у все це ... не влізли .
Бо реально невідомо , що краще . Так вже в свій час Кучму вдруге вибрали - не за , а проти . І що з того вийшло ? Суцільна олігархізація ? Є в цьому якісь плюси явні ? Так і зараз . Це вже потім хтось буде казати - а я говорив , попереджав ( якщо вгадає - а хтось таки вгадає )
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:59

Re: Політичні дискусії

повторю для форумних порохоботів, бо вже потерли
на минулих виборах за ПЕС проголосувало лише 8% від виборців, а враховуючи явку менше 50% то реальних порохоботів менше 4% в Україні :)
що якраз співставно з кількістю осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією!!!
отже закрийте тему 25% та 73%...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:01

Re: Політичні дискусії

  Васенька написав:що якраз співставно з кількістю осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією!!!

Тільки ці особи голосували за геть інших, монохромних. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:05

  lapay написав:
  Васенька написав:що якраз співставно з кількістю осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією!!!

Тільки ці особи голосували за геть інших, монохромних. :)

зато за пецю голосували чиновники, мусора, "націоналісти-поцреоти", томоснуті-жидопоклонники та інші маргінали...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:10

Re: Політичні дискусії

  Васенька написав:зато за пецю голосували чиновники, мусора, "націоналісти-поцреоти", томоснуті-жидопоклонники та інші маргінали...

В тому числі і більшість опитаних користувачів цієї гілки. :)
А томосонуті-жидопоклонники, часом, не на Зеленського моляться?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:17

  lapay написав:
  Васенька написав:зато за пецю голосували чиновники, мусора, "націоналісти-поцреоти", томоснуті-жидопоклонники та інші маргінали...

В тому числі і більшість опитаних користувачів цієї гілки. :)
А томосонуті-жидопоклонники, часом, не на Зеленського моляться?

"томоснуті жидопоклонники" - християни що поклоняються жидовському богу яхве та для яких потрох влаштовував термос(томос)-тур по західній Україні :twisted:
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:04

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik"[quote="4754588:detroytred написав:сами отметили, что шансы (вероятность) с детьми, а не шарами, определяется ещё и другими факторами - нахождением рядом, влиянием, возможностью их поддаваться ему.
Так ці фактори ще більше збільшують мої шанси і зменшують шанси шапо
Так що вам прийдеться признати що мої 255/256% - це ще й занижена ймовірність

ПС
Я прогнозую що в Шапо все буде добре.... через якийсь час і в Ізраїлі.Він спить і бачить себе коло дітей, а тому не Україна винувата в його проблемах,жаль що він цього усвідомлювати не хоче(не може)
)))
То есть обговорювали?))
Вы так и не поняли полностью значения факторов.
Это ошибка - по умолчанию или предположению приравнивать Ваших и оппонента детей.
Проще)) - обговаривать детей нужно было, а не упрощать до шаров.
1 А давайте я сам бути приймати рішення що обговорювати мені з іншими а що ні
2 Так як діти в Шапо в Ізраїлі, а мої в Україні-то по замовчуванню мої виховані більшими партіотами ніж діти Шапо , але це твердження зробить боляче Шапо-тому я його зайвий раз не використовував
3 Тепер самі вибачайтесь перед Шапо за те що залізли своїми гнилими уточненнями в його відкриту рану.[/quote]
Вы всё время воспринимаете текст в неправильном варианте.

Естественно, что моё предложение было не в том, чтобы начали обговаривать детей, а в том, что для расчёта вероятности необходимо обговорить детей. А не применять Ваш упрощенный подход. Как для шаров.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:07

  ЛАД написав:
  Starikan написав:.....
Полностью совпадает с моими взглядами:
Зубожили, ватники, проходимцы, протывсихи, приколисты.

Хорошего Вы мнения о своем народе! :shock:

Лад, зРадіо, шапО - теж частина укро-народу. На жаль, ніхто навіть не планує зробити їх негромадянами України чи відправити на Жовті Води, уран добувати. Хоча вони це, безумовно, заслуговують.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:11

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Я успел пожить в Крыму несколько лет (не последних , не перед анексией) . Дед, у которого я снимал квартиру,говорил "как там у ВАС на Украине говорят на дождь? Моква? "
Естественно удивило здесь не это слово, а "У ВАС"
Презрение к Украине и любовь к России умышленно либо непреднамеренно культивировалось всюду. .....

Всё верно.
И Украина практически ничего не делала, чтобы бороться с этим.


Так если бы Украина начала с этим бороться, то всякие лады первыми бы начали верещать, что их узкочелюстные права ущемляют.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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