Додано: Сер 25 вер, 2019 14:44

Ніби вже і не хочу тут про щось говорити , але часом якісь ваші суперечки змушують . Що так пристали до 27 та 73 % . Скільки на вибори прийшло взагалі - трошки більше половини ? А хто ні за кого не голосував ? З них частина незгідних ні з одними , ні з іншими . Чомусь ви про них не згадуєте взагалі . Може то вони насправді найрозумніші - що у все це ... не влізли .

Бо реально невідомо , що краще . Так вже в свій час Кучму вдруге вибрали - не за , а проти . І що з того вийшло ? Суцільна олігархізація ? Є в цьому якісь плюси явні ? Так і зараз . Це вже потім хтось буде казати - а я говорив , попереджав ( якщо вгадає - а хтось таки вгадає )